Elche vive su noche más luminosa

Elche ha sido esta noche una fiesta inenarrable de luz, color y estruendo. La mayor cantidad de material pirotécnico que nunca se ha lanzado en la Nit de l’Albà, que fue de 2,7 toneladas, dibujó un espectáculo que disfrutaron miles y miles de ilicitanos y visitantes desde terrazas, balcones y, cómo no, desde la inmediaciones del cauce delVinalopó que se ha convertido en una terraza natural espléndida. Cada vez más, y eso hay también que destacarlo, el Ayuntamiento asume un papel garante en las fiestas y no solo porque la inversión es cada vez mayor, sino porque aquellos que compran y lanzan su propia palmera son menos. Hasta 312 estaba previsto que se lanzaran sobre el cielo de la ciudad, según los datos oficiales, todas ellas instaladas por la empresa pirotécnica Ferrández desde 23 puntos estratégicos alrededor de la basílica de Santa María, desde la cual se iba a lanzar a la medianoche la enorme Palmeral de la Virgen, el tributo de la ciudad a su patrona cuyo perfil ardió como colofón en lo alto del campanario de la seo ilicitana en la cual este jueves y viernes se va a representar su liturgia, el Misteri d’Elx.

El viento fue un enemigo en algunas zonas porque impidió en algunos momentos ver un espectáculo y obligó a los pirotécnicos a buscar aquellos disparos que menos deslucieran el humo. Las cohetás, cada vez más intensas, algunas de ellas se llegaron a hacer casi infinitas, han dado una fuerza a esta noche mágica en la cual la noche se hace día y los ilicitanos no pueden ni pestañear un segundo para no perderse el espectáculo de luz y color, pero también de tradición y de fe, de recuerdos de la infancia, de familiares con las cuales veían cada año y comían la sandía al finalizar, una tradición que se mantiene a duras penas.

El «Gloria Patri», el último canto del Misteri d’Elx, desde la basílica de Santa María, después de qe la ciudad se fuera apagando lentamente desde cinco minutos antes de la medianoche, anunciaban que lo que todos esperaban: la última palmera, los 1.080 cohetones elaborados artesanalmente durante tres meses, cada uno de dos metros de caña, lo que obliga a cerrar un amplio perímetro del casco histórico por el peligro que suponen la caída al suelo. Una palmera que, como el manto de la virgen, dibujo un paraguas de luz de más de 600 metros de diámetro y 300 metros de altura que, tras llegar a lo más alto, fue cayendo con lentitud, 20 segundos en los que parecieron lágrimas, las mismas que los ilicitanos derramaron entonces mientras entonaban su canto.: «Escucha España patria mía, el canto hermoso y singular,.....».

Sin heridos

A estas horas, la Policía Local y los Bomberos no registran incidentes de mención. Solo algunos matorrales, pero no hay daños materiales. A la 1.30 horas está previsto que comience la carretillà.