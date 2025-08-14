Elche vela a su patrona en la noche más multitudinaria e intensa

El cuerpo de la Virgen yacía inerte en la camilla sobre elCadafal instalado en la basílica de Santa María. Los cantores del Misteri habían abandonado ya, exhaustos y empapados por el calor, el andador entre una atronadora salva de aplausos camino de la Casa de la Festa. Se veía alegres al portaestandarte, el obispo Conesa; y a los electos, JesúsAndreu, vestido con traje policial de gala, y a la vicerrectora de la UMH, María José López, muy elegante. El ambiente era asfixiante y las puertas de la seo, que habían estado abiertas de par en par para que todos pudieran presenciar la primera parte de la representación (La Vespra), apenas aliviaban a los cientos de ilicitanos que, con parsimonia, abandonaban el templo. Puertas que permanecieron abiertas este jueves desde primera hora de la mañana y que no se cerrarán ya hasta el viernes cuando todo concluya.

Mientras las luces de la representación se apagaban y comenzaba la ofrenda floral a la patrona, en la plaza de Santa María, se encendían la de esta ciudad que no iba a estar dormida ni un solo segundo durante toda la noche, la más intensa y emocional del año por lo que representa. La patrona, la Mare de Déu de la Assunció, nunca estará ni un instante sola hasta que al día siguiente sea coronada en la segunda parte del Misteri (La Festa), el momento más álgido desde el punto de vista religioso y desde hace 75 años motivo de dogma para la Iglesia por iniciativa del entonces papa Pío XII.

La Virgen en la camilla del Cadafal / Áxel Álvarez

El Misteri cierra una brillante primera parte de la representación con la muerte de la virgen

Desbordante

Elche, al cierre de esta edición, vivía una desbordante Roà, la jornada más larga y agotadora de las Fiestas de Agosto que se suma a la del día anterior, la Nit de l’Albà, la de los fuegos artificiales de la que se seguía hablando por esa falta de viento que impidió verla con todo su esplendor por el humo que quedó sobre la basílica y que hace reconsiderar si no será mejor alejar algo las atronadoras cohetàs, principalmente culpables probablemente de esta circunstancia. Se verá.

Ciudadanos hacen la Roà tradicional con velas / Áxel Álvarez

La trilogía festera aguarda ya a este viernes para poner final a ocho días y sus noches de celebración mariana, joven, tradicional, festiva y tantas cosas más. Tras la representación brillante de los cantores y escolanos, donde se entremezclaron en los principales papeles los participantes de los tres días anteriores, lista que siempre sufre altas y bajas de última hora, porque han podido suceder contratiempos en los intensos ensayos generales, y a medida que el cielo buscaba el horizonte, comenzó un largo desfile de ilicitanos, un rosario de velas, que van a ver de cerca el cuerpo de la patrona, a rendirle respeto, a cumplir con la promesa dada, a que nunca esté sola. A velarla.

Tradición

Lo que nació como una tradición ligada a un hecho religioso, con el paso de los años, generó una vertiente festiva inconmensurable que es lo que ha llegado a nuestros días. Se puede hacer ambas cosas, de hecho se hace: hacer la Roà, la vuelta por el casco histórico desde y hasta la basílica de Santa María, y proseguir la noche. Es un luto muy vivo porque todo el mundo, como en una serie, sabe que habrá un final feliz.

Las calles son un río de gentes donde conviven en armonía devoción mariana y diversión

La ciudad estaba completamente desbordada y no se puede dar un paso sin tropezar. Los restaurantes, desde hace días, tenían todo completo y sacaban mesas y sillas para atender a una marabunta de personas. Todo está atestado. A medida que pasen las horas, un dulzón e intenso olor a chocolate y a aceite caliente, a churros, invitará a tomar este complemento estimulante para poder seguir la celebración.

Barras en la calle en la Nit de la Roà / Áxel Álvarez

En las calles, hubo más de 250 agentes de policía, entre local y nacional y un completo dispositivo sanitarios para atender cualquier posible contingencia. Lo tradicional es discurrir por el centro histórico y acercarse alRacó o a la Barraca Municipal a lo largo de la noche, aunque algunos jóvenes no salen de ella. A medida que avanzan las horas también la ciudad va sufriendo las consecuencias de esta pacífica invasión de vasos, botellas vacías y bolsas de plástico de supermercado que indican que ha habido botellón, una práctica con la cual muchos jóvenes no entienden la fiesta, reconducida por elAyuntamiento para evitar las concentraciones o el efecto llamado que, por ejemplo, se producía en el Parque Jaime I.