Elche completará con 3,2 millones los contadores inteligentes contra fugas y fraudes con el agua

Elche completará a partir de octubre el proyecto de contadores inteligentes con los que mejorar el control del agua en la ciudad, evitar fugas y cualquier uso indebido de los recursos hídricos.

Las actuaciones que acometerá Aigües d'Elx tendrán un coste de 3,2 millones y la empresa mixta asumirá 1,1 millones, mientras que el 65% restante estará financiado gracias a una subvención de 2,1 millones que ha recibido el Ayuntamiento en la tercera convocatoria de proyectos de mejora de eficiencia del ciclo urbano del agua, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PERTE) de Digitalización del Ciclo del Agua, financiado por los fondos Next Generation de la Unión Europea.

Eficiencia

La intervención, que lleva el nombre de Elx Oasis (acrónimo de Operaciones de Abastecimiento y Saneamiento Inteligente y Sostenible) pretende mejorar la eficiencia hídrica en el municipio desde la toma de agua en alta hasta la depuración. Habrá un mayor control de la calidad y caudales en las tomas en alta y en la red de manera automatizada y sin tener que realizar desplazamientos por parte del personal.

Un técnico de Aigües d’Elx durante la instalación de contenedores inteligentes en Carrús. / INFORMACIÓN

Los trabajos de Aigües d’Elx para integrar nuevas tecnologías a lo largo de todo el ciclo del agua desde la captación, potabilización y distribución hasta la telelectura, saneamiento, depuración, reutilización y su posterior retorno al medio natural, deberán finalizarse en junio de 2026, según marca la convocatoria de ayudas, apuntó este martes el edil del área Juan de Dios Navarro.

El responsable municipal defendió este proyecto como clave para situar a Aigües d’Elx "a la vanguardia de la gestión inteligente en el ámbito urbano del proyecto Smart City y la ciberseguridad”. Esta actuación iría en la línea del trabajo que viene realizando la empresa mixta en los últimos años, que ha redoblado esfuerzos por detectar el uso fraudulento con el consumo de agua, teniendo en cuenta que sólo en 2024 se detectaron 41 estafas y se recuperaron más de 8.500 metros cúbicos.

Sectorización

En otro orden de cosas, Navarro explicó que para mejorar la eficiencia a la hora de distribuir el agua, se ampliará la sectorización de la red de agua potable del 85 al 100%.

Para ello se ampliarán los medios tecnológicos para la búsqueda de fugas y en la medición inteligente de contadores, todo gracias a incorporarse la telelectura (que permite el control remoto) a los contadores de riego municipales y grandes consumidores.

En el ámbito del saneamiento de aguas residuales, se ha proyectado una mejora en el control continuo de la red de saneamiento gracias a una vigilancia más estricta de los vertidos al medio ambiente, una cuestión que desde el Ejecutivo local ven crucial, especialmente durante periodos de lluvia intensa. De igual modo, se acometerá la digitalización de los alivios para llevar la cuenta de que estoa sistemas están en buen estado.

Plan antirriadas

La subvención también permitirá que, dentro del plan antirriadas, Aigües d’Elx tenga herramientas informáticas centralizadas con las que obtener datos que les permitan tomar decisiones.