Elche invertirá casi un millón de euros para poner a punto sus principales polígonos

El Ayuntamiento de Elche invertirá un millón de euros para mejorar sus dos principales polígonos. Para ello, ha conseguido 677.570 euros en ayudas del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace) para ejecutar dos proyectos estratégicos en sus áreas industriales: la mejora, regeneración y modernización del polígono de Carrús y la mejora viaria, vigilancia y señalización del Parque Empresarial de Torrellano.

En el caso de Carrús, la actuación tiene un presupuesto solicitado de 471.205 euros, de los que el Ivace subvenciona 262.090 euros. En Torrellano, la inversión prevista asciende a 451.479 euros, con una ayuda de 415.479 euros, prácticamente el 100 % del coste.

El edil de Fondos Europeos y Contratación, José Claudio Guilabert, subrayaba a INFORMACIÓN que el gobierno municipal «sigue trabajando junto al Polígono de Carrús y Elche Parque Empresarial, para seguir mejorando las infraestructuras y necesidades históricas de estas dos zonas industriales. De ahí la importancia de presentarse a las subvenciones del IVACE».

Una de las vías principales del polígono industrial de Carrús en Elche / Antonio Amorós

«Respecto a la subvención del Parque Empresarial se ha logrado casi el 100 % de lo solicitado y en el caso del Polígono de Carrús, algo más del 50 %», indicó. Añadió que «ya se trabaja en la licitación de los proyectos, encaminados a las mejoras viales, infraestructuras de telecomunicaciones, materia de seguridad y señalética horizontal y vertical para seguir posicionando áreas industriales como referente de la provincia y la Comunidad Valenciana».

Atracción empresarial

Por su parte, el concejal de Promoción Económica, Samuel Ruiz, resaltó la apuesta del equipo de gobierno por «acciones encaminadas a la atracción de empresas e inversión». Según explicó, estas mejoras «van a suponer una modernización de estos espacios industriales, y a su vez una mejora en la seguridad y acceso peatonal y vehicular de los usuarios».

Las actuaciones previstas incluyen asfaltado y acondicionamiento de viales, instalación de cámaras de vigilancia para reforzar la seguridad, mejora de la señalización horizontal y vertical para una mejor circulación, y actualización de las infraestructuras de telecomunicaciones con el fin de adaptarse a las necesidades actuales de conectividad empresarial.

Aparcamiento en una de las zonas del polígono industrial de Carrús en Elche / Antonio Amorós

Un plan con continuidad

Fuentes municipales recuerdan que estos proyectos forman parte de una estrategia global de modernización de áreas industriales que ha permitido captar en los últimos años fondos autonómicos y europeos. El objetivo es reforzar la competitividad, atraer nuevas inversiones y consolidar a Carrús y Torrellano como polos empresariales de referencia.

En ejercicios anteriores, Elche ya obtuvo ayudas para intervenciones similares, lo que ha permitido renovar alumbrado público, mejorar el acceso a zonas de carga y descarga, implantar carriles peatonales seguros y modernizar sistemas de gestión de residuos. La intención es que cada nueva convocatoria del Ivace se traduzca en más actuaciones hasta completar una transformación integral.

El polígono de Carrús es uno de los más antiguos del municipio, con más de 500 empresas que generan miles de empleos directos, mientras que el Parque Empresarial de Torrellano, con más de 700 compañías, es un referente en la provincia por su ubicación estratégica junto al aeropuerto y su capacidad para atraer inversión.

«Estamos trabajando para que nuestros polígonos sean referentes a nivel autonómico y nacional», concluyó Ruiz, convencido de que estas inversiones no solo beneficiarán a las empresas instaladas, sino que contribuirán a mejorar la imagen de Elche como ciudad innovadora y atractiva para el tejido empresarial.