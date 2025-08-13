Cultura retrasa la solución a un marco jurídico laboral que respete la singularidad del Misteri

La Generalitat no entiende (por ahora) la excepcionalidad de la maquinaria del Misteri, lo que lleva al Patronato a tener sobre la mesa problemas laborales que nadie resuelve, como que no se paguen horas extra o no se haya aprobado la Relación de Puestos de Trabajo (RPT). Así se lo dijo la presidenta en funciones del Patronato, María Teresa Botella, al conseller de Cultura, José Antonio Rovira, en el salón de plenos del Ayuntamiento en la sesión pública anual en la cual se aprobó el presupuesto de 2026, que ascenderá a 553.500 euros. Botella sustituía al presidente Francisco Borja, convaleciente de una intervención quirúrgica.

El responsable máximo de la cultura valenciana, conocedor del problema desde 2024, ya había hecho su intervención y en lugar de dar la solución, solo anunció que para las representaciones de octubre/noviembre -extraordinarias por el Año Jubilar se contará con el manto de las Clarisas que está siendo felizmente restaurado por el Instituto Valenciano de Restauración y Conservación. Rovira llegó con un discurso preparado con los tradicionales parabienes para el drama asuncionista, pero sin soluciones a cuestiones de calado y fondo que han ido a más por el rechazo a dar soluciones por la administración autonómica.

Un momento de la sesión pública del consejo rector del Patronato del Misteri d'Elx / Áxel Álvarez

Solución a la obsolescencia con las luces y cambio de nombre al Parque Municipal El Misteri tiene un problema con las luces de las representaciones, lo que obligará a una inversión de 30.000 euros el próximo año, según relató la tesorera, Aida Martínez. «Se está trabajando en un estudio para terminar con su actual estado de obsolescencia».Añadió que esta inversión debería haberse ejecutado hace mucho tiempo, pero el presupuesto del Patronato es tan corto que hace muy difícil dedicar los recursos a aquello en lo que quiere mejorar. «Es un esfuerzo que nos obliga a renunciar a otros gastos», dijo con humildad. Añadió que la inversión se realizará porque también existe una necesidad de adaptarse a las nuevas tecnologías y a las exigencias escénicas. De hecho, una de las cosas que más se ha notado en estas representaciones ha sido la modificación de luces en la basílica de Santa María, que se han cambiado de orientación. El alcalde, en el mismo acto, anunció que el próximo mes de septiembre el equipo de gobierno aprobará el cambio de nombre del Parque Municipal de Elche, que pasará a denominarse Mare de Déu de l’Assumpció porque, en definitiva, por el vínculo del Doctor Caro, este pasó a propiedad de la patrona y el Ayuntamiento, como garante, a su conservación.

«...Esta situación -dijo María Teresa Botella, leyendo un texto preparado a conciencia- pone de manifiesto la necesidad urgente de finalizar la conciliación de las condiciones laborales de quienes también hacen posible La Festa y de agilizar las necesidades derivadas mediante un marco político propio, estable y adaptado a la especifidad de este institución. Ya el 13 de agosto de 2024 se hizo un llamamiento público a la Generalitat para que apoyara y agilizar la implementación del convenio colectivo. Tras el proceso técnico exhaustivo, el trabajo fue enviado a la administración. Sin embargo, lejos de avanzar, los reparos se repiten en muchos casos con un desconocimiento de lo que es y cómo funciona elMisteri. No se ha encontrado una posibilidad de encaje dentro de las estructuras administrativas de las características y necesidades que requiere el funcionamiento de sus empleados. Se cuestionan funcionen que el equipo asume como necesidad por no existir las mismas dentro de los parámetros administrativos. Se imposibilita así cualquier forma de reconocimiento económico antes esfuerzos extraordinarios pretendiendo adaptar nuestra realidad a un modelo que no contempla ni la especifidad ni nuestro trabajo ni el carácter cultural y patrimonial de esta institución".

