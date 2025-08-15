Fallece un hombre en la playa de Levante de Santa Pola

Un hombre de 87 años ha fallecido este viernes en la playa de Levante, en Santa Pola, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU). El suceso se ha conocido a las 11 horas a través de una llamada al teléfono 112. Al lugar ha acudido una ambulancia medicalizada y agentes de la Policía Local.

El CICU no ha ofrecido muchos datos sobre lo ocurrido y en qué circunstancias se ha localizado a esta persona. "El equipo médico ha realizado las maniobras de reanimación cardiopulmonar y otras técnicas de estabilización a un hombre, pero no responde y confirman su fallecimiento". En la nota se explica que el aviso fue "por ahogamiento". La víctima tenía 87 años de ahora. "La autopsia revelará las causas", dice el escueto comunicado.

Socorristas en la Playa de Levante de Santa Pola. / INFORMACIÓN

Forense

Al lugar ha acudido la comisión judicial, con el forense al frente, para proceder al levantamiento del cadáver, que a priori ha sido trasladado al Tanatorio de Alicante donde este sábado deberá realizarse la autopsia. Algunos familiares han recibido a pie de playa la trágica noticia. La jornada estaba siendo muy tranquila, sin apenas viento.

Hace algunos días fue rescatado en estado crítico en Elche, en un chalé de la carretera de Dolores, alquilado por una familia francesa, un niño de corta edad que cayó a la piscina. Por desgracia, este año se han producido varios fallecimientos en la provincia.