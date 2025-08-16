La cara olvidada de Santa Pola del Este

Santa Pola del Este es, para muchos, una de las joyas urbanas de la Costa Blanca. Un paseo marítimo de postal a escasos metros de calas naturales y una arquitectura residencial para muchos envidiada con chalets y apartamentos de alto valor. Sin embargo, tras la imagen idílica, los vecinos denuncian un deterioro creciente de sus parques, jardines y zonas comunes, sobre todo aquellos que no están en primera línea y que al ojo del turista se ven menos.

Detalle de la suciedad acumulada en Santa Pola del Este / INFORMACIÓN

«Siempre está abandonado», lamenta María Luisa Pomares Gil, presidenta de la Asociación de Vecinos Calas de Santa Pola del Este. Refiere esta vecina que cuando se acerca la cena de la Luna, como ocurrió hace días, se hace una limpieza especial pero aseguran que no hay brigadas que pasen con regularidad a algunas zonas, con lo que exponen que la pinocha se acumula, no se riega, no se podan los árboles… «Es un riesgo de incendio, y además da imagen de dejadez», critican desde el colectivo vecinal, que matiza que se notó algo la nueva contrata de la limpieza viaria y basura, pero insisten en que es insuficiente.

Restos de árboles / INFORMACIÓN

La zona más afectada, según explican, es un parque-jardín situado en el centro de la urbanización, entre la primera y la segunda línea, rodeado de chalets. Allí juegan niños y pasean mayores, pero también se apilan ramas secas, falta iluminación y las aceras están rotas y aceras rotas. «Si alguien tirara una cerilla, podría arder en minutos», advierte Pomares.

Accesibilidad

No es solo una cuestión estética. Los vecinos alertan, además, de barreras arquitectónicas que dificultan el día a día, especialmente a la población mayor, muy numerosa en esta zona residencial. Uno de los puntos más conflictivos es la «escalera grande» que une la avenida de Tabarca con la de la Armada Española, un acceso clave al paseo marítimo.

Muchos vecinos no quieren ciclistas en el paseo peatonal / INFORMACIÓN

«El último escalón que conecta con el paseo tiene 30 centímetros de altura, cuando creemos que el máximo legal es 18», señala la presidenta. En este sentido insisten en que la gente mayor no puede subir o bajar sin ayuda, e insisten en que han perdido la cuenta de cuando reclamaron por primera vez una solución y el problema persiste. Además, en este tramo no existe rampa alternativa, lo que agrava la situación, según la versión de los residentes.

Pese a que el Ayuntamiento ha realizado algunas mejoras, como asfaltado de calles y colocación de resaltos, quienes pasan largas temporadas en la zona sienten que los trabajos se quedan a medias. «En mayo hicieron reparaciones de aguas residuales y asfaltaron algunas zonas, pero ahí se quedó todo. No hay un mantenimiento continuado, y eso es lo que pedimos», subraya Pomares.

Escaleras en mal estado / INFORMACIÓN

La situación se repite en varias zonas verdes interiores, como un pinar comunitario que atraviesa la urbanización. «Si estuviera cuidado sería una maravilla: pinos, sombra, camino entre chalets… pero está dejado».

Patinetes

El paseo marítimo de la Cadena, frente al mar, presenta un aspecto más cuidado, con jardines mantenidos por algunos vecinos y la instalación de señales para controlar la velocidad de bicicletas y patinetes. Sin embargo, la asociación considera que la señalización es insuficiente y más en unos tiempos en los que circulan más patinetes eléctricos —muchos a gran velocidad— por este espacio compartido, lo que genera situaciones de riesgo para los paseantes. Por ello, los vecinos reclaman más carteles que recuerden la prioridad del peatón y una mayor vigilancia policial.

Falta de limpieza en Santa Pola del Este / INFORMACIÓN

Contrastes

Las reivindicaciones son simples: limpieza regular, poda, riego, reparación de aceras, bancos para sentarse, soluciones a los problemas de accesibilidad y un refuerzo de señalización y vigilancia en el paseo. «No pedimos nada extraordinario, son cosas básicas: accesibilidad, limpieza y seguridad. Es fundamental para cualquier municipio», resume Pomares.

Abandono que denuncian los vecinos de Santa Pola del Este / INFORMACIÓN

Mientras tanto, el contraste sigue ahí: un frente marítimo que enamora y unas zonas interiores que cuentan otra historia, la de una comunidad que se siente olvidada y que, año tras año, sigue reclamando que el cuidado de Santa Pola del Este no se limite a lo que se ve desde la playa. n