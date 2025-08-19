Elche registra por séptimo mes consecutivo peores datos de ocupación

Por séptimo mes consecutivo, Elche ha registrado peores datos de ocupación hotelera que en 2024, según acaba de dar a conocer a través de un comunicado AETE, la Asociación de Empresas Turísticas de Elche. En julio la tasa de ocupación alcanzó el 90,6 %, lo que supone 1,8 puntos por debajo de la registrada en 2024. El precio medio por habitación alcanzó los 98,11 euros, 2,88 euros más que en el mismo mes de hace un año. Hay que remontarse a diciembre de 2024 para encontrar un mes de ganancia de clientes mejor que el mismo del año anterior. Entonces la ocupación fue de un 66,5 % por los 64,2 % que se habían registrado en diciembre de 2023.

El dato se ha conocido seis días después de que la consellera de Turismo, Marian Cano, en una visita a la ciudad para ver el Misteri d'Elx destacara precisamente la "fortaleza" turística de Elche.

Gráfica de ocupación facilitada por AETE / INFORMACIÓN

Ahora bien, ese 90,6 % es el mejor registro en lo que va de año, algo lógico si se tiene en cuenta que nos encontramos en plena temporada alta del turismo. Con respecto a junio, el precio de la habitación fue superior en 5,47 euros. "Se confirma, pues, la tendencia de 2025 que supone ocupaciones algo por debajo de las de 2024 y precios medios mejores que el dato interanual. La rentabilidad por habitación está también por encima de la de hace un año", explican desde AETE.

La ciudad ha registrado muchos turistas, precisamente algo que destacaban los comercios para haber salvado ventas, pero está claro que no se quedan a dormir en la ciudad habida cuenta de estos datos. El turista que ha visitado Elche en julio tiene una motivación mayoritariamente de ocio (71,7%), mientras que los viajeros de negocios se han quedado en un 28,3%, explican desde la asociación profesional. En cuanto a la procedencia, el turismo nacional ha sido predominante (52,2%), mientras que el internacional se ha situado en el 47,8%. De los turistas llegados de fuera de las fronteras, los más numerosos han sido los procedentes de Reino Unido (24,5%), seguidos de los de Francia (22,1%), Bélgica (8,1%), Países Bajos (7,2%), Italia (6,3%), Noruega (5,7%), Alemania (4,8%), Suecia (4,0%) o Polonia (4,0%).

Incidencia positiva

Las mejores cifras de ocupación se han alcanzado durante los fines de semana, con numerosos establecimientos en lleno técnico, lo que también ha tenido incidencia positiva en las cifras de pernoctaciones. Todo esto sucede cuando el aeropuerto de Alicante Elche Miguel Hernández ha marcado en julio un nuevo récord mensual, con 2.106.991 pasajeros y un crecimiento interanual del 5,9 %. El panorama turístico nacional (con datos disponibles de junio) refleja una tasa de ocupación del 66,1%. Los precios medios fueron de 129,50 euros y la estancia media en 3,18 días, según ha dado a conocer a AETE.

Turistas en el aeropuerto Miguel Hernández / Matías Segarra

Eventos

AETE no hace valoración sobre eventos celebrados en la ciudad que hayan podido tener repercusión positiva en las pernoctaciones, ni siquiera hace referencia al Año Jubilar que se abrió en noviembre del pasado año y que ha sido la principal apuesta del gobierno municipal como referente turístico.

"Las previsiones para este mes de agosto apuntan a la estabilidad en las cifras de ocupación, mientras que, con respecto a los precios, los hoteleros confían en que puedan subir ligeramente respecto a los de 2024", concluye el comunicado. Al cabo de siete meses, mucho tendrán que mejorar las cifras en los cinco que quedan para completar el año para salir con un saldo positivo, como sí sucedió en 2024 con respecto a 2023 de algo más de dos puntos porcentuales.