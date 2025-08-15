La ofrenda sonora más intensa a la Patrona de Elche

La avenida Alcalde Vicente Quiles era este mediodía de viernes, 15 de agosto, Festividad de Nuestra Señora de la Asunción, Patrona de Elche, el escenario de la gran mascletà extraordinaria en honor a la Virgen de la Asunción, una traca disparada por la pirotecnia Alpujarreña, como en el evento de jueves. El acto, que comenzó dos minutos después de las 14 horas, contaba con la participación especial de las Reinas y Damas de las Fiestas, encargadas de encender la mecha que daba inicio al espectáculo sonoro y visual, muy colorido también, destacando los rojos.

El responsable del disparo de la mascletà en honor a la Patrona de Elche en plena acción / Matías Segarra

El responsable de la pirotecnia, José Alberola, detallaba a este diario las características técnicas de un disparo que, según indicaba, buscaba sorprender y mantener el ritmo festivo hasta el último segundo. "Esta mascletà será con ritmo y empezamos con secuencias de serpentinas de pitos, silbatos y cracker acompañados de humos con trueno. Después pasabamos al cuerpo de mascletà, con acompañamientos aéreos. Estas fases iban in crescendo para llegar a un terremoto potente en un final de bombardeo de trueno estridente y con un golpe de remate en seco. Así hemos tratado de hacer espectáculo", explicaba Alberola, destacando la potencia y el efecto final como elementos clave.

El calor, protagonista secundario de la jornada

El calor bochornoso volvía a marcar la jornada. La Agencia Estatal de Meteorología mantenía activo un aviso de nivel amarillo por temperaturas que alcanzaban los 35 grados. Muchos de los asistentes buscaban refugio en las zonas de sombra cercanas o en los racós repartidos por el Parque Municipal, especialmente en el Racó Gastronómico y en el de INFORMACIÓN, donde festeros, Reinas y Damas se refrescaban y recuperaban fuerzas antes y después del disparo.

La multitud congregada en la avenida Alcalde Vicente Quiles no quería perderse el broche final de uno de los actos más repetidos y esperados del calendario festero ilicitano. Desde el pasado 8 de agosto, con la única pausa el día 10, se sucedían los eventos pirotécnicos de ruido en diferentes puntos de la ciudad, manteniendo viva la tradición y el ambiente festivo en las calles.

Última mascletà de las Fiestas de Agosto en Elche / Matías Segarra

Un disparo para despedir el ciclo de mascletaes

La mascletà de este 15 de agosto era especial no solo por su dedicatoria a la Patrona de la ciudad, sino también porque ponía el punto final a un ciclo de días intensos de pólvora. Durante más de una semana, la ciudad vibraba con disparos diarios que hacían las delicias de vecinos y visitantes, convirtiéndose en una cita obligada para quienes vivían con pasión estas fiestas. El evento finalizó con un gran aplauso de los presentes.

Tradición, pólvora y devoción

Elche despedía así una serie de jornadas marcadas por la pólvora, en las que el ruido era el hilo conductor de un calendario que combinaba tradición, devoción y convivencia. El ambiente en los racós era otra de las notas destacadas, con un constante trasiego de vecinos y visitantes degustando platos típicos, bebidas frescas y compartiendo momentos de descanso en plena vorágine festiva.

Para muchos ilicitanos, la mascletà de este 15 de agosto no era solo un espectáculo pirotécnico, sino un acto de afirmación cultural y comunitaria. Un momento para reencontrarse con la tradición, rendir homenaje a la patrona y, al mismo tiempo, disfrutar del sonido atronador que caracterizaba estas celebraciones.

La pirotecnia Alpujarreña lograba una mascletá equilibrada en ritmo e intensidad, que fue creciendo hasta un final apoteósico. El público, consciente de que se trataba de la última del ciclo, respondía con entusiasmo, llenando el área de espectadores y prolongando los aplausos tras el último trueno. La Virgen de la Asunción recibía así uno de los homenajes más ruidosos y emotivos que la ciudad podía ofrecer, en un día señalado donde tradición, calor y pólvora formaban un cóctel difícil de olvidar.