La Nit de l’Albà de Elche batirá récords con el disparo de 2,7 toneladas de material pirotécnico

«Esto se fabrica en España, no son cohetes chinos», la frase fue dicha este martes en Elche por Fernando Fernández, segunda generación de la familia de pirotécnicos que tiene la mayor responsabilidad en materia de pólvora que se puede tener en las Fiestas ilicitanas porque tienen que iluminar la ciudad la noche del 13 de agosto. Lo que el alcalde, Pablo Ruz, una vez más, volvió a considerar que es «el mayor espectáculo del mundo de este estilo. Estamos a las puertas de la Nit de l’Albà más grandiosa de la historia que hacemos para los ilicitanos y la Mare de Déu». Elche se paralizará, los ciudadanos se echarán al cauce del Vinalopó, se subirán a balcones y terrazas, para presenciar el espectáculo pirotécnico que comenzará a las 23.20 horas y que incluirá con el lanzamiento de 312 palmeras, que son el tributo de las empresas y particulares de la ciudad, a su patrona, la Virgen de la Asunción, más protagonista si cabe desde este lunes por el inicio de las representaciones del Misteri en la basílica de Santa María.

El alcalde dijo que nunca se había lanzado más pólvora al cielo de la ciudad del que está previsto este miércoles, pues son 2,7 toneladas de material pirotécnico. El aumento en 100 kilos de peso con respecto al pasado año se debe al refuerzo de incrementar la Alborada con 24.000 cohetes más, lo que supone que el presupuesto final se eleve a los 173.000 euros. El equipo de gobierno ha hecho en este sentido una apuesta porque se pasa del 62.000 a 86.000 artilugios de pólvora, un tercio más, que arderán, explotarán, silbarán o harán todo tipo de cabriolas en el aire formando imágenes de colores.

La Pirotécnia Ferrández organiza la Nit de l'Albà / Áxel Álvarez

Comparaciones

Pablo Ruz hizo estas declaraciones a los medios en la terraza de la casa consistorial este martes durante la instalación de los cohetes por parte de los profesionales, donde siempre se sabe algún detalle más que tienen celosamente guardado. El regidor admitió que, cuando acabe la Nit de l’Albà y por mucho esfuerzo que se haya hecho en mejorarla, siempre habrá quien piense que pudo ser mejor. Y en eso estaba en lo cierto, quizá porque los ilicitanos la comparan con la que conocieron de niños y que les dibujó un recuerdo imborrable en su memoria que con nada se puede ya comparar.

El montaje comenzó ayer por un total de 40 personas que saben hacer su oficio con maestría porque van cohete a cohete programando todos los lanzamientos con mimo. Durante la jornada del martes estaba previsto dejar prácticamente todo instalado en 22 de los 23 puntos de lanzamiento perfectamente estructurados e inalterables desde hace años porque, si algo funciona, mejor no tocarlo mucho. Se ha ganado un punto más con respecto al pasado año, el colegio La Alcudia, en el cual el pasado año se estaba eliminando el fibrocemento del techo y era imposible la instalación de los elementos pirotécnicos.

Puntos de lanzamiento

Los lanzamientos se realizarán desde los siguientes puntos: Candalix, UNED (en dos lugares, edificio principal y aulario), Ayuntamiento, CEU (en calle Reyes Católicos), UMH, instituto Carrús, colegio Víctor Pradera, CEIP Tamarit, Palacio de Altamira y Diagonal, Puente del Ferrocarril, IES Sixto Marco, IES Victoria Kent, el citado La Alcudia, Clara Campoamor, Plaza Primero de Mayo, Jardín de Andalucía, CEIP Mariano Benlliure y CEIP Hispanidad. Esta distribución está centrada especialmente sobre puntos de lanzamiento que en su mayoría convergen sobre el centro de la ciudad, lo que permite al espectador disfrutar de la mayoría si se orienta convenientemente, pero sin descuidar barrios cuyos vecinos también pueden sentir la Alborada desde una zona mucho más próxima, caso de Carrús o el barrio de El Pla, que también registrarán el lanzamiento de palmeras.

