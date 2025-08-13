La Vespra, la Ofrenda y la Roà marcan un jueves grande en Elche
El concierto de Marina Reche, dj's y las versiones de La Coartada central una oferta nocturna para todas las edades
La jornada festera de este jueves 14 de agosto en Elche tendrá como grandes protagonistas la primera parte del Misteri d’Elx, «La Vespra», la Ofrenda a la Patrona de la ciudad y el inicio de la Roà, en un día cargado de actividades que combinan tradición, pólvora, música y propuestas para familias y jóvenes.ç
A las 18:00 horas, la basílica de Santa María acogerá «La Vespra», uno de los actos más esperados del drama sacro-lírico ilicitano, declarado Patrimonio de la Humanidad. La noche culminará a medianoche con la salida de la Roà, procesión nocturna que recorrerá el centro histórico hasta bien entrada la madrugada.
Juegos de agua y pólvora por la mañana
El día arrancará a las 12:00 horas con la apertura del XVII Ágora Heliketana de la Asociación Histórico Artística de Pobladores de Elche, que ofrecerá una gymkana tematizada con juegos de agua en la Rotonda del Parque Municipal. A la misma hora, el Racó de Ocio y Gastronomía FestiElx abrirá en el Paseo de la Estación.
A las 14:00 horas, la Avenida del Alcalde Vicente Quiles será escenario del XV Concurso de Mascletaes, a cargo de la Pirotecnia La Alpujarreña. Y a las 15:00 horas, el Ágora Heliketana celebrará su Fiesta del Agua en la Rotonda del Parque.
Tarde de tradición y ofrenda floral
Tras «La Vespra», la tarde seguirá a las 20:00 horas con la Ofrenda de Flores a la Mare de Déu de l’Assumpció, organizada por la Federación Gestora de Festejos Populares, que contará con la participación de entidades de Elche y de otras poblaciones. Al finalizar, habrá fiesta en los recintos de las comisiones.
A la misma hora, el Racó FestiElx volverá a abrir en el Paseo de la Estación para quienes deseen degustar la gastronomía local.
Música y ambiente nocturno
A las 22:00 horas, el Ágora Heliketana ofrecerá una sesión previa DJ en la Rotonda. En paralelo, el Hort de Baix acogerá La Noche de Cadena 100, con entrada gratuita. También a esa hora comenzará el concurso DJ Emergente de Elche en la Barraca Elx Music Fest, donde a medianoche tendrá lugar el Motiva Fest con el dj de Antena Nacional Mel Pescuezo y los invitados dj Nana & Juanjo García, en la explanada de Torrevaillo, con acceso gratuito.
A las 23:00 horas se realizará el encendido de luminarias y la Serenata a la Virgen, con la participación del Grup de Danses Salpassa, Illice Augusta, Amics Cantors, Centro Aragonés, Coral Blanco y Negro y la Asociación Coral de Elche en la plaza del Congreso Eucarístico.
Esa misma hora marcará el inicio del concierto de Marina Reche y La Fiesta Infinita en la Barraca Municipal del parking de la UMH, con apertura de puertas a las 21:00 horas y entrada libre. También habrá actuaciones de los dj’s Telehueso, Toño del Club Camelot y Cristian Set Roc en el Colegio Candalix.
La medianoche traerá el concierto de “La Coartada” con versiones de los 80 y 90 en el Ágora Heliketana, para dar paso al esperado inicio de la Roà, que recorrerá la ciudad en honor a la patrona y pondrá el broche de oro a una jornada intensa de fiestas ilicitanas.
Programa completo de actos de este jueves
12 HORAS
Apertura del recinto XVII Ágora Heliketana de la Asociación Histórico Artística de Pobladores de Elche. Gymkana tematiza con juegos de agua. En la Rotonda del Parque Municipal.
12 HORAS
Racó de Ocio y Gastronomía FestiElx en el Paseo de la Estación.
14 HORAS
XV Concurso de Mascletaes a cargo de la Pirotecnia La Alpujarreña. Lugar: Avenida del Alcalde Vicente Quiles.
15 HORAS
XVII Ágora Heliketana. Fiesta del agua. En la Rotonda del Parque.
18 HORAS
Primera parte del Misteri d’Elx, «La Vespra», en la basílica de Santa María.
20 HORAS
Racó de Ocio y Gastronomía FestiElx en el Paseo de la Estación.
20 HORAS
Ofrenda de Flores a la Mare de Déu de l’Assumpció de la Federación Gestora de Festejos Populares con la participación de entidades de Elche y de otras poblaciones. Al finalizar, fiesta en los recintos de las comisiones.
22 HORAS
XVII Ágora Heliketana. Sesión previa DJ en la Rotonda.
22 HORAS
La noche de Cadena 100, en el Hort de Baix. Entrada gratuita.
22 HORAS
Inicio concurso DJEmergente de Elche, en la Barraca Elx Music Fest, donde a las 12 de la noche será el Motiva Fest con el dj de Antena Nacional Mel Pescuezo con dos invitados muy especiales, el dj Nana & Juanjo García. Explanada de Torrevaillo. Acceso gratuito.
23 HORAS
Encendido luminarias y Serenata a la Virgen, con la participación del Grup de Danses Salpassa,Illice Augusta, Amics Cantors, Centro Aragonés, Coral Blanco y Negro y la Asociación Coral de Elche en plaza del Congreso Eucarístico.
23 HORAS
Marina Reche y La Fiesta Infinita en Barraca Municipal del parking de la UMH. Apertura puertas:21 h. Gratis.
23 HORAS
Actuación dj’s Telehueso, Toño Camelot y Cristian Set Roc. Colegio Candalix.
0 HORAS
XVII Ágora Heliketana Concierto «La Coartada» Covers 80s y 90s. Rotonda del Parque.
0 HORAS
Inicio de la Roà.
- Una presentadora de Antena 3 la lía más que Vaquerizo en el pregón al intentar censurar al showman por su error
- La climatización apenas se nota en el Racó de Elche, donde el agua es más cara que la cerveza según la hora
- La Policía detiene a un menor por la agresión a un agente y le acusa de tentativa de homicidio
- Conoce a los premiados en la Charanga de las Fiestas de Elche
- Los orígenes del calzado, en la Entrada Mora de Elche
- Fallece Susi Fenoll, una luchadora incansable desde una silla de ruedas
- Inoportuno enredo de cables de la Magrana en la Prova de l’Àngel
- Parón de 15 minutos en el Misteri por la sustitución de un ángel