Malestar en AETE por la escasa presencia ilicitana en la Maratón Elche-Alicante y por un plagio a la UMH

El «Gran desafío» se corre el 30 de noviembre (en mayo había ya más de 2.500 inscritos). Ese día se disputa por primera vez la Maratón Elche-Alicante, organizada por los dos ayuntamientos y el Club Atlético Montemar, una prueba que se está viviendo con cierto malestar y amargura larvada por empresas ilicitanas que han hecho ver a responsables municipales, a través de la Asociación de Empresas Turísticas de Elche (AETE), su desacuerdo por cómo se está gestionando. La gota que ha colmado el vaso ha sido conocer recientemente la medalla que recibirán los corredores, donde aparece en su anverso el Monte Benacantil y la silueta de la Dama de Elche, una imagen que es un plagio del logotipo de la Cátedra Dama de Elche de la Universidad Miguel Hernández (UMH). Y lo es porque no se ha solicitado permiso para su reproducción, según reconoció a preguntas de este diario su director, Francisco Vives.

Ruz y Barcala, el día de la presentación de la carrera, que se hizo en Alicante, donde tendrá la llegada / Áxel Álvarez

Empresas turísticas trasladaron a Deportes y a VisitElche su desazón porque Alicante se llevara todos los contratos

En una reunión celebrada hace algunas semanas entre los responsables de AETE, de la empresa pública VisitElche y de la Concejalía de Deportes, se les hizo saber por el colectivo de empresarios que apenas había presencia ilicitana en la prueba. De hecho, explicaron que prácticamente todos los contratos se habían ofrecido a mercantiles radicadas en Alicante. También que se había ofrecido hoteles en la capital a los participantes, no en Elche, e incluso facilitando el traslado hasta la salida (por 3 euros) que será en Maestro Albéniz. En definitiva, autobuses, agencia de viajes, bebida oficial, vehículo oficial, nutrición oficial o camiseta oficial, todo gestionado entre empresas alicantinas y sin la posibilidad de ofrecimiento a las ilicitanas.

La medalla oficial de la I Maratónn Internacional Elche-Alicante, donde se aprecía el logotipo de la Dama que es propiedad de la Cátedra de la UMH / INFORMACIÓN

Feria del Corredor

El concejal de Deportes, José Antonio Román, preguntado por este asunto, considera que Elche sí tendrá una participación activa y recordó que la Feria del Corredor será en el Hort del Xocolater, lo que obligará a todos los participantes a venir a por su dorsal ya bien sea el viernes o el sábado, antes de la prueba. El concejal añadió que, aunque la organización este año corre por parte del Club Atlético Montemar, cuando la prueba realmente se organiza con salida desde Elche, el año próximo se hará cargo la Fundación del Deporte Ilicitano, cuando en teoría tendrá que salir desde Alicante, lo que no es muy congruente, aseguran desde AETE, que afirman que tampoco está garantizado que esto sea así y se preguntan si no hubiera sido más lógico que fuese el Club de Atletismo Decatlon de Elche, que organiza la media maratón más antigua del mundo, el encargado de ello.

El director de la Cátedra rechaza acciones legales, pero se pregunta si alguien ha cobrado por diseñar la campaña "fusilando" su logotipo

Medalla

Pero el asunto de la medalla es lo que a AETE le ha convencido de que el Maratón no es fifty-fifty ni entre los dos municipios ni tampoco entre las empresas. Diseñadores de la empresa Tarsa cedieron hace diez años a la Cátedra Dama de Elche el logotipo que ahora han visto impreso en la medalla sin que nadie les haya solicitado autorización ni a la mercantil ni a los autores ni tampoco al órgano que lo gestiona en la UMH. Francisco Vives dijo que no es la primera vez que se usa su logotipo sin autorización, incluso para negocios, y añadió con bastante sorna: «Cada vez la gente nos quiere más, tanto que utilizan el dibujo para hacer su publicidad. Gracias por hacernos tanta publiciad, también les queremos mucho y les agradecemos que no nos pidan que paguemos por ello».

La silueta del logotipo de la Cátedra Dama de Elche / INFORMACIÓN

"Nos da un poco de rabia que una gran empresa publicitaria, que debe cobrar unos honorarios por diseñar una campaña de comunicación de la I Maratón Internacional 42K Elche-Alicante no sea capaz de dibujar algo original y se permita copiar, fusilar o plagiar nuestro logotipo. Ese dibujo es nuestro aunque se utilice sin nuestro permiso». Francisco Vives — Director de la Cátedra Dama de Elche de la UMH

Obra intelectual

Ya en un tono más serio añadió: «Es una obra intelectual de un equipo de diseñadores que amablemente y sin ánimo de lucro la cedieron a la Cátedra y a la UMH. No vamos a emprender acciones legales. Si alguien nos pide permiso se lo damos para una acción humanitaria o sin ánimo de lucro. Ahora bien, nos da un poco de rabia que una gran empresa publicitaria, que debe cobrar unos honorarios por diseñar una campaña de comunicación de la I Maratón Internacional 42K Elche-Alicante no sea capaz de dibujar algo original y se permita copiar, fusilar o plagiar nuestro logotipo. Ese dibujo es nuestro aunque se utilice sin nuestro permiso».