Quan baixa l’Àngel refresca

Uno ya no se puede fiar ni de los refranes, porque eso que «cuando baja el Ángel, refresca» o es una broma salvaje como los del programa de radio Anda Tú o el Ángel este año ha decidido por su cuenta y sin encomendarse a nadie saltarse el guion y no bajar, quizás convencido por un lado que en el cielo se está mucho mejor y confundido por otro, con tanto repetir el Ayuntamiento el lema «Elche, el cielo en la tierra», que es normal que uno no sepa ya a esta altura del año si está en el cielo, en la tierra, en el purgatorio, en la cola de Mercadona, en Elche o por las afueras de Sax, porque eso de refrescar, vamos y vamos, será en Helsinki, porque aquí llevamos dos días con una alerta roja de la AEMET por altas temperaturas, que uno ya no sabe dónde meterse para soportar el calor. Esto es tanto así, que anoche, mientras me debatía entre meter la cabeza en la nevera o quedarme en la ducha como si fuera la esponja o la botella de gel, di media cabezada y soñé con polos de limón y con cubitos de hielo en forma de supositorios, terrible. Aquí hace más calor que en la panadería de Mordor.

Dicen que a partir de mañana la cosa cambia, ¡Bendito sea el Creador¡, esperemos que así sea, porque si esto dura mucho más no hay cuerpo humano que lo soporte ni dinero suficiente para pagar a fin de mes el recibo de la luz, porque sabemos que en agosto hace calor, pero hombre, hasta cierto punto, una cosa normal, no lo que estamos sufriendo en estos días y en estas noches, donde hace más calor que en una romería en Kenia.

Y mientras esperamos que refresque, Elche cierra por vacaciones tras las fiestas patronales, aquí solo queda el que vende los cupones, el que pone y quita las calles y los trabajadores municipales de la brigada de parques y jardines para que rieguen las macetas, que luego se secan y se mueren y al alcalde le da un perreque, los demás no están, se han ido a descansar y es que las fiesta pasan factura, que aunque uno se vea pincho, el cuerpo aguanta lo que aguanta, y hablando de fiestas, parece ser que teniendo en cuenta el balance hecho por todos los presidentes y prebostes de las asociaciones festeras y las distintas autoridades municipales, las fiestas han sido un éxito, conclusión con la que coincide mi prima Remedios, reponedora del Super Dumbo de día y DJ de noche en verbenas, festejos y saraos varios, la cual, no se ha perdido ninguna mascletá, ha salido en la entrada mora, en la ofrenda a la Virgen, participó en la carretillá, ha visto las representaciones del Misteri, se ha pegado varios bailoteos en el racó festero y en la barraca popular, hizo cuatro horas de cola al sol para degustar el arroz con costra e incluso participó en la batalla de flores lanzando clavellinas a las reinas y damas de las comisiones de fiestas, algunas de las cuales acabaron mareadas de tanto dar vueltas en la carroza, una y otra vez, de esquina a esquina y volver, ¡que por nadie pase¡.

Pero para que nosotros disfrutemos de las fiestas, hay personas que se dejan la vida y la salud en este empeño, son aquellos que están en todos los lados, que a pesar de las dificultades y de los inconvenientes no dudan en iniciar nuevos proyectos a los que dedican su dinero y sus ilusiones, con el único propósito de contribuir a engrandecer y mejorar el panorama festero y que gracias a ellos, todos podemos sentirnos orgullosos de nuestras fiestas, como mi amigo Tomás Milla, que igual participa en la Venida de la Virgen, que hace de Papa Noel, que sale de costalero o de capataz en ocho cofradías de Semana Santa, que decide crear una nueva comparsa de Moros y Cristianos, así sin más, un todo terreno cuyo único propósito es disfrutar de la fiesta y hacer disfrutar a los demás. Bien por Tomás y por todos los que, como él, que son unos cuantos que yo conozca, que contribuyen y participan en las fiestas, porque de su trabajo disfrutamos todos. Enhorabuena a la Asociación Festera de Moros y Cristianos, a Pobladores, a la Gestora de Festejos Populares, a los Amigos de la Nit de la Albá, de las Carretillas, del Arroz con Costra, a los Amigos de Joaquín y a todos los que han contribuido con su trabajo e ilusión a que hayamos disfrutado los ilicitanos (no los iliciteños) y quien nos ha visitado de unas buenas fiestas. Gracias también a los trabajadores municipales que mientras nosotros nos tomábamos una cerveza fresca ellos trabajaban a pleno sol montando y desmontando, a los trabajadores de Urbaser, a los que ponen y quitan las sillas y las tribunas, a la Concejal de Fiestas, o lo que quede de ella, así como a los miembros de la Policía Local y de la Nacional y a todos los cocineros, pinches y camareros que se han pegado una paliza de esas memorables en estos días, ríanse ustedes de los que participan en la maratón de Nueva York, comparados con ellos, son unos mataos. También felicitar a mis hijos Pepe y Pablo, a su prima Carmen, a Penalva y a las amigas de Pepe, entre otros, que no se han perdido un sarao y han estado presente en todo acto festero, siendo los primeros en llegar y los últimos en irse, todo un logro y un prodigio, del que aún están intentando recuperarse.

Como todo en la vida, ya son historia los días grandes de las fiestas de agosto, las cuales el año que viene volverán por estas fechas renovadas y dispuestas a ser consumidas como si no hubiera un mañana, pero obstinadas como son, tradicionalmente no finalizarán hasta el día 31 de agosto con el lanzamiento desde el campanario de la Basílica de Santa María aproximadamente a las 23 horas de la icónica «Palmera Fin de Mes», también conocida como la «Palmera de San Ramón», tras finalizar las tradicionales salves en honor a la Virgen de la Asunción. Lo que distingue a la «Palmera de San Ramón» de otros espectáculos de fuegos artificiales en Elche es su característica luz blanca y que no tiene una hora concreta para ser lanzada, se hace cuando acaban las salves que suele ser aproximadamente a las 23 horas. Este es un tema que es interesante aclarar, porque es muy extendido entre los despistados, listillos y los que son el perejil de todas las salsas, jurar, asegurar y aseverar que se lanza a las 24 horas, confundiéndose con el castillo de fuegos artificiales del día 15 de agosto, igual que sucede con el nombre que tiene la palmera que se lanza a las 24 horas el día de la Nit de la Albá, a la cual se le conoce con el nombre de «Palmera de la Virgen» y que alguno de estos la denominan «Palmera Imperial», confundiéndola con el ejemplar único y célebre de Phoenix dactylifera que se encuentra en el Huerto del Cura y que es conocida por sus siete «brazos» o hijuelos que brotan simétricamente desde su tronco principal, formando una figura similar a un candelabro, la cual, recibió su nombre en honor a la Emperatriz Sissi, quien la visitó en 1894 y quedó asombrada por su singularidad, elogiando su belleza como digna de un imperio, de aquí el origen de su nombre. Así que ya saben, en fiestas no se crean todo lo que oigan ni todo lo que vean, que hay cada cuadro por la calle que pa qué.

Hasta que se lance la palmera de San Ramón y esperando que refresque, nos quedan las salves a la Virgen, las fiestas de las Bayas en honor al Apostol San Andrés y tiempo de vacaciones para disfrutar del placer de la tranquilidad, el sosiego y la calma que ofrece en estos días la ciudad, algo impagable, y no se empiolen, que como diría mi padre, que en paz descanse: ¡Ahora mismo estamos en Navidad¡.