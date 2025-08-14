El martillo de Thor retumba en Elche en busca de revancha

La avenida del alcalde Vicente Quiles, donde se concentraron miles de personas este 14 de agosto sedientas de pólvora y ruido, se encontró con el mismo dios del trueno. Pirotecnia Alpujarreña, tras el disparo de la mascletà nocturna de la Ufece y la extraordinaria del 13 de agosto, llegó con ganas de revancha después de quedar segunda en el concurso de mascletás de las Fiestas de Elche 2024, cuando una tormenta les obligó a adelantar el disparo media hora. Aquel espectáculo pirotécnico, que entonces no pudo lucirse en todo su esplendor, era el mismo que este 14 de agosto, por fin, pudieron mostrar en condiciones óptimas.

Ondas expansivas

El protagonista inconfundible fue el 'Martillo de Thor', en aéreo con tritonos, que dio golpes potentes que el público pudo sentir por el cuerpo con ondas expansivas que llegaron fuerte pero sin dañar el oído, explicaba Alberola antes del disparo.

El espectáculo, que duró algo más de cinco minutos, arrancó con un secuencial digital aeroterrestre de gran amplitud, para luego desplegar cinco retenciones de grupos de mascletà, encadenadas con retenciones aeroterrestres y un terremoto largo de cuatro pasadas que retumbó en la calzada. El final, seco y abrupto, llegó tras un secuencial digital de trueno, dejando a la multitud en un silencio cargado de humo y emoción.

Sacudidas

En total se desplegaron más de 132 kilos de pólvora y hubo un guion sonoro diseñado para sacudir el pecho del público. Desde las siete de la mañana, el equipo de José Alberola trabajó en el montaje de una propuesta que, en sus palabras, “viene a ganar” y que apostó por un concepto contundente y aéreo.

El propio pirotécnico, que ya la ha bautizado como 'Masclethor' llevó al límite la fusión de música, ritmo y truenos. Con la competencia pisándole los talones, la incógnita queda ahora en si este golpe de pólvora y aire bastará para llevarlos al primer puesto del podio, un veredicto que no se conocerá hasta este 15 de agosto ya que las votaciones en la página web fiestasenelche.es estarán abiertas hasta la medianoche del 14.