Esta es la explicación de por qué los fuegos artificiales tienen colores

¿Por qué cada cohete tiene un color característico en un espectáculo pirotécnico? El Museo Paleontológico de Elche (MUPE) aprovechó la Nit de l’Albà para hacer un pequeño guiño a las fiestas patronales de la ciudad mostrando cómo los vibrantes colores de los fuegos artificiales tienen su origen en la reacción de la pólvora con sales metálicas, que se obtienen de minerales y que se introducen en los cartuchos.

Exposición

De este modo, la vitrina de los Secretos del MUPE ha expuesto una serie de minerales, que a simple vista destacan por sus formas, brillos o colores, pero más allá de ello, el ‘secreto’ está en su composición química y en el uso que se les da en pirotecnia.

Detalle de la exposición de minerales en el MUPE, en Elche / INFORMACIÓN

Ejemplares como la celestina, la barita, el rutilo (compuesto de óxido de titanio), la halita (o sal de roca) o la calcopirita (sulfuro de hierro y cobre) son fundamentales para disfrutar de un cielo nocturno lleno de luz y color como el que ofrece cada año la Alborada. Para la muestra, ha colaborado la pirotecnia Dama d’Elx, que pretende enseñar la mineralogía de una manera amena y muy cercana a la sociedad, explicando el color de los fuegos artificiales y su relación con los minerales expuestos.

Investigaciones

El área de los Secretos del MUPE es un espacio mensual que muestra piezas que han sido objeto de recientes investigaciones o que resultan de interés para el visitante de manera general y que se exponen por tiempo limitado.