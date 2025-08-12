El Museo de Puçol relaciona más de 150 útiles con sus tareas agrícolas y ganaderas en el Campo de Elche

El Proyecto de la Fundación Proyecto Puçol de Elche junto a la Diputación de Alicante ha culminado la segunda edición del trabajo de catalogación y estudio del utillaje agrícola y ganadero conservado en el Museo Escolar de Puçol. Esta nueva fase, realizada en 2025, se ha centrado en la conservación preventiva, inventario e investigación de fondos relacionados con las labores agrícolas y ganaderas del Camp d’Elx, incorporando más de 190 útiles a la base de estudio.

Presentación de la primera edición del libro "Catalogación y estudio del utillaje agrícola y ganadero conservado en el Museo Escolar de Puçol (Elche)" / INFORMACIÓN

De la ficha técnica a la investigación contextual

En su primera edición, desarrollada en 2023, el resultado fue un catálogo “al uso” con parte de los útiles agrícolas y ganaderos del museo y sus almacenes. En esta publicación -Catalogación y estudio del utillaje agrícola y ganadero conservado en el Museo Escolar de Puçol (Elche)- se podían ver azadas, trillos, hoces y herramientas del palmerero fueron presentados en fichas técnicas con medidas, materiales y una breve descripción tipológica. En esta segunda edición, además de las fichas de más de 150 piezas registradas, el equipo técnico ha investigado al detalle las tareas agrícolas y ganaderas vinculadas a cada útil, complementando así el primer volumen.

Un impulso gracias al apoyo provincial

La iniciativa ha sido posible gracias a la subvención nominativa anual de la Diputación Provincial de Alicante, que dota con 50.000 euros a la fundación. Este respaldo permite al equipo del museo desarrollar actividades de investigación “de gran envergadura” como la presente, que pone en valor no solo los objetos, sino también el conocimiento y el contexto histórico de su uso en la huerta ilicitana.

Uno de los útiles agrarios que se conserva en el Museo de Puçol en Elche / Áxel Álvarez

Un patrimonio vivo del Camp d’Elx

El proyecto refuerza el papel del Museo Escolar de Puçol como referente en la preservación y difusión del patrimonio agrícola y ganadero del entorno. Al relacionar cada herramienta con su función y origen, la colección se convierte en un testimonio vivo de las tradiciones del Camp d’Elx, contribuyendo a su transmisión a las futuras generaciones.