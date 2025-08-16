Alerta por el calor en Elche, el domingo será roja

El Ayuntamiento de Elche ha constituido a primera hora de esta mañana el centro de coordinación para emergencias, el CECOPAL, por la alerta roja por calor emitido por la Asociación Estatal de Meteorología, AEMET, según ha informado a través de un comunicado.

"Se ha activado el dispositivo de calor para personas sin hogar, de manera coordinada con Policía Local, Conciénciate, Cáritas y Cruz Roja", explica. Lo peor está por llegar este domingo, donde la alerta pasará de naranja a roja.

Turistas se refugian en las fuentes contra el calor en Elche / INFORMACIÓN

Centro de acogida

Tanto hoy sábado, como mañana domingo, se habilita el Centro de Acogida y Pernocta de la Fundación Conciénciate (C/ Cañada, 20) como refugio climático las 24 horas del día para las personas sin hogar, donde se les proporcionará comida, fruta, agua fría y kits para combatir el calor, así como acceso a los recursos de duchas, lavandería, consigna, zona de carga de móviles y pernocta.

Alerta para este domingo en Elche / INFORMACIÓN

Recorrer las calles

Además, se movilizan equipos de Conciénciate y de Cruz Roja que recorrerán distintas zonas de la ciudad para informar a las personas en situación de calle de la activación del protocolo, proporcionar apoyo básico para hacer frente a las altas temperaturas y ofrecerles el traslado al recurso habilitado. Se ha activado además el dispositivo de Protección Civil en las zonas de monte y pinada ante el riesgo de incendios forestales.

Un momento de la reunión del CECOPAL en la Alcaldía de Elche / INFORMACIÓN

El dispositivo del CECOPAL, en la reunión de este sábado, ha estado presidido por el alcalde de Elche, Pablo Ruz, quien tenía previsto iniciar este sábado sus vacaciones tras finalizar las Fiestas de Agosto en honor a la patrona, la Virgen de la Asunción. A la reunión han asistido el coordinador de emergencias, Jesús Andreu, las concejales de Sanidad, Acción Social, Familia y Mayores; Inma Mora, Celia Lastra y Aurora Rodil, además del coordinador de Conciénciate, Gorka Chazarra.