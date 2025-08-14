La Nit de l’Albà en Elche se cierra con 68 heridos leves, la mitad en la jaula de las carretillas

Un total de 68 personas resultaron heridas leves, la mayoría con quemaduras, en la Nit de l’Albà de Elche, según el balance ofrecido por el Ayuntamiento. Seis de las atenciones en centros sanitarios se produjeron durante el lanzamiento de las cohetadas y hasta que surcó los cielos la Palmera de la Virgen de Elche a medianoche. Según el balance municipal, “la mitad de las personas heridas procedían del interior de la jaula de carretillas”, que se convirtió en un verdadero espectáculo presenciado por centenares de personas a primera hora de la madrugada.

La mayoría, en la jaula de carretillas

Según los datos facilitados por el Ayuntamiento, del total de 68 asistencias, 46 correspondieron a hombres y 22 a mujeres, y todas fueron de carácter leve. La mitad se produjeron entre quienes se encontraban en la zona acotada de l’Hort del Monjo durante el lanzamiento de carretillas, donde se vivieron imágenes impactantes ante la cantidad de fuego producido por los petardos.

Las lesiones más comunes fueron quemaduras por carretillas, aunque también se registraron 13 incidencias por manipulación de artículos pirotécnicos y tres contusiones por caídas de cañas.

De un niño de 4 años a un hombre de 69

La persona más joven atendida fue un niño de cuatro años, asistido en el Hospital Vinalopó a las 2.20 por quemaduras de primer grado en extremidades. El más mayor fue un hombre de 69 años, atendido a las 2 de la madrugada por quemaduras en la cabeza dentro de la jaula. La primera asistencia de la noche se produjo a las 23.27, cuando un niño de siete años fue atendido en el PAS del Toscar por una quemadura leve en un ojo. La última, a las 3.15, correspondió a una mujer de 32 años por quemaduras leves en el abdomen.

Más pólvora y mayor gasto

El Ayuntamiento informó de que “este año el espectáculo pirotécnico ha supuesto el lanzamiento de 9.283 kilos de pólvora”, cifra que incluye la cohetá oficial, las palmeras oficiales, las carretillas, la Palmera de la Virgen y los artículos pirotécnicos adquiridos por los ilicitanos. Esto representa cerca de 750 kilos más que el año anterior.

El gasto total en productos pirotécnicos ascendió a 805.000 euros, de los que más de 600.000 correspondieron a compras de particulares. Esta última cifra supone 145.000 euros más que en 2024, lo que confirma el notable incremento en la inversión ciudadana para mantener viva una de las noches más emblemáticas del calendario festero ilicitano.

Valoración in situ

El alcalde y el jefe de la Policía destacaron en la madrugada de este jueves en el Hort del Monjo la falta de hechos graves, en una comparecencia pasada la una y media, aunque la noche iba a ser aún muy larga. Cuando había acabado la Alborada, a medianoche, no había heridos ni quemados por pólvora. Estos se fueron conociendo a partir de esa hora. Al tratarse de casos leves no se facilitaba gran información. El hecho de que se creara un cordón de seguridad alrededor de la basílica evitó accidentes por la presencia de espectadores, pero la manipulación de pólvora es otra cosa.

Atención a un herido esta madrugada en Elche / Pilar Cortés

Los bomberos tuvieron que realizar varios servicios de matorrales, pero ninguno en viviendas. El amplio dispositivo funcionó a la perfección, tampoco se registró el lanzamiento de carretillas fuera de la zona acotada, donde todas las personas que entran allí han realizado el curso y van preparadas para ello.

Las carretillas vuelan en la noche ilicitana / Pilar Cortés / PILAR CORTÉS

Normalidad

El jefe de la Policía Local destacó la normalidad que estaba imperando en las Fiestas de Elche desde que Mario Vaquerizo dio lectura al pregón. Apenas algunas peleas entre jóvenes, todas ellas de carácter leve. Hoy se mantiene el dispositivo policial para la Roà, la noche más larga, pero también la última.