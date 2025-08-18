Lucía Pomares Ruso es la nueva Reina Infantil de Santa Pola

Si fue una votación la que designó el sábado a Maite Sánchez como la Reina de las Fiestas de Santa Pola, un abanico al azar fue el que decidió que Lucía Pomares Ruso sea la Reina Infantil. El acto tuvo lugar en el Auditorio El Palmeral e incluyó la presentación de los cargos infantiles de Moros y Cristianos y de las comparsas festeras. Formarán su corte de honor, Joana Fernández Carrasco, Jazmín Elisabeth Mackintosh Trujillo, Adriana Martínez Navarro y Almudena Zaragoza Martínez.

La elección tiene lugar después de que las cinco candidatas subieran al escenario y desfilaran. En ese instante, una joven azafata portó en su cobenet (el típico cesto de las pescadoras) los cinco abanicos de la suerte, cuatro con la inscripción de Dama y solo uno con el de Reina. Cada una fue abriendo el suyo hasta que apareció el nombre de "Reina" en el que portaba Paola Fernández. El misterio de la noche estaba resuelto. La Reina y Damas Infantiles de 2024 subieron a continuación para cumplir con su última labor: imponer a sus sucesoras la banda y el pañuelo correspondientes, antes de ser despedidas con un gran aplauso del público.

Durante la velada también tuvieron protagonismo sobre el escenario los cargos infantiles de 2024 que acaban su mandato y los nuevos representantes de este año, que son Lucas Baile Bonmatí y Candela Baile Bonmatí de Beduinos, Enma Gabino Reyes de Llaganyosos, Manuel Sempere Durá de Piratas, Isabella Leonís Garri de Astures, Sofía Alario Piedecausa de Templarios y, por último, Argentina María Baile Bonmatí de la comparsa Pescadores. Con los pequeños festeros sobre el escenario, se proyectó un vídeo que resume el año mágico de la Reina Infantil 2024, Paola Fernández Carrasco, y sus Damas de Honor Carmen Castellón Chacopino, Nadir Lloret Pérez, Alma Morano González y Marta Soler Miralles.

Un momento del acto de elección de Reina Infantil 2025 en el Auditorio del Palmeral de Santa Pola / INFORMACIÓN

La alcaldesa Loreto Serrano y la concejala de Fiestas Nely Baile subieron al escenario acompañadas por la presidenta de Moros y Cristianos, María Asunción Pérez, para felicitar a las representantes infantiles del 2025 y, tras sus discursos, proclamar a la nueva Reina y su Corte de Honor. El acto tuvo su broche de oro con la actuación de la Escuela de Danza Inmaculada Jaén, que preparó un magnífico espectáculo musical representando “Peter Pan” ante el numeroso público que llenó las gradas del Auditorio El Palmeral.

Mañana, la Reina de la Tercera Edad

Hoy finalizará la trilogía de elecciones de reinas con el acto que coronará a la nueva Reina de la Tercera Edad. Será también en el Auditorio El Palmeral a partir de las 20:30 horas, complementada con el espectáculo “Las canciones de tu vida”.