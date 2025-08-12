El "huevo" del Parque Municipal reabrirá tras las Fiestas de Elche como museo de los Moros y Cristianos

Ha llegado a ser museo arqueológico, centro de recepción de visitantes, museo de la palma blanca y, si todo va según lo previsto, operará como el "templo" desde donde los Moros y Cristianos de Elche exhibirán su historia. El emblemático edificio del Parque Municipal conocido como "Museo del Huevo", o coloquialmente como "el huevo" reabrirá sus puertas tras las Fiestas de agosto con un espíritu renovado.

El Ayuntamiento ha cedido a la asociación festera estas instalaciones, que llevan más de cuatro años cerradas, para que el colectivo pueda emplear las salas como un museo de la Fiesta.

Después de que el Ejecutivo de PP y Vox ya bajarase esta posibilidad en los primeros meses de mandato, y tras años de reivindicaciones, la asociación dispondrá en el corto plazo de este espacio, donde podrá divulgar la tradición, reconocida de Interés Turístico Autonómico y en trámite de optar al galardón nacional. Según la asociación la Administración local no les ha marcado una fecha para desalojar en un futuro estas dependencias municipales.

Obras

Julian Fernández, presidente de la entidad festera, refiere que desde el pasado mes de mayo están en marcha unas obras para adecentar la infraestructura, expuesta al deterioro tras haber estado tanto tiempo clausurada.

El Consistorio está asumiendo parte de la puesta a punto, que sobre todo se está centrando en el interior, a través del departamento municipal de mantenimiento.

Entre las actuaciones se contempla acabar con los desconchones, goteras y problemas de humedad que arrastra el inmueble, aunque no es la primera vez que se actúa sobre estas dependencias, teniendo en cuenta que en 2015 y 2022 ya se intervino precisamente para atajar unas deficiencias similares.

Trabajos a dos bandas

Aunque la parte más enfocada al estado del inmueble corre a cuenta del Ayuntamiento, la asociación festera también está ejecutando ciertos trabajos, como preparar el tendido eléctrico a las necesidades, ya que habrá cámaras y pantallas interactivas que expliquen las historia del ente.

Fernández traslada que la idea es que parte del valioso material que atesora la asociación y las comparsas, y que se está documentando a través de una comisión de archivo, pueda estar expuesto para el público general.

Vestimentas y documentos

En esta sala circular hay proyectadas nueve hornacinas donde se podrá hacer un repaso por cada uno de los elementos que representan a las fiestas ilicitanas, como las Embajadas o el Bautismo de la Morería. De igual forma, se mostrarían vestimentas singulares como trajes de capitanes donados o cedidos, así como documentos históricos, ya que pese a que la asociación data de 1977 hay referencias a desfiles desde hace dos siglos.

Al hilo, se usarán las instalaciones como una "alegoría a la música festera", para poner de relieve también piezas como el himno «Elche 1977», de Francisco Valor que se estrenó en las pasadas celebraciones locales.

Lo que tienen claro desde el ente es que no quieren que sea un espacio estático si no que albergue actividad, y que pueda adaptarse a los cambios con el paso del tiempo.

Punto de encuentro

"Va a ser un punto de encuentro importantísimo que será muy visitado y dará una dimensión muy importante", resalta Julián Fernández, quien entiende que ahora el trabajo de las comparsas se podrá ver representado en un lugar físico y fijo, ya que hasta la fecha la asociación solamente podía permitirse realizar exposiciones temporales de unos 20 días en centros como La Calahorra o Las Clarisas.

Reapertura sin fecha

La vista está puesta en que la reapertura del espacio pueda llegar en septiembre de este 2025, tras las celebraciones en honor a la Maredéu, aunque todavía no hay una fecha clara.

El representante de los festeros traslada que uno de los objetivos que se marcó cuando se hizo con la presidencia en 2018 era que Elche contase con un recurso permanente como este después de que la anterior junta consiguiese la sede festera a espaldas de la Calahorra, espacio que sobre todo funciona para el trabajo interno administrativo de la asociación y donde hasta la fecha se han ido exponiendo algunos trajes en maniquís, aunque el espacio resulta acotado como para abrirlo al público.

Si bien, justifican que el proyecto que prepararon se fue retrasando a causa de la pandemia de coronavirus y que por tanto se le presentó al actual Ejecutivo local de PP y Vox, que mostró predisposición y que incluso llegó a anunciar ya esta alternativa al centro de recepción de visitantes hace dos años, sin que poco más se supiera de la negociación con Festejos todo este tiempo, ya que hasta 2025 no se firmó la cesión.

Este inmueble tiene más de medio siglo de historia y llegó a albergar a la Dama de Elche cuando regresó por primera vez a la ciudad en 1964 durante 14 días. En aquel entonces el espacio funcionaba como Museo Arqueológico hasta que se construyó la sede del MAHE en Traspalacio.

Desde entonces "el Museo del Huevo" ha tenido diferentes usos para promover tradiciones como la palma blanca, aunque principalmente ha funcionado en las dos últimas décadas para recibir a visitantes, pese a que ha estado cerrado por temporadas.

Ahora bien, en 2022 el anterior bipartito ya se encontró con el dilema de no saber qué hacer con las instalaciones tras la reforma de la Oficina de Turismo. Entonces desde Visitelche se insistía en que el edificio del Paseo de la Estación servía como centro neurálgico de la recepción de turistas ya que incluso se proyectan imágenes para promocionar las bondades de la ciudad, con lo que el Ayuntamiento no veía necesario mantener dos instalaciones a escasos metros ofreciendo los mismos servicios.