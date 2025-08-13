Los festeros del Camp d'Elx reivindican visibilidad con un pasacalles

La Unió de Festers del Camp d’Elx (UFECE) puso color y ambiente este 13 de agosto con un desfile que tiñó de verde el centro histórico de Elche. Unas 300 personas —entre festeros, Reinas y Damas de las distintas comisiones de las pedanías— recorrieron las calles desde la plaza de Baix hasta su racó, acompañados por la música de la colla Oripel y el aplauso del público.

El pasacalles de la UFECE recorrió distintas calles del centro de Elche / INFORMACIÓN

El pasacalle coincidió con la mascletá extraordinaria de Pirotecnia Alpujarreña, fuera de concurso, disparada desde el Palacio de Altamira. Sus potentes truenos y el intenso colorido rojo, azul, naranja y amarillo contrastaron con el verde de las camisetas de UFECE.

Recorrido festero por el corazón de la ciudad

La comitiva partió al mediodía desde la plaza de Baix, avanzó por el carrer Hospital y la Glorieta, continuó por Obispo Tormo hasta el carrer de la Fira, rodeó la basílica de Santa María y, tras un tramo por el carrer Major de la Vila, cruzó al Paseo de Jaca. Después de un breve paseo por el Parque Municipal, llegaron a su racó, frente a la Oficina de Turismo, donde fueron recibidos entre vítores y al ritmo de la canción compuesta por jóvenes de la entidad, ‘UFECE está en fiestas’, ya convertida en un auténtico himno.

Reinas y Damas de la UFECE presenciando la mascletà en Elche / INFORMACIÓN

El presidente de la asociación, Andrés Coves, destacó que estos actos “son una manera de hacernos presentes en las fiestas de Elche, es algo que llevamos haciendo mucho tiempo, así que aprovechamos el día 13 de agosto para hacer un pasacalle con todas las Reinas y Damas de las pedanías para tener un poco de visibilidad y estar presentes en las fiestas de agosto”.

Gastronomía y convivencia en el racó

El racó de UFECE se ha consolidado como punto de encuentro para vecinos de las pedanías y visitantes que acuden a las fiestas. Cada jornada se rinde homenaje a la gastronomía del campo. Tras la mascletá, Reinas, Damas y festeros disfrutaron de dos paellas preparadas por la comisión de fiestas de Torrellano Bajo, junto a tapas y platos típicos. El recinto permanecerá abierto hasta el 15 de agosto, de 13:00 a 15:00 horas.

Las reinas y damas del Camp d'Elx presenciaron este miércoles la mascletà / INFORMACIÓN

Apoyo de empresas locales

Más de treinta empresas respaldan la participación de UFECE en las fiestas de agosto. Entre ellas figuran Cachito, Martino, Dialprix Matola, Meloso, Caja Rural, Cambayas, Vaquería del Camp d’Elx, Horno de Paco, La Traca, Fisioterapia Francisco, Cash Golme Casa de Golosinas, Oli, Tomachaf Ibarra Abadía, Fumisan Vinalopó, Turis, Good Show Javier Paredes, Tijeras Mágicas, Palmira García, Motos Marín, Ornamentales Bonet, Petrol Componentes SL, Suministros Agrícolas Mollà, Box Mecánica Reyes, Epi Pulsera, Animaciones Andrés y Samay Resort.

Con este desfile, UFECE volvió a mostrar que el campo ilicitano tiene un papel destacado en las fiestas patronales, reforzando la unión entre pedanías y casco urbano en uno de los días más vibrantes de agosto.