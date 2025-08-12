Renfe habilita trenes nocturnos y refuerza Cercanías por la Nit de L’Albà y la Roà en Elche

Renfe pondrá en marcha dos trenes especiales durante la noche del 13 al 14 de agosto para que el público pueda desplazarse a la Nit de L’Albà y la Roà sin necesidad de utilizar el coche. En la primera noche, el primero de los trenes saldrá de Alacant Terminal a las 0.40 horas y llegará a Elx Parc a la 01.10 h. El segundo realizará el trayecto inverso, partiendo de Elx Parc a la 01.25 h y con llegada a Alicante a las 01:54 h.

Refuerzos en días de máxima afluencia

La compañía también ha previsto que los días 14 y 15 circulen cinco trenes adicionales entre Alicante y Murcia, con paso por Elche, que operarán al doble de su capacidad habitual. Además, el 15 de agosto se adelantará el primer servicio desde Murcia, que saldrá a las 07:18 h, pasará por Elx y llegará a Alicante a primera hora de la mañana para que los jóvenes puedan regresar a sus casas tras la noche de fiesta de la Roà.

Guerra de carretillas en la Nit de l'Albà de Elche / Antonio Amorós

Cercanías, la opción preferida

Para Renfe, los trenes de Cercanías “se han consolidado como una opción clave para llegar al centro de Elche durante la celebración de la Nit de l’Albà y la Roà”. Este servicio ofrece rapidez y comodidad, y constituye una alternativa al vehículo privado en unos días donde los desplazamientos de ocio pueden crecer hasta un 40 %.

Alta ocupación prevista

Según datos de la operadora, durante estas fechas un 60 % de los viajeros opta por los trenes de Cercanías, valorando “su precio asequible y la comodidad que ofrecen”. Con los refuerzos y horarios especiales, Renfe espera cubrir la alta demanda que se genera en torno a las fiestas más emblemáticas de la ciudad.