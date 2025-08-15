Canto lúgubre en la Procesión Entierro de la Patrona de Elche y nuevo palio

Las campanas repican y los cantores interpretan "In exitu" por las calles de Elche mientras se escuchan las tracas a su paso. Son las diez de la mañana y la basílica de Santa María, que no cerrará hasta que esta tarde acabe La Festa, está al completo, también la puerta mayor por donde va a salir el séquito que acompaña a la procesión. Es el entierro de la Virgen de la Asunción, la patrona de Elche, una de las pocas veces que abandona la seo. Su camerín se cierra durante estos días de trasiego en el Cadafal del Misteri. Estamos en la jornada que marcará su Coronación a los cielos, en cuerpo y alma, lo que pondrá el colofón a las Fiestas de Agosto 2025. El obispo Juan Ignacio Munilla preside este acto al que se suman comisiones festeras y buena parte de la corporación municipal, así como diversas autoridades.

El nuevo palio / Matías Segarra

La procesión estrena el palio ofrecido el pasado año por Pablo Ruz, que no salió el pasado octubre, pese a su insistencia, al punto de llegar a convocar una reunión del Patronato del Misteri donde se le hizo ver que no era el momento ni se habían seguido los trámites oportunos. El mismo es un objeto de donación que durante estos meses se habría valorado la conveniencia de incorporarlo por los propios cantores, que son quienes tienes que cargar con él por las calles de la ciudad en este acto. Hasta ahora, se utilizaba uno más pequeño, y ligero, que también se ve en la representación en el Cadafal. El original, dejó de utilizarse hace años porque era muy grande, pesado y difícil de cargar con él. Pablo Ruz ha participado en su diseño, según distintas fuentes del propio Patronato.