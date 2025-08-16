Altas temperaturas
Alerta por el calor en Elche, el domingo será roja
Activado el CECOPAL tras el aviso de AEMET, para atender a personas sin hogar, de manera coordinada con Policía Local, Conciénciate, Cáritas y Cruz Roja en un refugio climático
El Ayuntamiento de Elche ha constituido a primera hora de esta mañana el centro de coordinación para emergencias, el CECOPAL, por la alerta roja por calor emitido por la Asociación Estatal de Meteorología, AEMET, según ha informado a través de un comunicado.
"Se ha activado el dispositivo de calor para personas sin hogar, de manera coordinada con Policía Local, Conciénciate, Cáritas y Cruz Roja", explica. Lo peor está por llegar este domingo, donde la alerta pasará de naranja a roja.
Centro de acogida
Tanto hoy sábado, como mañana domingo, se habilita el Centro de Acogida y Pernocta de la Fundación Conciénciate (C/ Cañada, 20) como refugio climático las 24 horas del día para las personas sin hogar, donde se les proporcionará comida, fruta, agua fría y kits para combatir el calor, así como acceso a los recursos de duchas, lavandería, consigna, zona de carga de móviles y pernocta.
Recorrer las calles
Además, se movilizan equipos de Conciénciate y de Cruz Roja que recorrerán distintas zonas de la ciudad para informar a las personas en situación de calle de la activación del protocolo, proporcionar apoyo básico para hacer frente a las altas temperaturas y ofrecerles el traslado al recurso habilitado. Se ha activado además el dispositivo de Protección Civil en las zonas de monte y pinada ante el riesgo de incendios forestales.
El dispositivo del CECOPAL, en la reunión de este sábado, ha estado presidido por el alcalde de Elche, Pablo Ruz, quien tenía previsto iniciar este sábado sus vacaciones tras finalizar las Fiestas de Agosto en honor a la patrona, la Virgen de la Asunción. A la reunión han asistido el coordinador de emergencias, Jesús Andreu, las concejales de Sanidad, Acción Social, Familia y Mayores; Inma Mora, Celia Lastra y Aurora Rodil, además del coordinador de Conciénciate, Gorka Chazarra.
Suscríbete para seguir leyendo
- El humo ciega parte de la majestuosa Palmera de la Virgen de las Fiestas de Elche por la escasez de viento
- Fallece un hombre en la playa de Levante de Santa Pola
- La Nit de l’Albà de Elche batirá récords con el disparo de 2,7 toneladas de material pirotécnico
- Parón de 15 minutos en el Misteri por la indisposición de un ángel
- La Nit de l’Albà en Elche se cierra con 68 heridos leves, la mitad en la jaula de las carretillas
- La Nit de l'Albà más espectacular, en la agenda de las Fiestas de Elche de miércoles
- Los festeros del Camp d'Elx reivindican visibilidad con un pasacalles
- El humo, lo más comentado sobre la Palmera de la Virgen de la Nit de l'Albà de Elche