Santa Pola coge carrerilla para sus días grandes: así es el cartel de fiestas

Si algo hay claro es que agosto es el mes de las fiestas de Elche y septiembre el de su localidad hermana, Santa Pola. La villa marinera está inmersa en los preparativos de sus celebraciones en honor a la Virgen de Loreto que arrancarán el próximo 31 de agosto con el pregón de la reconocida matrona, festera y ex concejala Lola Gadea.

Como preámbulo, y con el impulso de haber sido recientemente reconocidas las fiestas de Interés Turístico Autonómico, Santa Pola ya ha presentado a sus cargos de Moros y Cristianos, y comparsas festeras. Fue en un emotivo acto el pasado fin de semana en el Castillo Fortaleza que culminó con el descubrimiento del cartel y libro de fiestas de este año, cuyo diseño y maquetación ha corrido a cargo de los hermanos José Antonio y Manuel López Sánchez, reconocidos artistas locales.

Cartel de Moros y Cristianos de Elche / INFORMACIÓN

Espadas desenfundadas

El cartel muestra las figuras del paladín moro y la paladina cristiana con sus espadas desenfundadas, con una representación del escudo de Santa Pola y, sobre ellos, la imagen de la Virgen de Loreto.

Por otro lado, la particularidad de la localidad es que se eligen tres reinas cada año. En primer lugar, el próximo sábado 16 de agosto a las 22 horas se celebrará el acto de elección de la Reina Mayor y sus Damas de Honor en el Auditorio El Palmeral, donde el público asistente votará a su candidata preferida. El evento será amenizado con el espectáculo “Femme Flow, las reinas del pop urbano”.

Invitación

Ese día el acceso al Palmeral será mediante invitación. La Concejalía de Fiestas repartirá de forma gratuita las papeletas este miércoles 13 de agosto en el Centro Cívico y Social, en horario de 17 a 21 horas.

Se entregarán un máximo de dos invitaciones por cada mayor de edad, que deberá presentar su DNI. Asimismo, los menores de 3 años no necesitan invitación al no ocupar asiento.

Cargos infantiles

Por otro lado, el domingo 17 a las 20 horas será el turno de la elección de Reina y Damas Infantiles, en un evento en el que también se presentará a los cargos infantiles de las comparsas y culminará con la representación del musical “Peter Pan” a cargo de la Escuela de Danza Inmaculada Jaén. En este caso la entrada será gratuita hasta completar el aforo del Palmeral y la elección será por sorteo.

Trilogía

Por último, el lunes 18 de agosto, a las 20:30 horas, se cerrará la trilogía con la elección de la Reina de la Tercera Edad entre tres candidatas, también por sorteo y con entrada libre. El espectáculo “Las canciones de tu vida” pondrá el aliciente musical a la gala.

El Ayuntamiento de Santa Pola, a través de su Gabinete de Prensa y Comunicación, ofrecerá la retransmisión online de los tres actos a través de sus redes sociales, para que quienes no puedan acudir tengan la oportunidad de contemplar estos momentos especiales.