Estructura

Añadió que "el resultado es una estructura que sigue funcionando por responsabilidad, pero con muchos impedimentos administrativos para una gestión ágil, óptima y adecuada.Es una voluntad política encontrar el marco jurídico que permita a este Patrimonio de la Humanidad vivo seguir siendo La Festa. Este año se han denegado gratificaciones, aunque ha sido de un volumen excepcional de trabajo. El Misteri no es una improvisación ni un cúmulo de individualidades, se construye a diario y es imprescindible reconocer y consolidar la estructura». Así pidió que se desbloqueara la RPT y se reconozca la singularidad del Patronato para impulsar una solución. «Lo excepcional exige medidas excepcionales», sentenció. El alcalde medió, apoyando la medida y solicitando que constara en acta para echar un cable entonces al conseller, «lo que pedimos es un apoyo para sacar al Misteri del sector público instrumental», le dijo a Rovira tocándole el brazo. Este, con media sonrisa, contestó: «Se verá». Nadie del patronato sonrió porque al cabo de un año quería resultados. Ruz, entonces añadió, que ya se está viendo con la secretaria autonómica, Pilar Tébar, presente en el acto.

El patrono y expresidente Fernando García, viendo que nadie de la Conselleria recogía el guante, añadió «el sector público tiene sus leyes y eso es un choque (con el Patronato). El problema es peliagudo y yo lo intenté resolver, pero les animo a seguir». El Misteri vive encorsetado en una burocracia que es muy difícil de gestionar en una institución de estas características. Autonomía que ha perdido por una ley que le ha valido de poco pues la ayuda que le da la Generalitat es el 20 % de sus ingresos y, el resto, se lo tiene que buscar por otros medios. Pese a ser un Patrimonio de la Humanidad sigue siendo un dependiente de otras instituciones, como Ayuntamiento -principalmente- o Diputación, y de migajas que recoge en forma de ayudas que tiene que pedir para que se formalicen. Ayer Ruz pidió más implicación al Ministerio de Cultura y al Gobierno.

Presupuesto

El punto más importante del día era la aprobación del presupuesto de 2026, que asciende a 553.500 euros, un 6 % más que este ejercicio (520.500 euros). Los principales gastos son el pago de nóminas, 251.000 euros; representaciones, 159.900 euros; Capella (vestuario, limpieza, alquileres...), 27.400; protocolo, 24.200 euros; Escolanía, 19.500 euros; medios materiales, 17.000 euros; educación y cultura (publicaciones, abanicos, material didáctico...), 15.000 euros; comunicación, 25.000 euros; y salvaguarda, 6.000 euros.

Estreno este jueves del toldo exterior El Misteri estrena este jueves y viernes un nuevo toldo exterior, en la puerta principal de Santa María, tras quedar dañado el anterior en 2024 por las lluvias. Es «respetuoso con las proporciones y la estética original, incorpora mejores técnicas, refuerza su resistencia y funcionalidad», dijo la vicepresidenta. También se dio cuenta de la restauración de la camilla de la Virgen por el restaurador José Vicente Bonete.

¿De dónde proceden los ingresos?. El más importante, del Ayuntamiento, con 190.000 euros, le sigue la venta de localidades y actuaciones, con 118.000 euros; la Generalitat, con 105.000 euros; de diputaciones, 60.000 euros; de empresas privadas, 28.500 euros; de micromecenazgos, 10.000 euros; de otras entidades locales, 5.000 euros; de las propias familias de los niños de la escolanía, 4.000 euros; y de la venta de publicaciones, 3.000 euros.

25 aniversario de la Unesco

El Patronato del Misteri tiene previsto editar un facsimil el próximo año con ocasión del 25 aniversario de su proclamación por la Unesco como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Ayer se aprobó una dotación de 20.000 euros para todos los fastos que se puedan organizar. La publicación, de la mano del archivero Joan Castaño, va a ser fruto de un trabajo conjunto con el Archivo del Vaticano. «Una edición cuidada, pensada para difundir y preservar un mito clave en la historia de la Iglesia y de nuestra fiesta», expresó la vicepresidenta.