El público elige a Maite Sánchez Reina de las Fiestas de Santa Pola 2025

Santa Pola ya tiene Reina de Fiestas. El Auditorio El Palmeral acogió la gala de elección este sábado, presentada por Triana Bueno y Marina Molina. Fue sobre la una de la madrugada, ya del domingo, cuando se conoció un veredicto muy democrático porque es el público asistente elque decide la ganadora. A la elección asistieron las autoridades municipales encabezadas por la alcaldesa Loreto Serrano y la concejala de Fiestas Nely Baile, con la presencia también del diputado de Cultura Juan de Dios Navarro, el concejal de Fiestas de Catral y representantes de la Hoguera Ciudad de Asís de Alicante, de la Unió de Festers del Camp d’Elx, así como de las comisiones de fiestas de Valverde, El Altet, San Juan y Petrer.

Tras las presentaciones protocolarias, el acto comenzó con el primer pase de las cinco candidatas en traje de noche. Por el escenario fueron desfilando las aspirantes a Reina 2025. En primer lugar, Azahar Colás Alaguero, de 22 años, estudiante de canto lírico en el Conservatorio Superior de Música de Alicante, trabaja como profesora de música y es miembro de la Banda Mare de Déu de Loreto y de la comparsa Beduinos.

Carmen Fulleda Jaén, de 18 años, acaba de terminar primero de Bachillerato y aspirante a estudiar Magisterio Infantil y Pedagogía de la Danza. Participa activamente en desfiles, pasacalles y boatos, y forma parte de la comparsa Beduinos. Natasha Gómez González, de 20 años, titulada en diseño gráfico como técnica de preimpresión digital, labor que desarrolla en la Asociación Colibrí de Esclerosis Múltiple. Fue dama infantil en 2012.

Las candidatas a Reina de las Fiestas de Santa Pola 2025 / INFORMACIÓN

Eva María Juan Montiel, de 19 años, estudia un Grado Superior de Nutrición y Dietética y su próximo reto profesional es estudiar la carrera de Odontología. Fue dama infantil en 2015 y cargo infantil de la comparsa Bereberes en 2017. Maite Sánchez Maciá, de 22 años, estudiante de Enfermería. También ha cursado un Grado Superior en Laboratorio Clínico y Biomédico y está formada en Danza Clásica en el Conservatorio José Espadero. Fue dama infantil en 2009 y ha participado en las comparsas Bereberes y Beduinos.

Despedida de la Corte de Honor

Tras este primer pase, llegó el momento de despedir a las cinco jóvenes que, hace justo un año, empezaron su andadura como representantes de la mujer santapolera: la Reina Mayor 2024 Loreto Martínez Bonmatí y sus damas de Honor Paula Amorós Molina, Alba Más Piedecausa, Carmen Sempere Sempere y Marina Soler López.

Con su presencia sobre el escenario, se proyectó un emotivo vídeo como recordatorio de su gran año y tuvieron la oportunidad de despedirse personalmente del auditorio que les dedicó un gran aplauso.

Pase con el traje regional

Con la emoción de la despedida en el ambiente, llegó el momento del segundo pase de las candidatas a Reina y Damas de Honor 2025, esta vez ataviadas con el típico traje de pescadora de gala, una seña de identidad asociada a la cultura marinera de Santa Pola.

La nueva Reina de las Fiestas de Santa Pola, emocionada / INFORMACIÓN

Se compone de camisa negra con puntillas, pañoleta blanca, falda de rayas, sobrefalda de tejido brocado y estampado de seda. El pelo recogido se cubre con un pañuelo de seda, que la Reina lucirá en dorado. Antes de abandonar el escenario, las candidatas tuvieron ocasión de responder a una pregunta por parte de las presentadoras, mostrando así al público no solo su espléndida presencia, sino también su capacidad de expresión, no exenta de cierto nerviosismo, como es natural por la importancia del momento.

Votación popular

La Reina Mayor se elige por votación popular entre las personas que han conseguido su invitación para llenar el Auditorio El Palmeral en esta mágica noche. A la entrada reciben una tarjeta con los números del uno al cinco, que corresponden al número de candidata en el mismo orden que han salido, debiendo marcar uno de los números.

Finalizados los pases de las candidatas, se disponen dos urnas en las que el público deposita sus votos. El recuento se realiza a puerta cerrada por funcionarias municipales, con la presencia de un representante de cada candidata, ganando la que mayor número de papeletas obtiene. Mientras se realizaba todo este proceso, el escenario del Palmeral se llenó con música y luz, en esta ocasión con el espectáculo “Femme Flow, las reinas del pop urbano”, que levantaron al público de sus asientos para bailar las canciones de moda.

El momento de la verdad

Alrededor de las 1:00 de la calurosa madrugada santapolera, las cinco candidatas se abrazaban sobre el escenario para conocer el veredicto del público. Con ellas, la alcaldesa Loreto Serrano, la concejala de Fiestas Nely Baile y la presidenta de Moros y Cristianos, María Asunción Pérez. La alcaldesa recibió de manos de la azafata el sobre con el resultado de las votaciones y cantó a los cuatro vientos el nombre de la nueva Reina de las Fiestas 2025: ¡Maite Sánchez Maciá!

La emoción se desbordó sobre el escenario con gestos de sorpresa y lágrimas de alegría ante los aplausos del público. A continuación, Nely Baile y María Asunción Pérez impusieron a las cuatro Damas de Honor su banda y pañuelo, dejando para Loreto Serrano el momento cumbre con la nueva Reina. Así quedó proclamada Maite Sánchez Maciá como Reina de las Fiestas 2025. Los discursos de Nely Baile y Loreto Serrano, y los himnos de Santa Pola y de la Comunitat Valenciana, pusieron el broche de honor al acto.

Trilogía

Hoy domingo continuará la trilogía de elecciones de reinas en Santa Pola en el mismo recinto. A las 20:00 horas tendrá lugar la elección de la Reina Infantil y la presentación de los cargos infantiles de Moros y Cristianos y de las Comparsas Festeras, acompañados por el espectáculo “Peter Pan” a cargo de la Escuela de Danza Inmaculada Jaén. Por último, el lunes 18, a las 20:30, será el momento de las tres candidatas a Reina y Damas de la Tercera Edad, con el show “Las canciones de tu vida”.