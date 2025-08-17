La apertura de pilares del Mercado de Elche revela su debilidad para soportar la reforma

Los lentos trabajos iniciales, en su mayoría a pico, y de desmonte para la reforma del Mercado Central de Elche, un proyecto adjudicado a tres mercantiles por 8,8 millones de euros y que debe ser la joya de la corona de la gestión del gobierno de Pablo Ruz (PP) este mandato, se han encontrado recientemente con problemas que nadie se esperaba, como es la pésima conservación que presentan algunos de pilares de las dos plantas. En el último consejo de administración de la empresa pública Pimesa, que es la gestora del mismo, informó de ello el concejal de Estrategia Municipal, Francisco Soler, quien posteriormente y a preguntas del diario le restó importancia. En cambio, según fuentes socialistas, el refuerzo no se encuentra incluido en el proyecto, lo que obligará a una modificación del mismo y a un mayor gasto.

El edil es de otra opinión y asevera que la mejora de los pilares sí estaba prevista. Otras fuentes del proyecto consultadas por el diario aseguran que la reforma a la que se refiere Soler nada tiene que ver con lo que se han encontrado, lo que obligará a acometer cuanto antes un refuerzo inmediato de los mismos. De no realizarse, no podrá continuarse con el grueso de la construcción. La debilidad que presenta el conjunto de la estructura, que soporta el peso al tener la forma de una enorme malla, en el cual el suelo de la primera planta (que tendrá que desaparecer para dar paso a un espacio diáfano de doble altura) ayuda a darle algo más de consistencia.

Columnas

Desde el propio despacho de arquitectura que se adjudicó el concurso, el de José María Tomás Llavador, se informó de ello tanto a los responsables municipales como a los de Pimesa en la citada reunión, en la que pudieron conocer in situ y de primera mano a qué se enfrentan, algo que hasta que los pilares no han quedado al descubierto no se podía prever. Algunas columnas están materialmente huecas porque por su interior pasaban cañerías de desagüe, es decir, no tienen capacidad para soportar peso, lo que debería ser su función. También se han descubierto otros pilares que son más estrechos de lo necesario porque alguien los picó, incluso 20 centímetros de grosor, según las fuentes consultadas por el diario. Y se hizo porque, probablemente, no cabría alguna de las enormes cámaras frigoríficas que se utilizaban antaño y no encontraron mejor solución. A ello se suma la mala calidad de los materiales, hormigones y cementos, que tampoco dan garantías de poder soportar una bóveda a doble altura como la del proyecto.

Visita a los trabajos del Mercado Central de Elche esta semana / Áxel Álvarez

Las fuentes consultadas por el diario explicaron que la prioridad es reforzar toda esta estructura, algo que no estaba previsto, insisten, admitiendo que nadie sabía qué era lo que se iban a encontrar hasta que no comenzaran los trabajos. La frase «nos van a costar más que hacerlo nuevo», que algunas fuentes atribuyen al concejal Soler, dicha en esa reunión, explican a las claras a qué se enfrentan por conservar un edificio (del que se moverá cuatro metros una fachada) sin aparente valor patrimonial pero protegido.

Major de la Vila

En estos momentos queda por concluir la cata de los restos arqueológicos en el exterior del mercado, en el cruce con la calle Major de la Vila, donde no está previsto que aparezcan restos que puedan provocar algún tipo de demora. También se está a expensas de desmontar el techo de uralita, trabajo que se tiene que encargar a una empresa especializada y que va a quedar a expensas del refuerzo de la estructura, que se ha convertido en la prioridad. Mientras tanto se está vaciando la planta superior de los antiguos puestos para poder pasar a eliminar todo el suelo, una tarea que mientras no exista seguridad con el refuerzo de los pilares no se acometerá. Hay quien asegura que nadie se explica cómo durante tantos años el mercado se ha mantenido en pie, con el elevado peso que suponía la actividad y al trasiego de clientes, porque, ahora que está vacío y en silencio, cuando se transita por algunas zonas se tiene la sensación de que el suelo tiembla bajo los pies. En la misma reunión de Pimesa donde se dio cuenta del estado de los pilares se aprobó el pago de 82.874 euros por la certificación de junio, lo que supone que la obra está al 2,24♦%. n