Miles de cohetes se colocan en las terrazas de Elche bajo el fuerte calor de agosto / Áxel Álvarez

El único punto que no se instalará hasta este miércoles es el más importante, la torre de la basílica de Santa María, donde se colocarán 1.080 cohetones de cerca dos metros de altura cada uno por un equipo de cerca de 40 personas que tendrá que subirlos por las escaleras en una lenta operación que conocen de sobra por su complejidad. La torre no tiene capacidad para albergar más fuego ni más pólvora y esta noche retumbara toda la plaza, algo que muy pocos podrán notar porque toda la zona estará acotada y cerrada desde las 23 horas al paso peatonal para evitar accidente por la caída de cañas de las palmeras. El hecho de que no quepan más cohetones hace imposible que la palmera que cierra el espectáculo pueda ser más grande. Eso sí, con el tiempo se ha conseguido que alcance con nuevos materiales químicos mayor luz o mayor altura. Fernando Ferrández aseguraba que, en función del viento, alcanzará e incluso superará los 300 metros de altura y que cada uno de los cohetes permanecerá encendido entre 19 y 23 segundos. Todo ello dibujará un espléndido paraguas de luz que iluminará el casco histórico de la ciudad con un diámetro superior a los 600 metros. El pirotécnico volvió a recordar que no hay otra palmera similar que se construya en este sector. Está hecha a mano por dos personas a lo largo de tres meses, que es lo que dura la elaboración del millar de cohetones. Cuando esté colocada sobre la torre del campanario de Santa María se tapará con una manta ignífuga para evitar que de forma accidental cualquier cohete la alcance y la encienda antes de hora, de forma parcial, porque tiene una sincronía para su lanzamiento que es lo que, junto al peculiar sonido del millar de cohetones silbando de forma progresiva en dirección al cielo dejando una estela amarilla, naranja y roja, genera el momento de mayor tensión emocional en el espectador antes de abrirse como una gigantesca flor de luz.

Refuerzo de trenes En otro orden de cosas, Renfe pondrá en marcha dos trenes especiales las noches del 13 al 14 de agosto para que el público pueda desplazarse a la Nit de L’Albà y la Roà sin necesidad de utilizar el coche. En la primera noche, el primero de los trenes saldrá de Alacant Terminal a las 0.40 horas y llegará a Elx Parc a la 01.10 horas. El segundo realizará el trayecto inverso, partiendo de Elx Parc a la 01.25 h y con llegada a Alicante a las 01:54 h. La compañía también ha previsto que los días 14 y 15 circulen cinco trenes adicionales entre Alicante y Murcia, con paso por Elche, que operarán al doble de su capacidad habitual. Además, el 15 de agosto se adelantará el primer servicio desde Murcia, que saldrá a las 07:18 horas, pasará por Elche y llegará a Alicante a primera hora de la mañana para que los jóvenes puedan regresar a sus casas tras la noche de fiesta de la Roà.

Pirotecnia

Tiene para la Nit de l’Albà tanta importancia el hecho de que sea esta pirotecnia la que realice los preparativos que algunos de los artilugios que se utilizan para los lanzamientos solo participan en la fiesta de la pólvora de Elche y no en la de otros municipios donde esta familia de artesanos de Redován monta el espectáculo pirotécnico. Es decir, cuando concluya la noche se guardará en los almacenes de la empresa hasta 2026.

Fernando Fernández dijo que no se sabrá hasta último momento cómo será la Nit de l’Albà porque el viento es el elemento más importante e impredecible.Durante la Alborada, y esto ya es truco de veteranos, según sople la brisa, en una dirección u otra, se irán lanzando las palmeras desde esos puntos, evitando que el humo ciegue a una parte de la ciudad o desluzca a la que se va a tirar a continuación. Un humo que se hace especialmente presente en las cohetàs, cada vez más espléndidas, ruidosas y duraderas.

Cohetes listos para la Nit de l'Albà / Áxel Álvarez

Los últimos cinco minutos que precederán al lanzamiento de la palmera de la virgen está previsto que no se tire artefacto pirotécnico alguno esperando que el viento despeje al máximo el cielo mientras Elche se queda en un silencio que acongoja. En ese instante se podrán escuchar las notas del Gloria Patri, la pieza que cierra la representación del Misteri, y serán las voces las de los cantores las que, un año más, enciendan metafóricamente la palmera de la virgen.