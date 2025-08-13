Los cantores ya están listos para el homenaje a la Patrona de Elche

Buena parte de los cantores que participaron en la apertura de las representaciones de agosto, el pasado día 11, repitieron este miércoles en un tercer ensayo donde se comentaba el parón, nada habitual, de la noche anterior, cuando en la segunda parte un ángel del Araceli dijo que no podía continuar y la representación estuvo algo más de un cuarto de hora detenida para proceder a la sustitución. Afortunadamente, nada serio, pues el joven se pudo recuperar y otra anécdota más que sumar al casillero de estos ensayos: una silla de cojín rota el primer día y el Mestre de Capella dejando el Cadafal para beber agua en mitad del Ternari o este incidente con el ángel, en el segundo. Que este miércoles no ocurriera nada que distrajera al espectador ni por un segundo fue lo importante.

La basílica prácticamente se llenó, como ya ocurriera el martes. Muchos abanicos, más que los otros dos días porque la temperatura interior de la basílica superaba los 30 grados, y mucho más era la emocional, con un público entregado para asistir a una representación en la que ya no quedan debutantes. Fue el caso de la María Mayor, protagonizada por Santiago Sánchez. También del ángel del cortejo Gerard Alonso o del ángel, Pau Esteve por poner algunos ejemplos.

Fue una representación siguiendo los cánones de unos cantores que van ganando aplomo a medida que avanzan los días y que van afinando sus voces con mayor soltura unos y corrigiendo pequeños fallos otros con ayuda del Mestre de Capella, Javier Gonzálvez, siempre atento; así como el Mestre de Ceremonias, Pablo Mas, contemplando toda la escena desde las alturas del órgano.

El público, como es habitual, prorrumpió en aplausos cada vez que las puertas del cielo se abrían y hacían acto de aparición los aparatos aéreos. También cuando subían. Aplausos que fueron ganando intensidad a medida que el momento más esperado, la Coronación, se iban acercando.

Con los últimos acordes del «Gloria Patri», que los ilicitanos escuchan por segunda vez cuando se aproxime la medianoche, se cerró el último de los tres ensayos generales. Ya no hay marcha atrás porque lo importante llega el 14 y 15 cuando los escolanos y cantores se someten al ojo crítico de los ciudadanos, también de la patrona. La fiesta ha comenzado y una basílica,abarrotada de público hasta la extenuación, hará que canten más que con el corazón con el alma. Un momento de misticismo que solo ellos entienden.

Como es habitual, el miércoles es el día más importante de invitados. En la tribuna del Patronato estuvieron la directora de Aigües d’Elx, María José Toledo; el que fuera diplomático de la Unión Europea, Fernando López de Rego; la catedrática de Estética y Teoría de las Artes de la Universidad Jaime I, Rosalía Torrent; el presidente de los Moros yCristianos de Caravaca, José Juan González; y monseñor Pablo Walter Castiglia, responsable de la Iglesia de Trevi de San Vicenzo y Anastasio.

Un momento del Ternari este miércoles en la basílica de Santa María, en Elche / Áxel Álvarez

Por parte del Patronato, entre los invitados estuvieron la consellera de Innovación, Industria y Turismo, Marián Cano, quien dijo respecto a la representación que «refuerza las fortalezas que tiene esta ciudad» y reiteró su compromiso con Elche. También estuvo el subdelegado del Gobierno en la provincia, Juan Antonio Nieves, para quien no era la primera vez que veía el drama asuncionista. Defendió el Misteri d’Elx como un «tesoro único, un patrimonio de la humanidad que nos enorgullece a los ilicitanos y también como país porque nos proyecta al mundo. Es un claro ejemplo de cómo la cultura une a distintas generaciones y fortalece nuestra identidad y señaló que desde el Gobierno de España reafirman el compromiso con este Patrimonio de la Humanidad. También emplazó al alcalde para mantener una reunión con el Ministerio de Cultura para buscar fórmulas de la colaboración, algo que no gustó a los responsables municipales que llevan más de un año esperando que sea posible el encuentro con el ministro Ernest Urtasun.