La Audiencia de Elche libera a un incapacitado del deber de alimentar a su hija de 28 años

La sección IX de la Audiencia, con sede en Elche, ha liberado a un incapacitado que percibe una pensión de 783 euros mensuales de seguir pagando la alimentación a su hija, de 28 años de edad y con trabajo estable desde 2020, que además tiene más ingresos que él, pues percibe un sueldo bruto anual de 13.754,86 euros, lo que vienen a ser 975 euros cada mes en 14 pagas. El asunto llegó a final del pasado año al órgano judicial en segunda instancia porque en la primera el juzgado de Orihuela que vio la demanda de modificación de medidas le había dado la razón a la beneficiaria para que siguiera percibiendo la pensión alimenticia fijada en el convenio de pensión de alimentos, cifra que no consta en la resolución a la que ha tenido acceso INFORMACIÓN. La sentencia, en cualquier caso, arroja luz sobre una cuestión que, cualquier padre se puede hacer a lo largo de la vida: ¿Hasta cuándo tengo que alimentar a mi hijo cuando es mayor de edad?.

Deber de prestar alimentos si conviven en el domicilio

Dice la Audiencia que la mayoría de edad de los hijos (18 años si no se emancipan antes) «no exime a los progenitores sin más de quedar liberados del deber de prestar alimentos si conviven en el domicilio familiar y carecen de ingresos propios». Una norma que tiene un límite, «en tanto no alcancen estos la posibilidad de proveerse por sí mismos sus necesidades, con independencia de la edad y (exista) la posibilidad de prestarlos por los progenitores».

Pero, ¿cuándo se extingue entonces la obligación?. La sentencia recuerda el artículo 152.3 del Código Civil, que dice que «cuando el alimentista pueda ejercer un oficio, profesión o industria o haya adquirido un destino, mejorando su fortuna de suerte que no le sea necesaria la pensión alimenticia para la subsistencia». Dice la sala que ni siquiera es preciso que el hijo «desempeñe una ocupación laboral continua y efectiva, sino que es suficiente a este fin con que ostente una aptitud real para ejercer un oficio, profesión o industria», algo que aclara no debe interpretarse tampoco «como mera capacidad subjetiva, sino como posibilidad concreta y eficaz en relación con las circunstancias».

La sentencia se ha dictado en la Ciudad de la Justicia de Elche / Áxel Álvarez

El fallo dice que la obligación paternal cesa cuando el hijo tiene posibilidad concreta de trabajar

Modificación de medidas

En este caso, lo que se planteaba en origen en el juzgado oriolano era una modificación de medidas, alterando la sentencia que dio origen a las mismas por lo cual debía ser el padre el que lo demostrara, lo que se conoce en el argot judicial como la carga de la prueba. El hijo para nada está obligado a ello y es el progenitor, por decirlo llanamente, el que tiene que investigarle las cuentas. Para el caso, dice la sala, ha quedado demostrado que«la hija ostenta desde julio de 2020 un trabajo indefinido en una fundación, hasta entonces solo había trabajado muy ocasionalmente y en periodos de uno o dos meses de duración o incluso días». Pasa entonces el fallo a constatar el sueldo de uno y de otro que, además, da un saldo a favor de la hija de 192 euros al mes más que su padre discapacitado y pensionista. Admite el fallo que en una anterior solicitud de modificación de medidas, que dio lugar a un nuevo convenio regulador, no se «contiene ninguna referencia a la ocupación estable (de la hija) que ya tenía en ese momento». Añade que el padre además no vive con la hija sino en Tarifa (Cádiz) y tiene en cuenta que esta sigue estudiando asignaturas de hasta tres cursos distintos de un grado universitario.

Beneficiaria

«Se desprende con claridad que la beneficiaria de la pensión de alimentos ha mejorado claramente de fortuna, por lo que tiene perfectamente cubiertas sus necesidades, circunstancias que no pudo ser valorada en el momento en que se adoptó la medida, por lo que procede la extinción de la pensión de alimentos». Ahora bien, la misma tiene efectos desde la fecha de esta segunda sentencia, que venía a desestimar la anterior, cuatro años después de que la hija tuviera estabilidad laboral y económica. Otros órganos judiciales han dictado resoluciones parecidas, lo curioso es que se tenga que llegar a los últimos extremos de tener que poner a un juez a resolver estos asuntos.