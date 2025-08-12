El Museo de Puçol relaciona más de 150 útiles con sus tareas agrícolas y ganaderas en el Campo de Elche

Así es la nueva exposición del Museo Escolar de Puçol que enseña a ser sostenibles

Así es la nueva exposición del Museo Escolar de Puçol que enseña a ser sostenibles / Áxel Álvarez

El Proyecto de la Fundación Proyecto Puçol de Elche junto a la Diputación de Alicante ha culminado la segunda edición del trabajo de catalogación y estudio del utillaje agrícola y ganadero conservado en el Museo Escolar de Puçol. Esta nueva fase, realizada en 2025, se ha centrado en la conservación preventiva, inventario e investigación de fondos relacionados con las labores agrícolas y ganaderas del Camp d’Elx, incorporando más de 190 útiles a la base de estudio.

Presentación de la primera edición del libro &quot;Catalogación y estudio del utillaje agrícola y ganadero conservado en el Museo Escolar de Puçol (Elche)&quot;

Presentación de la primera edición del libro "Catalogación y estudio del utillaje agrícola y ganadero conservado en el Museo Escolar de Puçol (Elche)" / INFORMACIÓN

De la ficha técnica a la investigación contextual

En su primera edición, desarrollada en 2023, el resultado fue un catálogo “al uso” con parte de los útiles agrícolas y ganaderos del museo y sus almacenes. En esta publicación -Catalogación y estudio del utillaje agrícola y ganadero conservado en el Museo Escolar de Puçol (Elche)- se podían ver azadas, trillos, hoces y herramientas del palmerero fueron presentados en fichas técnicas con medidas, materiales y una breve descripción tipológica. En esta segunda edición, además de las fichas de más de 150 piezas registradas, el equipo técnico ha investigado al detalle las tareas agrícolas y ganaderas vinculadas a cada útil, complementando así el primer volumen.

Un impulso gracias al apoyo provincial

La iniciativa ha sido posible gracias a la subvención nominativa anual de la Diputación Provincial de Alicante, que dota con 50.000 euros a la fundación. Este respaldo permite al equipo del museo desarrollar actividades de investigación “de gran envergadura” como la presente, que pone en valor no solo los objetos, sino también el conocimiento y el contexto histórico de su uso en la huerta ilicitana.

Uno de los útiles agrarios que se conserva en el Museo de Puçol en Elche

Uno de los útiles agrarios que se conserva en el Museo de Puçol en Elche / Áxel Álvarez

Un patrimonio vivo del Camp d’Elx

El proyecto refuerza el papel del Museo Escolar de Puçol como referente en la preservación y difusión del patrimonio agrícola y ganadero del entorno. Al relacionar cada herramienta con su función y origen, la colección se convierte en un testimonio vivo de las tradiciones del Camp d’Elx, contribuyendo a su transmisión a las futuras generaciones.

