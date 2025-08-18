El Ayuntamiento cifra en 450.000 personas las personas en las calles durante las Fiestas de Elche

El Ayuntamiento de Elche ha hecho balance este lunes, a través de un comunicado, de las Fiestas de Agosto de Elche, en el que asegura que 450.000 personas se han congregado durante los días de celebración. El pasado año fueron 400.000 personas y en 2023 fueron 550.000 los asistentes. Quizá lo mejor fuera la reducción de actas abiertas por la Policía Local tanto por consumo de alcohol como de drogas. Un total de 3.600 servicios realizaron los agentes durante los ocho días de actividades. Desde el Ayuntamiento aseguran que la participación de agentes de la Policía Local, Policía Nacional, Guardia Civil y miembros de la Unidad Adscrita a la Policía Autonómica ha sido "la movilización más amplia de la historia".

Ilicitanos en la tradicional Roà / Áxel Álvarez

La Concejalía de Festejos, que dirige Inma Mora, realiza un somero recuento con base a los datos que va acumulando la Policía Local, siempre difíciles de precisar desde que Mario Vaquerizo ofreciera el pregón en la Plaça de Baix, cargado de polémica por la ausencia de los tres ediles de Vox y las críticas al hecho de que solo durara cinco minutos o bien que dijera que el gentilicio de los vecinos de Elche era "iliciteños". Lo que terminó, incluso, en los programas de televisión con alguna desafortunada intervención. Las fiestas se cerraron con el tradicional castillo de fuegos artificiales que se lanza desde el puente del Ferrocarril el día 15.

Participación

En la misma nota, Inma Mora destaca la participación multitudinaria de ilicitanos y visitantes que “han disfrutado estas fiestas de la manera más segura".Respecto a las cifras de asistentes, la barraca municipal ha superado los 150.000 asistentes entre todos los días de concierto y el racó de ocio y el gastronómico, 100.000 en total. Destaca además las 45.000 personas que acudieron a la Crida a la Festa del 1 de agosto (aunque este acto fue previo a las fiestas) o las 80.000 en las diferentes mascletaes nocturnas y diurnas durante la semana de fiestas.

Limpieza recogió 287,5 toneladas de residuos, un 15 % más El servicio de limpieza municipal ha recogido durante estas fiestas 287’5 toneladas de residuos, un 15% más que el año anterior, lo que se atribuye a que se ha incluido "un fin de semana con barras de pubs y cafeterías en la calle, además determinados actos y espacios han congregado a un mayor número de asistentes y generado más residuos en la vía pública". Con motivo de estas fechas, se activó un dispositivo especial integrado por más de 110 operarios diarios. Se ha contado con refuerzos extraordinarios de los servicios de barrido mecánico y manual en la zona de ámbito de las fiestas y los servicios de baldeo mixto, alta presión, hidrolimpiadoras, barrido-baldeo mixto, fregado y fregado-decapado, en todo el centro histórico y las zonas afectadas por las distintas actividades y eventos. Diferentes brigadas se han encargado de la limpieza general anterior y posterior de cada uno de los actos y eventos programados como la Cridá, el pregón, Entraeta, Entradas Mora y Cristiana, Embajadas, Alardo, pasacalles, desfiles, concentraciones, Gran Charanga, ofrendas, mascletás diurnas y nocturnas y castillos de fuegos artificiales, Nit de l’Albà, Carretillá, paella gigante, Batalla de las flores, Racó de Ocio, Roà y procesión-entierro de la Virgen de la Asunción. En el caso de la Entrada Mora, la Gran Charanga y la Batalla de las Flores hubo un despliegue especial de medios al contar con barredoras de varios tamaños, cisternas y sopladoras. Al mismo tiempo, se llevaron a cabo actuaciones de limpieza posterior a todos los eventos con pólvora, como las mascletàs diurnas y nocturnas, mascletà vertical, castillo de fuegos, Carretillà y Nit de l’Albà. Entorno a la Roá y previo a la procesión del día 15 se realizó un gran despliegue de medios para la limpieza posterior, con más de 60 operarios que contaron con camiones cisternas, barredoras mixtas, barredoras de varios tamaños, hidrolimpiadoras y baldeadoras de alta presión y de agua caliente y fregadoras, entre otros vehículos. Por otro lado, se distribuyeron unos 120 contenedores en entidades, barracas, colegios, racós, barraca municipal y se aumentó la frecuencia de la recogida de contenedores de fracción resto en la zona centro. También se colocaron papeleras de cartón para papel-cartón, envases y resto en los lugares de mayor afluencia de gente como refuerzo de las ya existentes. Además, se distribuyeron 20.000 vasos reutilizables por las comisiones cábilas, racó de ocio y recintos festeros. Estos vasos se pueden usar hasta 100 veces y duran unos 5 años.

Despliegue policial en las Fiestas de Agosto de Elche / Áxel Álvarez

Incidentes

La edil de Festejos resaltó el descenso del número de incidentes durante estas fiestas gracias al gran despliegue policial y se refirió al comportamiento cívico de "la mayoría de ciudadanos". La Policía Local ha registrado peleas todas las noches de jóvenes, pero ninguna de importancia y a resaltar. La responsable municipal destacó la reducción a casi la mitad del número de actas por consumo de alcohol en lugares no autorizados, que ha pasado de 600 a 351 y de consumo de alcohol en menores, de 97 a 54. También ha disminuido el número de actas por consumo de estupefacientes de 326 a 299. También destacó la colaboración y organización de todos los departamentos municipales y entes festeros, “que han hecho que un año más nuestras fiestas brillen”.

Autobús nocturno

También ha referido al éxito de la iniciativa del autobús nocturno gratuito en el casco urbano y las pedanías, que traslado a más de 10.000 personas en cinco días de funcionamiento, entre las 23 y las 6 horas. Un servicio que ha contado con ocho líneas, tres de ellas alrededor del casco urbano y cinco hacia las pedanías de manera circular y con horarios flexibles.