El Misteri d’Elx, la obra que llegó del mar y sigue viva desde hace cinco siglos

Cada agosto, Elche abandona el presente y regresa al medievo para revivir un rito donde la fe se canta y los milagros parecen posibles. Es el mes en el que la ciudad entera se convierte en escenario y público de un rito que ha resistido guerras, prohibiciones y siglos enteros: el Misteri d’Elx. Más que una obra, es una experiencia que transforma por completo la atmósfera de la ciudad, llenándola de un eco que mezcla fe, arte y leyenda.

El Misteri es un drama sacro-lírico medieval que narra la Dormición, Asunción y Coronación de la Virgen María. Cada 14 y 15 de agosto, la Basílica de Santa María se convierte en un teatro vertical donde lo divino y lo humano se miran de frente. El texto, escrito en valenciano antiguo con pasajes en latín, viaja acompañado de una partitura que va del canto gregoriano a armonías renacentistas y barrocas. Y, como dicta la tradición medieval, todos los personajes son interpretados por hombres; la Virgen y los ángeles recaen en voces infantiles, cuya pureza resuena en cada rincón del templo.

Matías Segarra

Sus orígenes documentados se remontan al siglo XV, pero la memoria popular lo sitúa más atrás, hasta la madrugada del 29 de diciembre de 1370. Ese día, según la leyenda, el guardacostas Francesc Cantó encontró en la playa del Tamarit un arca con la imagen de la Virgen y un manuscrito que explicaba cómo representarla. Sea historia o mito, lo cierto es que el Misteri nunca se ha interrumpido, ni siquiera cuando el Concilio de Trento prohibió el teatro en las iglesias. En 1632, una bula del papa Urbano VIII concedió a Elche el privilegio de seguir celebrándolo en su lugar original, frente a la oposición del obispo de Orihuela.

La copia más antigua que se conserva del texto es de 1709 y se guarda en el Archivo Histórico Municipal. Se trata de la consueta, un cuaderno que detalla cada paso de la ceremonia y que apenas suma 139 versos en la primera parte y 119 en la segunda. Pocas palabras, pero capaces de sostener más de cinco siglos de emoción.

En 2001, la UNESCO declaró el Misteri d’Elx Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad. El reconocimiento internacional confirmó lo que los ilicitanos ya sabían: que esta representación no es solo un legado de fe y tradición, sino una joya cultural universal que sigue viva gracias al compromiso de toda una ciudad.

El preludio del Misteri: voces y ángeles a prueba

Días antes de que la basílica se llene, Elche vive momentos decisivos. La Prova de Veus selecciona a los niños que cantarán los papeles más delicados. Luego llega la Prova de l’Àngel, un ensayo cargado de tensión y aplausos, donde los aspirantes descienden desde más de veinte metros de altura en la Magrana, la esfera granate y dorada que simboliza la llegada de un mensajero celestial. No es solo una prueba de voz, sino de temple: hay que cantar, mantener la afinación y olvidar el vértigo.

Último ensayo general antes de los días grandes del Misteri d´Elx / Áxel Álvarez / Áxel Álvarez

Pero, ¿en qué consiste la representación del Misteri d'Elx?

La Vespra: el anuncio del adiós

La tarde del 14 de agosto comienza la Vespra, primer acto del Misteri. La Virgen, acompañada por María Salomé, María Iacobe y varios ángeles, avanza hacia el cadafal, un tablado erigido en el crucero. Sobre sus cabezas, una lona pintada cubre la cúpula simulando el cielo y que sirve para ocultar los complejos mecanismos escénicos que permiten el movimiento de la Mangrana, el Araceli y la Coronación. De pronto, la Magrana se abre paso desde lo alto, suspendida en un silencio expectante. Un ángel emerge de su interior y entrega la palma dorada, señal de que el momento ha llegado: pronto verá a su Hijo.

Los Apóstoles llegan, salvo Santo Tomás, para acompañarla en sus últimos instantes. Tras su muerte, el niño que representa a María cede su lugar a la imagen de la Virgen de la Asunción. Entonces, el cielo pintado se abre: el Araceli, un altar suspendido con cinco ángeles, desciende lentamente. El Ángel Mayor recoge el alma de María —una pequeña figura— y la eleva, mientras la música y las voces llenan el templo. Así concluye el primer acto.

La Roà: la ciudad de Elche en vela

Al caer la noche del 14 de agosto, la solemnidad de la Vespra da paso a un ambiente único en el que devoción y fiesta se entrelazan. Las calles del centro histórico se llenan de miles de personas que, con cirios encendidos en la mano, recorren la ciudad formando una marea de luz cálida y constante. No figura en la consueta, pero la Roà se ha convertido en un acto imprescindible del Misteri, capaz de reunir a familias, grupos de amigos y visitantes en un paseo que dura hasta bien entrada la madrugada.

La Roà es una de las tradiciones más antiguas de Elche / Áxel Álvarez / AXEL ALVAREZ

La vigilia no se limita a un único recorrido: las velas iluminan desde la plaza de Santa María hasta las callejuelas más próximas, mientras las terrazas y bares permanecen abiertos y las plazas se convierten en puntos de encuentro. Algunos entonan cantos marianos, otros conversan, y muchos se detienen para compartir dulces típicos o un café antes de continuar. El tránsito es pausado, sin un orden rígido, lo que permite que cada cual viva la Roà a su manera: en silencio recogido, en grupo animado o alternando momentos de oración con paradas para disfrutar del ambiente nocturno.

El brillo de las velas refleja tanto la devoción de quienes mantienen viva la tradición como el carácter festivo de una ciudad que sabe convertir la espera en una celebración colectiva. La Roà no es solo un acto previo a la Festa: es la respiración nocturna del Misteri, un recordatorio de que en Elche la fe y el ocio comparten el mismo latido.

Último ensayo general antes de los días grandes del Misteri d´Elx / Áxel Álvarez / Áxel Álvarez

La Festa: el triunfo celestial

El 15 de agosto, la basílica vuelve a llenarse para la Festa. La escena se abre con el cuerpo de María rodeado por los Apóstoles. Un grupo de judíos irrumpe con la intención de llevárselo. Entre empujones y palabras, uno de ellos intenta tocarla y queda paralizado. El milagro lo transforma: pide el bautismo junto a los demás, que reciben el sacramento con la palma dorada. Unidos ya a los Apóstoles, acompañan el cuerpo en una procesión solemne sobre el cadafal, hasta depositarlo en el foso que simboliza su sepulcro.

Entonces, el cielo se abre por última vez. El Araceli desciende, une el alma y el cuerpo de María y comienza a elevarla. La Santísima Trinidad aparece suspendida sobre la escena y coloca la corona sobre su cabeza. Desde lo alto, un resplandor dorado se derrama sobre el cadafal, mientras las campanas repican y el coro entona los versos finales. La emoción es tan intensa que parece detener el tiempo.

Áxel Álvarez

Fuera, la procesión avanza por las calles. No es solo el cierre de la representación, sino la confirmación de que el Misteri pertenece tanto al pasado como al presente. Es un acto de identidad que une a generaciones y que cada agosto renueva un pacto invisible entre la ciudad, su historia y quienes la viven.

El Misteri d’Elx no es una obra para ser vista una sola vez. Es un rito que se hereda, que se espera y que se siente. Un milagro que no solo se representa, sino que se encarna en la memoria de todo un pueblo. Y cuando el último acorde se apaga, queda la certeza de que el cielo, por unas horas, ha descendido a la tierra.