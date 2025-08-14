Al menos diez quemados, todos leves, en la Nit de l'Albà

Al menos diez personas resultaron con quemaduras de carácter leve en la Nit de l’Albà de Elche, según el primer balance y los datos obtenidos por INFORMACIÓN. El alcalde y el jefe de la Policía destacaron la falta de hechos graves, en una comparecencia pasada la una y media de la madrugada, aunque la noche iba a ser aún muy larga. Cuando había acabado la Alborada, a medianoche, no había heridos ni quemados por pólvora. Estos se fueron conociendo a partir de esa hora. Al tratarse de casos leves no se ha facilitado gran información. El hecho de que se creara un cordón de seguridad alrededor de la basílica evitó accidentes por la presencia de espectadores, pero la manipulación de pólvora es otra cosa.

Atención a un herido esta madrugada en Elche / Pilar Cortés

Los bomberos tuvieron que realizar varios servicios de matorrales, pero ninguno en viviendas. El amplio dispositivo funcionó a la perfección, tampoco se registró el lanzamiento de carretillas fuera de la zona acotada, donde es probable que a lo largo de la noche se registre algún herido más, aunque todas las personas que entran allí han realizado el curso y van preparadas para ello.

Las carretillas vuelan esta noche en Elche / Pilar Cortés

Normalidad

El jefe de la Policía Local destacó la normalidad que estaba imperando en las Fiestas de Elche desde que Mario Vaquerizo dio lectura al pregón.Apenas algunas peleas entre jóvenes, todas ellas de carácter leve. Hoy se mantiene el dispositivo policial para la Roà, la noche más larga, pero también la última.