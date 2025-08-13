Un tronío colorido que regresa al Palacio de Altamira de Elche

Elche vibró este 13 de agosto desde el Puente de Altamira pocas horas antes de que la ciudad se sumerja en la magia nocturna de la Nit de l’Albà. La Pirotecnia Alpujarreña lanzó la quinta mascletà diurna de las Fiestas pero esta vez era extraordinaria y fuera de concurso, de ahí que se eligiera este emplazamiento como antaño.

El cambio de ubicación provocó que parte del público se desplazase por error hasta el Paseo de la Estación, donde estaba el montaje para la Alborada, pensando que allí tendría lugar el disparo, como ha ocurrido con el resto de mascletás desde el pasado 8 de agosto, y se encontraron con que el espectáculo se desarrollaba a pocos metros, sobre el puente, con lo que apenas minutos antes salieron a la carrera para buscar sitio.

Terremoto

La pirotécnica, que será la encargada de cerrar el concurso este 14 de agosto, desplegó un guion de potencia ascendente: inicio aéreo contundente, dos principios marcados, retenciones cromáticas cambiantes y un largo “terremoto” que desembocó en un bombardeo final de truenos bajo una gran cortina de humo amarillo. El cierre, seco y rotundo, se acompañó de abanicos multicolores y un gesto poco habitual en este tipo de eventos: un rocío de agua pulverizada, proyectado a 40 metros, que refrescó al público bajo el sol de agosto.

Las reinas y damas de las fiestas, junto con las festeras del resto de comisiones, siguieron el espectáculo desde el balcón de la mutua Maz, en una ubicación privilegiada. No todos, sin embargo, disfrutaron de esa perspectiva: la visibilidad desde la calle junto al Palacio de Altamira fue limitada, lo que dificultó a muchos apreciar toda la secuencia pirotécnica.

Seguridad

Como en días anteriores, el dispositivo de seguridad incluyó la presencia de bomberos y una unidad de soporte vital básico, preparada para atender posibles golpes de calor. Incluso un helicóptero de la Policía Nacional sobrevoló la zona durante el disparo, reforzando la vigilancia aérea.

“Cada año introducimos una novedad —explicaba José Alberola Rodríguez, responsable de Pirotecnia Alpujarreña—. El año pasado fue la serpentina dorada y ste año hemos querido mantener ese guiño al público y sumarle más color en cada retención, rematando con la cortina amarilla", apuntó el especialista.

Concurso

Aunque esta mascletà está fuera de concurso y financiada por un particular, el pirotécnico no evitó pronunciarse, a preguntas de este diario, sobre el sistema de votación del certamen oficial, en el que un jurado especializado decide dos tercios del veredicto y el público el resto.

“Me parece bien que se valore también con criterio profesional". Al hilo, valoró que se han encontrado en otras ediciones con que había dificultades para que visitantes que venían de fuera de la ciudad tuvieran la oportunidad de aportar su valoración. El público puede votar a través de la página fiestasenelche.es.