El Hospital del Vinalopó de Elche dona 75 monitores a Cáritas y Manos Unidas

Un equipo informático obsoleto para un profesional sanitario puede ser una oportunidad para otras personas. Con esta filosofía, el Hospital Universitario del Vinalopó en ELche ha llevado a cabo dos donaciones significativas de equipos informáticos, entregando un total de 75 monitores a dos organizaciones sociales de la provincia, Cáritas y Manos Unidad, en un "gesto que reafirma su compromiso con la responsabilidad social y la ayuda a colectivos vulnerables", explica en un comunicado.

En el caso de Cáritas los monitores serán destinados a un programa de reutilización tecnológica orientado a facilitar el acceso a dispositivos informáticos a familias que se encuentran en riesgo de exclusión social. Esta iniciativa busca reducir la brecha digital y ofrecer herramientas que contribuyan a mejorar la calidad de vida y las oportunidades educativas y laborales de quienes atraviesan situaciones difíciles.

Mientras que la Sección Alicante de Manos Unidas, vinculada a la Iglesia de San Juan Bautista, ha recibido el resto de los equipos. En este caso, los monitores serán vendidos a través de campañas organizadas y gestionadas por voluntarios, con el objetivo de recaudar fondos que apoyen los distintos proyectos humanitarios que Manos Unidas lleva a cabo en diferentes países, promoviendo el desarrollo sostenible y la lucha contra la pobreza.

Los monitores tendrán una segunda vida en mano de los colectivos sociales / INFORMACIÓN

Trámites

Según un informe del Comité Económico y Social de la Comunitat Valenciana, el 33 % de la población valenciana carece de competencias digitales básicas, lo que afecta su capacidad para acceder y utilizar servicios en línea, incluyendo trámites administrativos y educativos. En su mayoría se trata de personas mayores, aunque en el otro lado de la balanza también hay jóvenes de familias humildes sin posibilidad de acceder a tecnología. "Estas donaciones no solo evidencian la implicación del Hospital Universitario del Vinalopó en la mejora de la salud de la comunidad, sino que también reflejan su compromiso con el bienestar social y la solidaridad hacia las personas más necesitadas. Desde la dirección del hospital, se ha resaltado la importancia de colaborar con entidades que trabajan día a día para mejorar las condiciones de vida de los colectivos vulnerables y se ha manifestado la intención de continuar promoviendo este tipo de alianzas en el futuro.

“Con esta donación reforzamos nuestro compromiso social, ayudando a reducir la brecha digital y apoyando a las familias más vulnerables. Seguiremos colaborando con entidades que trabajan por una sociedad más inclusiva y solidaria” afirma Rafael Carrasco Moreno, director gerente del Hospital Universitario del Vinalopó.