Oituario
Fallece Susi Fenoll, una luchadora incansable desde una silla de ruedas
El sepelio tendrá lugar estte sábado, sus restos mortales se encuentran en el Tanatorio de l'Aljub
Elche se ha despertado con la repentina muerte de Asunción Fenoll Cerdá, Susi Fenoll para todo el mundo. Una de las personas más brillantes y luchadoras que ha conocido la ciudad. Hizo de su silla de ruedas un arma por acabar con las desigualdades que genera la discapacidad. Enferma de polio, recordaba que creció como una niña feliz pese a ello hasta que alguien le dijo que debería ir a alguna asociación para personas como ella.
Nunca se mordió la lengua, franca en la palabra y segura de sí mismo. Fue responsable de la Oficina de Antención a las Personas con Discapacidad del Ayuntamiento de Elche, donde trabajó desde 1986 hasta su jubilación. Cualquier concejal que pasara por su departamento durante casi cuatro décadas la respetaba y escuchaba.
Nacida en 1952, recuerda la cátedra Pere Ibarra de la UMH, estudió el bachillerato en el Instituto de la Asunción y posteriormente obtuvo la licenciatura en Historia en el CEU de Alicante y en la Universidad de Valencia. En 1976 terminó su carrera y se casó con Antonio Rueda, trabajador del Insalud. En 1982 nació la única hija del matrimonio, María, quien ahora la llora. Dio clases de Historia en un centro de Formación Agrícola y en los institutos de Carrús y La Asunción. Ingresó en el Ayuntamiento de Elche y se jubiló en 2013. Viuda desde 1997, tiene una nieta, María. En 2022 publicó su autobiografía: "Vivir sin adjetivos". Un título que ya lo dice todo de quién era y cuál era su propósito.
Sepelio
Sus restos mortales fueron trasladados este martes el Tanatorio de l'Aljub, sala 4, donde durante hoy y mañana acudirán muchos excompañeros y amigos. El sepelio está previsto este miercoles a las 11.15 horas. Quizá sea bueno recordar una frase con la que este diario tituló su última entrevista: "Hay que ser libre para elegir, o vives o vegetas, vida no hay nada más que una". Descanse en paz.
