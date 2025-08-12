Una mascletà nocturna para todas las reinas y damas del Camp d'Elx

Homenaje a las reinas y damas del campo ilicitano. Una multitudinaria y potente mascletá promovida por la Unió de Festers del Camp d’Elx (Ufece) rindió homenaje anoche en la avenida Alcalde Vicente Quiles a todas las Reinas y Damas de las distintas comisiones de fiestas asociadas a la entidad festera.

La mascletá se inició en torno a la medianoche, en el intermedio de la representación del Misteri d’Elx, de la mano de Rafa Martínez, director del Museo de Pusol, quien se encargó de enceder la mecha que dio inicio a los fuegos nocturnos, muy aplaudidos por el numeroso público que se concentró en las diferentes zonas desde las que se pudo contemplar el espectáculo.

Asistentes durante la mascletà nocturna en Elche / JOSE GARCIA DOMENE

La pirotecnia Turis, la misma que lanzó el espectáculo pirotécnico este martes al mediodía, fue la encargada de la mascletá, de unos cinco minutos de duración, y, según explicaron sus responsables, tenía un toque digital, cinco fases terrestres con un terremoto de tres tramos y un bombardeo de color seguido de otro de truenos.

El responsable del museo agradeció que por primera vez le hubieran dado la oportunidad al centro reconocido por la Unesco encender la mecha. "Estamos muy agradecidos a la UFECE, a Andrés Coves, por el ofrecimiento que nos ha hecho”.

Valoración

Para Coves la valoración del evento “es superpositiva, no solo porque la gente se ha volcado, sino porque Pirotecnia Turis haya preparado una mascletà tan buena y con tanto cariño, en el campo confiamos muchísimo en su trabajo. También quiero agradecer la presencia de todas las personas que se han desplazado hasta aquí para rendir este pequeño homenaje a todas nuestras Reinas y Damas”, apuntó.

Asistentes

El evento contó con la presencia de los concejales de Relaciones Institucionales, Juan de Dios Navarro; de Pedanías, Pedro José Sáez; y de Promoción Económica, Samuel Ruiz, entre otras autoridades, además de miembros de la directiva del ente festero y representantes de las distintas comisiones asociadas a la entidad.

Racó

Desde la Ufece recuerdan que su racó enfrente de la Oficina de Turismo está abierto hasta el próximo día 15 de 13 a 15 horas. Este recinto es el punto de unión de la gente del campo en las fiestas de Elche y cada día rinde homenaje a la gastronomía ilicitana. En este espacio una treintena de empresas locales han participado.