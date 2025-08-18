Calor abrasador en Elche con picos de hasta 43 grados: "Hemos pasado una noche infernal"

Elche alcanzó los 43,1 grados este domingo a las 18.40 horas llegando a un pico en lo que va de verano con una mínima de récord por la noche de 30,2 grados, según captó el observatorio de Carrús esta pasada noche, apunta MeteoElx. La alerta roja se padeció en la ciudad y en municipios próximos como Crevillent donde se alcanzaron los 44 grados, como fue el caso de San Felipe Neri.

Fueron especialmente los colectivos más vulnerables quienes estuvieron expuestos a las temperaturas extremas, con lo que se activaron dispositivos de emergencia para evitar golpes de calor, sobre todo entre las personas mayores y quienes duermen en la calle.

El tiempo, aunque ha dado un respiro este lunes, 18 de agosto, las máximas pueden alcanzar los 37,4 grados llegando a los 30 grados de mínima.

Voluntarios preparan comida para los usuarios en el albergue municipal / INFORMACIÓN

Por zonas

Cuando apenas eran las 10 horas ya se superaban los 35 grados en algunos puntos del término municipal como el barrio de Carrús, o incluso 36,7 en el entorno de la urbanización Bonavista, según la temperatura que registró una de las treinta estaciones meteorológicas de este portal ilicitano.

Hay que tener en cuenta que según el punto en el que cada uno se encuentre de la ciudad puede darse una sensación térmica y una temperatura, ya que, por ejemplo, hay pedanías como Balsares en la que la diferencia es de más de seis grados, sin alcanzar los 29 antes de las 11 horas.

Dispositivo

Tras el aviso de la Aemet este fin de semana por la alerta naranja primero, y roja después, el Ayuntamiento activó el CECOPAL para atender a personas sin hogar, de manera coordinada con Policía Local, Conciénciate, Cáritas y Cruz Roja en un refugio climático.

Desde Cruz Roja señalan que han atendido en el fin de semana a más de 100 personas, entre ellas a sinhogar, drogodendientes y en situación de prostitución en el entorno de Los Palmerales repartiéndoles agua fresca, fruta, gorras, termos, protector solar y antimosquitos. Desde la organización humanitaria apuntan que pese a que informan de la posibilidad de acudir a un albergue municipal, la mayoría de los usuarios se niega.

Neveras con agua fría, helados y fruta para aliviar el calor / INFORMACIÓN

Refugio climático

Desde Conciénciate los voluntariose se han centrado en la atención a las personas sin hogar en el resto de la ciudad con equipos que hicieron batidas desde el sábado hasta este lunes tres veces por día, en concreto de 12 a 14 horas, de 16 a 18 horas y de 20 a 22 horas, para informar a las personas en situación de calle de la activación del protocolo, proporcionarles agua, fruta, helados y comida, y ofrecerles el traslado al recurso habilitado. En total han atendido a 25 personas que están en situación de calle en Elche.

Atenciones

En el albergue, que funciona como refugio climático las 24h del día para las personas sin hogar, les proporcionan además desayuno, comida, merienda y cena, así como acceso a los recursos de duchas, lavandería, consigna, zona de carga de móviles y pernocta. Han hecho uso del centro 55 personas durante la ola de calor. A partir de este martes el rcurso seguirá funcionando como habitualmente pero de 17 a 12 horas, cerrando en las horas centrales del día.

Desde Cáritas señalan que desde este lunes se ha doblado el servicio de duchas, ofreciendo también este recurso básico por la tarde, de la misma forma que trabajadores y voluntarios están repartiendo agua fría todo el día a quienes tienen situación de calle.