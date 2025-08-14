Festes d'Elx
Elche ultima detalles para los actos centrales en honor a su Patrona
El Ayuntamiento coloca el toldo en la basílica para el Misteri, la estructura para la Ofrenda y el tapiz floral
Elche se prepara para vivir dos jornadas claves de las Fiestas de Agosto en honor a la Virgen de la Asunción. Operarios municipales han trabajado en la colocación del toldo de la basílica de Santa María, el tapiz floral y la estructura que sostendrá la imagen de la Patrona durante la Ofrenda de flores de esta noche.
Con estos preparativos, el Ayuntamiento deja todo listo también para las representaciones de la Vespra y la Festa del Misteri d’Elx, declaradas Patrimonio de la Humanidad.
Una tarde de tradición y devoción
La agenda de este jueves 14 de agosto arrancaba a las 12 con la apertura del Racó de ocio y gastronomía Festielx en el paseo de la Estación, y en breve será el décimo quinto concurso de mascletaes (a las 14 horas) en la avenida Alcalde Vicente Quiles, a cargo de la pirotecnia La Alpujarreña. La primera parte del Misteri, “La Vespra”, se representará a las 18 horas en la basílica.
Ofrenda, esta tarde
A las 20 horas está prevista la Ofrenda de flores a la Mare de Déu de l’Assumpció, con salida desde Reina Victoria y llegada a Santa María, con la participación de entidades festeras y culturales locales y visitantes. Para ofrecer las flores a la Patrona de la ciudad se ha colocado un soporte a las puertas de Santa María. La jornada se cerrará con serenatas, conciertos y el inicio de la Roà.
Con todos los detalles a punto, la ciudad se dispone a vivir con intensidad las próximas horas, en las que la tradición, la música y la pólvora se entrelazarán para rendir homenaje a la Virgen de la Asunción.
