El turismo extranjero salva agosto en Elche y los negocios recortan días de vacaciones

Más de treinta grados a la sombra, calles vacías, negocios con la persiana bajada y el cartel de "nos hemos ido de vacaciones". Esta es la estampa habitual que suele reinar a partir del 15 de agosto en Elche, justo cuando la ciudad ya ha ofrendado a la Maredéu y las fiestas se han despedido. Eso sí, este 2025 hay algo más de bullicio que otras temporadas estivales por estas fechas, y podría deberse a varios factores.

Por un lado una buena parte de los negocios permanece abierto directamente porque no planea cierre por descanso, porque las cuentas no les salen o tienen garantías de rotar el personal, o porque los empresarios optan por otras fechas como septiembre, como puede ser el caso de pequeños comercios que ven un filón aprovechar estos días que la competencia no tiene actividad.

Cartel de cerrado por vacaciones en una farmacia del centro de Elche / Áxel Álvarez

Ahora bien, hay arterias principales como la Corredora en la que prácticamente el 70% de los comercios están prestando servicio cuando se recuerdan otros veranos con cierres más notorios. Eso sí, la situación no quita que haya visitantes que se queden desconcertados de ver tanta persiana cerrada, ya que por ejemplo en la citada arteria se juntan los locales cerrados permanentemente, o pendientes de traspaso, con quienes deciden tomarse un respiro para recargar las pilas en la vuelta al cole. En aquellas calles donde el tránsito es menor, prácticamente la totalidad optan por cerrar unos días, incluso algún que otro restaurante.

Servicios "de urgencia"

La tendencia, tras analizar los letreros de comercios, es que las vacaciones cada vez son más cortas y la gran mayoría cierra apenas una semana o diez días a lo sumo para volver antes del 1 de septiembre, cuando hace unos años el tiempo medio de cierre en agosto era, mínimo de dos a tres semanas. Esa situación cuesta verla más, ya que hay incluso ciertos servicios, como inmobiliarias o algún despacho de abogados que, para no dejar a los clientes sin recursos, han cerrado pero dejan números en caso "de urgencia".

Otro de los indicativos de que hay más afluencia es la parte turística. Establecimientos del centro aseguran a este diario que del pasado fin de semana a esta parte están salvando una parte importante de la venta gracias a turistas, principalmente extranjeros, que eligen la ciudad para pasar el día o incluso hospedarse en busca de calma, ya que no todos van buscando la costa. "Este año gracias a Dios hay un montón de extranjeros, hay movimiento, para mi más que en septiembre, aunque depende del negocio, si tuviera una papelería claro que abriría con la vuelta al colegio", señala María Jesús Domingo, gerente de la tienda de moda Siglo Cero de la calle Salvador, que tiene previsto cerrar cuando acabe agosto.

Falta de previsión

Eso sí, reconoce que actualmente, y pese a que lleva más de dos décadas detrás del mostrador, le cuesta mucho al pequeño negocio tener una estimación de ventas. "Antes hacías una media y ahora no se sabe si ganas cero o 500". Como ejemplo, señala que abrió hasta mediodía el pasado sábado 16 de agosto, y pese a que pensaba que sería una jornada muy floja por el bajón de afluencia al fin de las celebraciones patronales, "tuve una mañana buenísima", manifiesta.

La estampa estos días es la de contraste entre establecimientos abiertos y cerrados en Elche / Áxel Álvarez

Desde otros establecimientos dedicados a la moda resaltan que aunque la facturación es menor, se están viendo amparados por el visitante que viene de fuera, aunque coinciden en que el calor juega un factor determinante en la clientela. A mayor temperatura, más gente se mantiene en las playas hasta más tarde y menos consume en las zonas comerciales, o si lo hace es cuando el sol cae, con lo que hay negocios que incluso han estirado el horario con parones en la sobremesa. Desde la asociación de comerciantes del centro de Elche sostiene que, por lo general, los establecimientos se están tomando unos días de descanso similares y que la media va de 10 a 15 días, aunque es más frecuente ver fechas por debajo de este umbral que por encima. "Es importante parar y recargar pilas", apunta Vicente Rodríguez, presidente del colectivo.

"Se nota que todo está más tranquilo pero no trabajamos mal, ahora lo que hacemos es cerrar a las 16.30 horas y abrir a las 19.30 horas porque en esas tres horas no hay nada, ya veremos qué hacemos a partir del 1 de septiembre", apunta Fátima Orta, responsable del restaurante Malabar Elche. Este negocio de hostelería abrió hace sólo unos meses y por lo tanto la única medida que han tomado en esta quincena es adaptar el horario para estudiar cómo funciona de cara a futuras temporadas.

"Los impuestos no nos dan vacaciones"

"¿Vaca... qué? Los impuestos no nos dan vacaciones, sólo cerramos en casos de festivo, por ejemplo, y ahora en verano los sábados porque todo el mundo está en la playa", apunta José Javier Sansano, propietario de la tienda Kinton de artículos de coleccionista.

El profesional explica que, como autónomo, le resulta inviable cerrar por vacaciones porque dejaría de generar ya que, asegura, el sector se encuentra en un momento complicado también en cuanto a ventas online por la competencia con las grandes superficies. Lejos de bajar la persiana está aprovechando estos días de menos clientela para reestructurar su local y dedicar una parte también como papelería, con la vista en que en apenas semanas se pueda disparar la demanda de fotocopias de universitarios, y más en unos tiempos en los que este tipo de servicios en el centro han ido en retroceso con el cierre de copisterías que lo ofrecen.