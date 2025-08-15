Una semana de Fiesta en el Racó de Información TV en Elche

El Racó de Información TV en el paseo de la Estación de Elche vivía, del 8 al 15 de agosto, una intensa semana de visitas en plena celebración de las Fiestas Patronales. Representantes institucionales, políticos, empresarios, asociaciones, colectivos festeros y culturales pasaban día a día por este espacio, que se consolidaba como punto de encuentro durante la semana grande ilicitana.

Día 1 – Apertura con autoridades locales y sector agrario

El estreno del Racó contaba con la presencia del alcalde de Elche, Pablo Ruz, acompañado de concejales de su equipo de gobierno formado por PP y Vox: Samuel Ruiz, Juan de Dios Navarro, Inma Mora y Aurora Rodil, además de las ediles populares Caridad Martínez y Loli Serna. También acudía una representación de Compromís, con la diputada autonómica Aitana Mas, los portavoces de Elche y Alicante, Esther Díez y Rafa Mas, y la edil alicantina Sara Llobell.

En el plano económico y social, el presidente de Asaja Elche, Pedro Valero, compartía la jornada con Martín Sanz, director de Comunicación de Hidraqua CV y consejero de Aigües d’Elx; María José Toledo, directora de Aigües d’Elx; y el responsable de prensa Alfonso Huedo. También visitaba el espacio el presidente de la Unió de Festers del Camp d’Elx, Andrés Coves.

Día 2 – Empresariado, PSOE y asociaciones

En la segunda jornada, por el Racó pasaban figuras del mundo empresarial como Esther Martínez, el presidente del Polígono Industrial de Aspe, Rosendo Villegas, el fundador y vicepresidente del Grupo Soledad, Joaquín Pérez, y la secretaria general de la CEV, Esther Guilabert.

También acudían miembros del PSOE en Elche, entre ellos los ediles Vicente Alberola y Patricia Maciá, el diputado nacional Alejandro Soler y los concejales Héctor Díez, María José Martínez, Mariano Valera, María Dolores Galiana e Iván Gómez, junto al diputado autonómico Ramón Abad.

Una semana de Fiesta en el Racó de Información TV / Matías Segarra

El ámbito cultural estaba representado por el mestre de Capella del Misteri, Francisco Javier Gonzálvez, y en el social, por la Asociación de Carretilleros de Elche con su presidente Jaime Sánchez y el secretario de Organización Borja Rodríguez, así como el presidente de Fundación Elche Acoge, Francisco Cámara. También se acercaban el empresario Carlos López (Grupo Áurea), la directora de Cedelco Sol Segura, la presidenta de la Sociedad Venida de la Virgen, Fina Mari Román, y el abogado Eduardo García Ontiveros.

Día 3 – Tres consellers y representación universitaria

La tercera jornada reunía en el paseo a los consellers Juan Carlos Valderrama, Marian Cano y José Antonio Rovira, junto al rector de la UMH Juanjo Ruiz y los vicerrectores Pedro Ginés Vicente y Vicente Micol. La empresaria Rosana Perán, presidenta de la Federación Europea del Calzado y pregonera de 2024, acompañaba a la delegación institucional.

También visitaban el Racó Fermín Crespo, director de Ciudad de la Luz, junto a Serafín Quiles (Ascensores Serki); Jorge Quirant, director de la oficina de Caja Rural Central en Elche; Raúl Cárceles, técnico de comunicación de la UMH; y el presidente de Contigo Elche, Carlos San José, junto a Raquel Coll.

Día 4 – Misteri, reinas, regantes y pirotecnia

El penúltimo día llegaba cargado de ambiente festero y cultural. Por el Racó pasaba una nutrida representación del Patronato del Misteri d’Elx, encabezada por Héctor Cámara, presidente de la comisión de representaciones, el secretario Luis Martínez Giner, la vicepresidenta María Teresa Botella, la tesorera Aída Martínez, el archivero Joan Castaño y el presidente de protocolo Juan Molina.

Las Reinas de las Fiestas, Nuria Tejero y Carla García, acudían junto a las damas Marta Martínez, Claudia Cámara, Patricia Martínez y Julia Ortiz, acompañadas por el presidente de la Gestora de Festejos Populares, Fernando Jaén. También se dejaban ver el director para Sudamérica de Namirial, Juan Carlos Valero; el presidente y vicepresidente de Riegos de Levante Margen Izquierda, José Esquembre y Roque Bru; la farmacéutica Ana Sánchez; y el ingeniero Sebastián Polo. Cerraba la jornada la visita de José Alberola, pirotécnico responsable de la firma Alpujarreña.

Día 5 – Cierre con música y tradición

El 15 de agosto, día grande de la Asunción, el Racó recibía a un animado grupo de la Penya del Canariet Amics de les Mascletaes d’Elx, que deleitaba a los presentes con la habanera Aromas Ilicitanos y una canción festera propia. También acudían cantores del Misteri, poniendo el broche musical y tradicional a la semana de mascletaes.

Una semana de puertas abiertas que convertía el Racó de Información TV en un lugar de referencia para compartir cultura, tradición, economía y política, todo ello con el pulso festivo que caracteriza las celebraciones ilicitanas.