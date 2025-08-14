Elche recupera la imagen de la Mare de Déu del Hort del Xocolater con una réplica de la original

La capilla del Hort del Xocolater vuelve a lucir una imagen de la Virgen de la Asunción. Este jueves, día de la Roà, a primera hora de la tarde se bendijo una reproducción exacta de la talla original, retirada hace décadas por motivos de conservación y custodiada desde entonces por la Fundación Mediterráneo, propietaria del huerto.

Foto de familia de los cargos participantes en la bendición de la imagen de la Virgen del Hort del Xocolater de Elche este jueves por la mañana / INFORMACIÓN

El acto contó con la bendición de la imagen por parte del rector de Santa María, el sacerdote Vicente Martínez, y con la presencia del alcalde de Elche, Pablo Ruz, miembros de la Corporación Municipal, y del presidente de la entidad, Luis Boyer, que destacaron el valor histórico y simbólico de este enclave.

El alcalde de Elche destacaba el nuevo valor patrimonial que adquiere el enclave / INFORMACIÓN

Una historia ligada a la Festa

Durante el acto, Ruz recordó que este espacio “formaba parte del Hort del Xocolater y actualmente forma parte del Parque Municipal junto al Hort de la Marededéu”. El regidor evocó la figura de Alberto Asensio, “uno de los grandes mecenas de la Festa”, que en los años 50 y 60 recibió en la casa a intelectuales como Cela, el duque de Alba, José María Pemán o Eugeni d’Ors. También subrayó que en los años 80 la entonces Caja de Ahorros del Mediterráneo adquirió el huerto, donde hasta los 90 se expuso la imagen original, “retirada por la humedad tan impresionante que hay en este rincón”.

El alcalde relató cómo, tras conversaciones con la Fundación, se decidió instalar una reproducción milimétrica que “parece casi de porcelana” y que estará “permanentemente, 24 horas en este rincón de nuestro huerto”. Además, anunció que el Ayuntamiento trabaja para dar “arquitectura jurídica” a la singular circunstancia de que la Virgen sea propietaria del Parque Municipal y que propondrá ponerle el nombre “Nuestra Señora de la Asunción”.

La imagen de la Virgen de la Asunción del Hort del Xocolater es una copia exacta de la que se exhibía antiguamente en el mismo parque de Elche / INFORMACIÓN

Conservación y acceso público

Por su parte, Boyer señaló que para la Fundación Mediterráneo “es una gran alegría el que el Hort del Xocolater haya tomado esta vitalidad” gracias al convenio de colaboración con el Ayuntamiento. Recordó que la talla original, “en madera policromada”, no puede permanecer expuesta de forma permanente “por el calor y la humedad” y que solo podrá exhibirse puntualmente “cuando el Ayuntamiento lo solicite a la Iglesia”.

El presidente de la entidad que surgió de la antigua Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) recalcó que el enclave está “a disposición de la ciudad” gracias a esta cooperación, y que el objetivo es que “el mayor número de personas” pueda disfrutar de un lugar que forma parte del patrimonio ilicitano.

Un momento del acto de bendición de la Virgen del Hort de Xocolater en Elche / INFORMACIÓN

Un nuevo atractivo cultural

La imagen, situada en su antigua capilla privada, se incorpora así al conjunto del parque municipal como un nuevo punto de interés cultural y devocional. La Fundación prevé que la casa del huerto albergue próximamente un espacio expositivo, mientras que el Consistorio trabaja en un marco legal que refuerce la colaboración y permita destinar recursos a la restauración de bienes vinculados a la basílica de Santa María.

“La Mare de Déu nos une a todos por encima de cualquier cosa”, concluía Ruz, quien animó a vecinos y visitantes a acercarse a contemplar esta nueva incorporación al patrimonio local.