Elche ultima detalles para los actos centrales en honor a su Patrona

Elche se prepara para vivir dos jornadas claves de las Fiestas de Agosto en honor a la Virgen de la Asunción. Operarios municipales han trabajado en la colocación del toldo de la basílica de Santa María, el tapiz floral y la estructura que sostendrá la imagen de la Patrona durante la Ofrenda de flores de esta noche.

Estructura de madera con la cara y las manos de la Virgen de la Asunción de Elche / INFORMACIÓN

Con estos preparativos, el Ayuntamiento deja todo listo también para las representaciones de la Vespra y la Festa del Misteri d’Elx, declaradas Patrimonio de la Humanidad.

Una tarde de tradición y devoción

La agenda de este jueves 14 de agosto arrancaba a las 12 con la apertura del Racó de ocio y gastronomía Festielx en el paseo de la Estación, y en breve será el décimo quinto concurso de mascletaes (a las 14 horas) en la avenida Alcalde Vicente Quiles, a cargo de la pirotecnia La Alpujarreña. La primera parte del Misteri, “La Vespra”, se representará a las 18 horas en la basílica.

Tapiz instalado en el escenario ubicado junto a la basílica de Santa María / INFORMACIÓN

Ofrenda, esta tarde

A las 20 horas está prevista la Ofrenda de flores a la Mare de Déu de l’Assumpció, con salida desde Reina Victoria y llegada a Santa María, con la participación de entidades festeras y culturales locales y visitantes. Para ofrecer las flores a la Patrona de la ciudad se ha colocado un soporte a las puertas de Santa María. La jornada se cerrará con serenatas, conciertos y el inicio de la Roà.

Toldo en la puerta principal de la basílica de Santa María para las representaciones del Misteri de esta tarde en Elche y de mañana / INFORMACIÓN

Con todos los detalles a punto, la ciudad se dispone a vivir con intensidad las próximas horas, en las que la tradición, la música y la pólvora se entrelazarán para rendir homenaje a la Virgen de la Asunción.