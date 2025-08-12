Un terremoto de tradición en Elche que 13 años después recuerda a Albarranch

Entre pitos, chicharras y silbatos se abrió un espectáculo pirotécnico este 12 de agosto que hizo temblar a los presentes con un terremoto intenso y sin fin. La cuarta mascletà a concurso de las Fiestas de Elche tiró de referencias clásicas y algún que otro toque digital con guiños a la tradición ilicitana, y más después de una noche de liturgia con el primero de los tres ensayos generales del Misteri este pasado 11 de agosto.

La pirotecnia Turis, después de hacerse cargo del lanzamiento este lunes de la mascletà nocturna patrocinada por la Unió de Festers del Camp d'Elx, buscó también por el día cautivar por la potencia desde la avenida del alcalde Vicente Quiles, desde donde miembros de la asociación histórico-artística de Pobladores fueron los encargados de disparar un espectáculo pirotécnico de 148 kilos de pólvora, el más contundente hasta la fecha, y donde tampoco faltaron referencias muy locales, como el momento en el que se estamparon en el aire los colores de la bandera franjiverde.

Miembros de Pobladores prenden la cuarta mascletá a concurso / Áxel Álvarez

Una apuesta arriesgada

"Es una apuesta arriesgada dedicada a toda la ciudad de Elche", señalaba Vicente Albarranch, encargado del dispositivo y quien quiso que la mascletà fuese en recuerdo de un amigo que recientemente falleció por una enfermedad y de su padre, Vicente Albarranch, cuando se cumplen 13 años desde que falleció por las heridas que le dejó el trágico accidente con la palmera de la Virgen en la Nit de l'Albà de 2012.

Cuando apenas faltaban minutos para las 14 horas fueron congregándose en el Paseo de la Estación miles de personas venidas de la ciudad y de localidades próximas, y también había a quien el abanico le supo a poco y se refugió se del calor y de los fuertes estruendos en el Parque Municipal. Durante uno seis minutos y 55 segundos el espectáculo estuvo servido entre vítores y aplausos cuando llegó una troná veloz como el viento.

Vicente Albarranch recibe al público tras el lanzamiento / Áxel Álvarez

Jurado

Precisamente desde la pirotecnia valoraron mucho la reacción del público y lamentaron que este 2025 el Ayuntamiento haya decidido incorporar un jurado y darle más peso al veredicto de los técnicos que al de la gente que viene a disfrutar de la mascletà. Es la primera pirotecnia de las que ya han lanzado que se ha mostrado disconforme con la decisión. Las votaciones se pueden realizar durante el mismo día de la mascletá a través de la página fiestasenelche.es, y sólo pueden ejercer su derecho quienes tengan 16 años o más, y para identificarse deben poner su DNI.

Público entregado a pesar del calor en el Paseo de la Estación / Áxel Álvarez

De igual modo, también aprovechó para reivindicar que se respete el arranque convencional de la Nit de l'Albà, empezando con el disparo de una palmera, en lugar de que haya un encendido que simula más a una mascletà.