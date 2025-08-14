Elche corona sus fiestas y a su Virgen este viernes: programa de actos

Elche celebra este jueves el Día Grande de sus fiestas patronales, una jornada marcada por la devoción, la tradición y la participación ciudadana en honor a la Virgen de la Asunción. Desde primera hora, las calles de la ciudad se han llenado para acompañar en la procesión-entierro a la imagen de la Patrona, en un itinerario que ha recorrido Uberna, Major de la Vila, plaça de Baix, Corredora, puente Ortices, Capitán Lagier y plaza del Congreso Eucarístico, hasta llegar a las puertas de la basílica de Santa María.

Este viernes por la tarde se celebra La Festa, la parte más emocionante del Misteri en Elche / Áxel Álvarez

La emoción y la fe se concentran especialmente en la tarde, cuando tiene lugar “La Festa”, la segunda parte del Misteri d’Elx, que culmina con la coronación de la Mare de Déu en el altar mayor de la basílica. Este momento es considerado por muchos ilicitanos como el verdadero corazón de las celebraciones.

Gastronomía y ambiente festivo

El ambiente popular también tiene un papel protagonista con el Racó de ocio y gastronomía Festielx, instalado en el paseo de la Estación, que abre sus puertas tanto a mediodía como por la tarde. En él, Información TV mantiene su tradicional Racó festero, punto de encuentro de vecinos y visitantes.

El Racó de Ocio y Gatronómico de Elche durante estas fiestas / Matías Segarra

A las 14:00 horas, el estruendo y el olor a pólvora llenan la ciudad con la gran mascletá en honor a la Virgen, disparada por la pirotecnia Alpujarreña desde la avenida Alcalde Vicente Quiles.

Música en la plaza del Congreso Eucarístico

La programación continúa a las 21:30 horas en la plaza del Congreso Eucarístico con un concierto de zarzuela a cargo de la Coral Ilicitana y la Orquesta, que interpretarán “Gigantes y cabezudos” bajo la dirección de Christian A. Lindsey.

Un final a todo color

El cierre de la jornada festiva llega a medianoche desde el puente del ferrocarril, con un castillo de fuegos artificiales a cargo de la pirotecnia Turis, que llenará el cielo ilicitano de luz y color para despedir el Día Grande.

La combinación de actos religiosos, propuestas culturales y oferta gastronómica hace que este 15 de agosto sea, un año más, una cita imprescindible para miles de personas que viven intensamente la tradición ilicitana.

Programa completo

10 HORAS

Procesión-entierro de la Virgen de la Asunción, con el siguiente itinerario: calles Uberna y Major de la Vila, plaça de Baix, Corredora, puente Ortices, Capitán Lagier y plaza del Congreso Eucarístico hasta las puertas de la basílica de Santa María.

Procesión-entierro de la Virgen de la Asunción en Elche / Áxel Álvarez

12 HORAS

Racó de ocio y gastronomía Festielx en el paseo de la Estación, en el que Información TV cuenta con su tradicional Racó festero.

14 HORAS

Gran mascletá en honor a la Virgen de la Asunción a cargo de la pirotecnia Alpujarreña. Lugar: avenida Alcalde Vicente Quiles.

Una de las mascletás de las Fiestas de Agosto de Elche de este año / Jose Navarro

18 HORAS

Representación de la segunda parte del Misteri d’Elx, “La Festa”, con la coronación de la Mare de Déu. Basílica de Santa María.

20 HORAS

Racó de ocio y gastronomía Festielx en el paseo de la Estación.

21.30 HORAS

Plaza del Congreso Eucarístico, por la Coral Ilicitana y Orquesta, zarzuela en concierto: “Gigantes y cabezudos”, bajo la dirección de Christian A. Lindsey.

00 HORAS

Desde el puente del ferrocarril, castillo de fuegos artificiales, a cargo de la pirotecnia Turis.