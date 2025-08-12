Renfe habilita trenes nocturnos y refuerza Cercanías por la Nit de L’Albà y la Roà en Elche
La compañía dispone de servicios especiales y aumenta la capacidad de los vagones para facilitar los desplazamientos festivos
Renfe pondrá en marcha dos trenes especiales durante la noche del 13 al 14 de agosto para que el público pueda desplazarse a la Nit de L’Albà y la Roà sin necesidad de utilizar el coche. En la primera noche, el primero de los trenes saldrá de Alacant Terminal a las 0.40 horas y llegará a Elx Parc a la 01.10 h. El segundo realizará el trayecto inverso, partiendo de Elx Parc a la 01.25 h y con llegada a Alicante a las 01:54 h.
Refuerzos en días de máxima afluencia
La compañía también ha previsto que los días 14 y 15 circulen cinco trenes adicionales entre Alicante y Murcia, con paso por Elche, que operarán al doble de su capacidad habitual. Además, el 15 de agosto se adelantará el primer servicio desde Murcia, que saldrá a las 07:18 h, pasará por Elx y llegará a Alicante a primera hora de la mañana para que los jóvenes puedan regresar a sus casas tras la noche de fiesta de la Roà.
Cercanías, la opción preferida
Para Renfe, los trenes de Cercanías “se han consolidado como una opción clave para llegar al centro de Elche durante la celebración de la Nit de l’Albà y la Roà”. Este servicio ofrece rapidez y comodidad, y constituye una alternativa al vehículo privado en unos días donde los desplazamientos de ocio pueden crecer hasta un 40 %.
Alta ocupación prevista
Según datos de la operadora, durante estas fechas un 60 % de los viajeros opta por los trenes de Cercanías, valorando “su precio asequible y la comodidad que ofrecen”. Con los refuerzos y horarios especiales, Renfe espera cubrir la alta demanda que se genera en torno a las fiestas más emblemáticas de la ciudad.
Suscríbete para seguir leyendo
- La climatización apenas se nota en el Racó de Elche, donde el agua es más cara que la cerveza según la hora
- La Policía detiene a un menor por la agresión a un agente y le acusa de tentativa de homicidio
- Una presentadora de Antena 3 la lía más que Vaquerizo en el pregón al intentar censurar al showman por su error
- Los orígenes del calzado, en la Entrada Mora de Elche
- Inoportuno enredo de cables de la Magrana en la Prova de l’Àngel
- «¡A Tabarca por 5 euros!»: Un puerto con espíritu de mercadillo
- Vaquerizo, como la Dama de Elche o participando en ¿Quieres ser millonario?
- Los 19 'secretos' del arroz con costra en Elche