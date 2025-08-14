Festes d'Elx
Renovado y masivo tributo floral a la Patrona de Elche
Centenares de festeros llenan de flores la nueva estructura de la Virgen de la Asunción en una concurrida Ofrenda
Centenares de festeros llenaron de flores la Ofrenda a la Virgen de la Asunción en Elche durante la tarde-noche de este jueves, contando con la participación de las 19 comisiones de la Federación Gestora de Festejos Populares y de una treintena de entidades invitadas. Estrenaron estructura de la Virgen y, por segundo año consecutivo, no estuvo representado el Camp d’Elx.
Cortejo con récord de participación
Centenares de festeros tomaban este jueves las calles de Elche para participar en la tradicional Ofrenda Floral a la Virgen de la Asunción, organizada por la Federación Gestora de Festejos Populares. Su presidente, Fernando Jaén, exponía ante INFORMACIÓN un emocionado mensaje en el que destacaba el estreno de una gran estructura de madera con la cara y las manos de la Patrona, que se fue llenando con miles de flores a lo largo del cortejo: «Estamos encantados de que haya más participación que nunca. Por primera vez nos acompañaba la Policía Local y hemos estrenado una estructura de la Virgen con más de 3.60 metros de altura».
Amplia representación local
Las 19 comisiones festeras de la ciudad desfilaron ante la Mare de Déu, acompañadas por una treintena de entidades invitadas por la Gestora. Por segundo año, la Unió de Festers del Camp d’Elx no participó tras no prosperar su petición al Ayuntamiento para contar con una ofrenda propia. Alguna comisión como El Altet sí participo. En su caso, con unos 20 festeros.
Entre los colectivos ilicitanos presentes estuvieron la Asociación Cultural Amigos de San Crispín, la Asociación de Belenistas, el grupo de Pobladores –estos tres lo hacían por vez primera–, la Junta Mayor de Semana Santa de Elche, el Centro Aragonés de Elche, la Policía Nacional, así como la Comunidad Andaluza y la comisión de Fiestas Perpetuo Socorro.
Invitados de toda la provincia
La cita contó también con representaciones de la provincia y de la Comunidad Valenciana.
Entre ellas, de Hondón de las Nieves, Monóvar, Catral, Cox, Orihuela, San Vicente del Raspeig, Santa Pola, Elda, Benejúzar, Torrevieja, Petrer, Yecla, Dénia, Sant Joan d’Alacant, Alzira, Huerta de Valencia y Castellón. Desde el mundo de las fiestas no faltaron la Federación de Fogueres de San Vicent del Raspeig, la Comisión de Fiestas de San Vicente, la Junta Central Fallera de Elda, la Hoguera Molinos del Calvario de Torrevieja, la Comisión de Fiestas de la Santa Cruz de Petrer, la Comisión de Hogueras de Sant Joan de Alacant y la Federación de les Fogueres de Sant Joan.
