La Nit de l'Albà más espectacular, en la agenda de las Fiestas de Elche de miércoles

El calendario de las Fiestas de Agosto de Elche ofrece este miércoles una programación intensa en la que destacan la Nit de l’Albà más espectacular (el Ayuntamiento ha incrementado 10.000 euros el contrato para pasar de 2,6 a 2,7 toneladas de pólvora en la noche del 13 de agosto) y el Ensayo General del Misteri d’Elx, junto a actividades gastronómicas, espectáculos musicales y propuestas para toda la familia. Desde primera hora del mediodía, la ciudad combina tradición, cultura y ocio en distintos puntos del municipio.

Reunión del Patronato y primeras actividades

A las 12 horas, el salón de Plenos del Ayuntamiento acoge la sesión pública del Patronato del Misteri d’Elx, reunión anual de la entidad que organiza y supervisa la Festa con motivo de las celebraciones patronales. A la misma hora, el Paseo de la Estación abre el Racó de Ocio y Gastronomía FestiElx, y la Rotonda del Parque Municipal recibe a los más pequeños con un taller infantil de manualidades del XVII Ágora Heliketana.

Mascletà, fiesta del agua y tradición ilicitana

La jornada continuará a las 14 horas con la mascletà de exhibición a cargo de la pirotecnia La Alpujarreña en el Puente de Altamira. A las 15 horas, el Ágora Heliketana ofrecerá una animada Fiesta del Agua en el Parque Municipal. Uno de los momentos más esperados llegará a las 17.30 horas con el Ensayo General del Misteri d’Elx en la basílica de Santa María.

La Nit de l’Albà, música y fuego

El Paseo de la Estación reabrirá el Racó de Ocio a las 19 horas y, a partir de las 23.15 horas, la ciudad se prepara para vivir la Nit de l’Albà. El Colegio de Enfermería de Alicante ha ofrecido una guía de consejos para lanzar petardos. A medianoche, como marca la tradición, se disparará desde la basílica la Palmera de la Virgen. La noche se prolongará con diferentes propuestas musicales: el DJ 80’s Music en el Hort de Baix (0.30 h), las sesiones de Josete&Chanclete, Poncini y Maadraassoo en el Colegio Candalix, el Motiva Fest con Gianmarco Onestini en Torrevaillo, y la Gran Carretillà en el Hort del Monjo a la 1 h. Como cierre, el Talent Elx DJ con Jesús Rodríguez animará la Barraca Municipal de la UMH desde la 1.30 h.

Programa de actos completo

12 HORAS

Sesión pública del Patronato del Misteri d’Elx. Se celebra en el salón de Plenos del Ayuntamiento de Elche. Se trata de la reunión anual de la entidad que organiza y supervisa la Festa del Misteri, y se celebra con motivo de las Fiestas de Agosto de la ciudad.

12 HORAS

Racó de Ocio y Gastronomía FestiElx en el Paseo de la Estación.

12 HORAS

Apertura del recinto XVII Ágora Heliketana de la Asociación Histórico Artística de Pobladores de Elche con Taller infantil de manualidades en la Rotonda del Parque Municipal.

14 HORAS

Mascletá exhibición, a cargo de la pirotecnia La Alpujarreña en el Puente de Altamira.

15 HORAS

XVII Ágora Heliketana de la Asociación Histórico Artística de Pobladores de Elche con Fiesta del Agua. Lugar: Rotonda del Parque Municipal.

17.30 HORAS

Ensayo General del Misteri d’Elx, en la basílica de Santa María.

19 HORAS

Racó de Ocio y Gastronomía FestiElx en el Paseo de la Estación. De 19 a 23 horas y de 1 a 6horas.

23.15 HORAS

NIT DE L’ALBÀ. A las doce de la noche, como es tradición en Elche, se dispara desde la basílica de Santa María la Palmera de la Virgen.

0.30 HORAS

DJ 80’S MUSIC, en el Hort de Baix. Entrada gratuita hasta completar el aforo del espacio.

0.30 HORAS

Actuación dj’s Josete&Chanclete; Poncini y, como cierre, Maadraassoo de la sala Razzmatazz de Barcelona. En el Colegio Candalix. Zona Indie Elx «Elche en fiestas».

1 HORAS

Motiva Fest con el dj Gianmarco Onestini, en la barraca Elx Music Fest ubicada en la explanada de Torrevaillo. Acceso gratuito hasta completar aforo.

1 HORAS

Gran Carretillà, organizada por la Associació de Carretillers i Tradicions d’Elx. Hort del Monjo (en la calle Filet de Fora).

1.30 HORAS

Talent Elx DJ con Jesús Rodríguez, en la Barraca Municipal de Elche, que está ubicada en el parking de la Universidad Miguel Hernández(UMH). Apertura de puertas 00.45 horas. Acceso gratuito hasta completar el aforo del recinto público.