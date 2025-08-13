La Vespra, la Ofrenda y la Roà marcan un jueves grande en Elche

La jornada festera de este jueves 14 de agosto en Elche tendrá como grandes protagonistas la primera parte del Misteri d’Elx, «La Vespra», la Ofrenda a la Patrona de la ciudad y el inicio de la Roà, en un día cargado de actividades que combinan tradición, pólvora, música y propuestas para familias y jóvenes.ç

Este jueves se representa La Vespra en el Misteri en Elche / Áxel Álvarez

A las 18:00 horas, la basílica de Santa María acogerá «La Vespra», uno de los actos más esperados del drama sacro-lírico ilicitano, declarado Patrimonio de la Humanidad. La noche culminará a medianoche con la salida de la Roà, procesión nocturna que recorrerá el centro histórico hasta bien entrada la madrugada.

Juegos de agua y pólvora por la mañana

El día arrancará a las 12:00 horas con la apertura del XVII Ágora Heliketana de la Asociación Histórico Artística de Pobladores de Elche, que ofrecerá una gymkana tematizada con juegos de agua en la Rotonda del Parque Municipal. A la misma hora, el Racó de Ocio y Gastronomía FestiElx abrirá en el Paseo de la Estación.

A las 14:00 horas, la Avenida del Alcalde Vicente Quiles será escenario del XV Concurso de Mascletaes, a cargo de la Pirotecnia La Alpujarreña. Y a las 15:00 horas, el Ágora Heliketana celebrará su Fiesta del Agua en la Rotonda del Parque.

Tarde de tradición y ofrenda floral

Tras «La Vespra», la tarde seguirá a las 20:00 horas con la Ofrenda de Flores a la Mare de Déu de l’Assumpció, organizada por la Federación Gestora de Festejos Populares, que contará con la participación de entidades de Elche y de otras poblaciones. Al finalizar, habrá fiesta en los recintos de las comisiones.

Una imagen de la Ofrenda de Flores a la Patrona de Elche del pasado año / Áxel Álvarez

A la misma hora, el Racó FestiElx volverá a abrir en el Paseo de la Estación para quienes deseen degustar la gastronomía local.

Música y ambiente nocturno

A las 22:00 horas, el Ágora Heliketana ofrecerá una sesión previa DJ en la Rotonda. En paralelo, el Hort de Baix acogerá La Noche de Cadena 100, con entrada gratuita. También a esa hora comenzará el concurso DJ Emergente de Elche en la Barraca Elx Music Fest, donde a medianoche tendrá lugar el Motiva Fest con el dj de Antena Nacional Mel Pescuezo y los invitados dj Nana & Juanjo García, en la explanada de Torrevaillo, con acceso gratuito.

A las 23:00 horas se realizará el encendido de luminarias y la Serenata a la Virgen, con la participación del Grup de Danses Salpassa, Illice Augusta, Amics Cantors, Centro Aragonés, Coral Blanco y Negro y la Asociación Coral de Elche en la plaza del Congreso Eucarístico.

La artista ilicitana Marina Reche / INFORMACIÓN

Esa misma hora marcará el inicio del concierto de Marina Reche y La Fiesta Infinita en la Barraca Municipal del parking de la UMH, con apertura de puertas a las 21:00 horas y entrada libre. También habrá actuaciones de los dj’s Telehueso, Toño del Club Camelot y Cristian Set Roc en el Colegio Candalix.

La medianoche traerá el concierto de “La Coartada” con versiones de los 80 y 90 en el Ágora Heliketana, para dar paso al esperado inicio de la Roà, que recorrerá la ciudad en honor a la patrona y pondrá el broche de oro a una jornada intensa de fiestas ilicitanas.

La Roà es una de las tradiciones más antiguas de Elche / Áxel Álvarez / AXEL ALVAREZ

Programa completo de actos de este jueves

12 HORAS

Apertura del recinto XVII Ágora Heliketana de la Asociación Histórico Artística de Pobladores de Elche. Gymkana tematiza con juegos de agua. En la Rotonda del Parque Municipal.

12 HORAS

Racó de Ocio y Gastronomía FestiElx en el Paseo de la Estación.

14 HORAS

XV Concurso de Mascletaes a cargo de la Pirotecnia La Alpujarreña. Lugar: Avenida del Alcalde Vicente Quiles.

15 HORAS

XVII Ágora Heliketana. Fiesta del agua. En la Rotonda del Parque.

18 HORAS

Primera parte del Misteri d’Elx, «La Vespra», en la basílica de Santa María.

20 HORAS

Racó de Ocio y Gastronomía FestiElx en el Paseo de la Estación.

20 HORAS

Ofrenda de Flores a la Mare de Déu de l’Assumpció de la Federación Gestora de Festejos Populares con la participación de entidades de Elche y de otras poblaciones. Al finalizar, fiesta en los recintos de las comisiones.

22 HORAS

XVII Ágora Heliketana. Sesión previa DJ en la Rotonda.

22 HORAS

La noche de Cadena 100, en el Hort de Baix. Entrada gratuita.

22 HORAS

Inicio concurso DJEmergente de Elche, en la Barraca Elx Music Fest, donde a las 12 de la noche será el Motiva Fest con el dj de Antena Nacional Mel Pescuezo con dos invitados muy especiales, el dj Nana & Juanjo García. Explanada de Torrevaillo. Acceso gratuito.

23 HORAS

Encendido luminarias y Serenata a la Virgen, con la participación del Grup de Danses Salpassa,Illice Augusta, Amics Cantors, Centro Aragonés, Coral Blanco y Negro y la Asociación Coral de Elche en plaza del Congreso Eucarístico.

23 HORAS

Marina Reche y La Fiesta Infinita en Barraca Municipal del parking de la UMH. Apertura puertas:21 h. Gratis.

23 HORAS

Actuación dj’s Telehueso, Toño Camelot y Cristian Set Roc. Colegio Candalix.

0 HORAS

XVII Ágora Heliketana Concierto «La Coartada» Covers 80s y 90s. Rotonda del Parque.

0 HORAS

Inicio de la Roà.