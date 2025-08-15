Elche corona a su patrona

Cuando los apóstoles y judíos se agacharon para recoger con sus manos y a puñados el oripel que había caído sobre el Cadafal, mientras un público entregado y emocionado aplaudía, no era porque La Festa hubiese acabado. Todo lo contrario. La patrona, la Virgen de la Asunción, coronada, había traspasado instantes antes las puertas del cielo y el ciclo volvía a comenzar con ese gesto de los cantores. Papeles llovidos del cielo, que llevan pegados por el sudor y el calor por su cuerpo y que van a repartir entre el público asistente como un recuerdo imborrable. Manos que se tocan en este gesto que traspasa, al mismo tiempo, los sentimientos.

La Coronación / Matías Segarra

Elche despidió su misterio más universidad, Patrimonio de la Humanidad, en una basílica a rebosar a la cual muchos de los ciudadanos acuden para escuchar más que para ver porque todos los rincones desde los cuales se puede atisbar la representación están cubiertos desde hace horas. Los bancos, los pasillos, los balcones,... no hay un sitio libre. Solo quedan las paredes y arcos mudos, las tribunas del Patronato y del Ayuntamiento de Elche tras las cuales, como si en realidad fueses cristales, se colocan los devotos mirando al infinito para escuchar las voces mientras cierran los ojos y siente que están viendo a la patrona coronada.

Un momento de la representación este viernes / Matías Segarra

Milagro

Eran las 19.10 horas cuando los cohetes que tanto dicen a esta ciudad anunciaron que el milagro había sucedido, que los tres días de ensayos (11 a 13), habían dado como fruto una representación excepcional vivida en dos actos, el del jueves (día 14), que concluye con la muerte de la Virgen; y el de este viernes, con su triunfo. Por encima de la calidad de las voces y de si han estado mejor o peor, de si un personaje u otro ha estado más excelso, queda la voluntad y la emoción que les embarga y que embarga a un pueblo en esta jornada de gloria.

El nuevo palio y la lista de invitado La preciosa procesión entierro de la patrona estrenó este viernes palio. El dosel llevaba apoyado en una columna de la basílica de Santa María desde el comienzo de las representaciones. Nadie en el Patronato hizo mención a esta novedad ayer, fruto de una donación que tiene tras de sí a PabloRuz. El pasado mes de octubre, días antes de las representaciones otoñales, se le agradeció la misma pero rechazando por los cantores, e incluso por los rectores de la basílica de Santa María, su incorporación al desfile con la patrona. Esto sucedió en una reunión del Patronato, convocada por el alcalde de Elche, que se tomó como un desaire la decisión. Diversas fuentes atribuyen a Ruz su participación, incluso, en el diseño del mismo. El Patronato mira con detalle todo lo que se utiliza, reforma, rehabilita o tiene que eliminar de una representación que heredó hace siglos y de la que es garante.De ello que el uso de un palio nuevo no es una cuestión menor ni mucho menos. Ahora bien, todo el mundo miró hacia otro lado en este asunto para no desairar al regidor que, a partir de ahora, entra a formar parte de la representación y de qué modo. Algún patrono, preguntado ayer por el diario, dijo que sí se había aprobado el uso del palio pero, ¿hacía falta?. Hasta ahora, en la procesión se utilizaba el mismo que se ve en la propia basílica de Santa María durante la representación aunque bien es cierto que no se debería utilizar. El destinado exclusivamente para la procesión se desechó para la misma por su elevado peso y maniobrabilidad. Ahora bien, nadie había pedido uno nuevo y se utilizaba el de las representaciones, que es muy liviano. A Ruz se le veía este viernes en la procesión especialmente contento. Nadie ha aclarado, ni a preguntas del diario, quién está detrás de la donación que ha impulsado Ruz, aunque tampoco sea quizá lo más relevante. En otro orden de cosas, una novedad en las representaciones en que el vicario, antes del inicio de cada una de ellas, haya leído uno a uno los invitados que asistían a las representaciones en las dos tribunas (Patronato y Ayuntamiento). Hasta el pasado año solo se leían los más significativos.

Las puertas de la basílica no se cerraron desde el día anterior para que todos pudieran velar el cuerpo de la Patrona, sobre la camilla instalada en el Cadafal, lo que dio paso puntual a las diez de la mañana a la Procesión-Entierro. Algo más de hora y cuarto y presidida por el obispo Juan Ignacio Munilla, para recorrer no más de 700 metros por el mismo trazado que durante la noche y la madrugada realizaron miles de ilicitanos en la tradicional «Roà» para velar el cuerpo yacente de la patrona. Nunca la virgen estuvo sola. El templo se había llenado desde primera hora de la mañana buscando los mejores lugares para asistir a la representación que iba a tener lugar por la tarde. Los balcones, un lugar privilegiado donde casi se toca a los personajes, estuvieron cerrados hasta las 16 horas. Muchos comen algo allí o se turnan para reservar bancos, es una liturgia que acompaña a esta cita con la historia de la ciudad.

Los cantores, aplaudidos, al término de la representación / Matías Segarra

«Gloria Patri»

El«Gloria Patri», un himno más de esta ciudad, fue el colofón a tanta felicidad colectiva mientras la imagen, coronada, ascendía a los cielos en mitad de una atronadora e incansable salva de aplausos. Nadie se movió de su lugar hasta que las puertas del cielo se cerraron. La cuenta atrás ya ha comenzado para las representaciones más extraordinarias que ha tenido la ciudad, que serán este otoño, para conmemorar el 75 aniversario de la proclamación del dogma de la Asunción, lo que dio paso al Año Jubilar. Ahora ya solo queda esperar.