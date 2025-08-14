Festes d'Elx
El humo, lo más comentado sobre la Palmera de la Virgen de la Nit de l'Albà de Elche
Las impresionantes cohetàs próximas a la basílica de Santa María dificultaron ver el último lanzamiento por la falta de viento
El humo se coló en la tradicional discusión sobre cómo fue la Nit de l'Albà; en especial, sobre cómo se vio la Palmera de la Virgen. "¿Te ha gustado?, a mí más que el pasado año", comentarios que, como bien decía el pasado día 12 el alcalde de Elche, Pablo Ruz, en la terraza de la casa consistorial durante los preparativos, hay para todos los colores.
Precisamente hay quien notó la falta de colores y a muchos les llamó la atención la disparidad de palmeras, así como que algunas, pese a abrir mucho, apenas tenían cohetes y luz. Puntos todos estos que se ponen en la balanza del conjunto. En cualquier caso, nunca Elche había lanzado al cielo 2,7 toneladas de material pirotécnico en la Alborada. Quizá sea bueno replantear si el Ayuntamiento necesita aumentar el número de palmeras, que superaron las 300, cuando van perdiendo densidad de luz, algo que da que pensar cuando se ve cómo algunas están cambiando y son tan distintas a las de hace algunos años.
¿De dónde salió tanto humo? Especialmente de las cohetàs, la instalada en el Puente de Altamira fue tan espectacular y densa, sin olvidar otras que se lanzaron al norte del casco urbano, que generó una gran cantidad de humo. La falta de viento hizo que este se quedara flotando sin que sirviera prácticamente para nada los cinco minutos que transcurrieron desde el final del lanzamiento y el momento álgido en el cual se encendió la mecha al concluir desde los altavoces gigantes la interpretación de "Gloria Patri" del Misteri d'Elx.
Evitar problemas
En zonas como la calle Antonio Machado no se vio nada, tampoco en barrios al noroeste, como el de Carrús, aunque en otras zonas sí. El Ayuntamiento no ha reflexionado sobre si se puede hacer algo mejor para evitar estos problemas, que dependen de cómo sople el viento. ¿Mover la cohetá? Nadie al menos este jueves estaba planteándose algo al respecto. El alcalde, en unas declaraciones durante la madrugada del día 14, sí admitió que aunque había sido espectacular, no se había podido ver con la nitidez deseada. El año próximo quizá este sea el tema de discusión o sea otro cuando el espectáculo de fuego y luz ya haya concluido.
