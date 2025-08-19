Santa Pola da un paso en diversidad con la primera mujer trans como Reina de la Tercera Edad
Carla Martínez, muy ligada a la villa marinera y a las fiestas patronales, fue designada este 18 de agosto tras una intensa gala en El Palmeral
"Hoy es un día grande para Santa Pola, es más grande de lo que parece. Hoy la igualdad y la diversidad han ganado". Esta fue de las primeras frases que pronunció la pasada noche la alcaldesa de la villa marinera, Loreto Serrano (PP), después de que Carla Martínez alzase el abanico blanco que le diera el reconocimiento como Reina de la Tercera Edad 2025, un gesto con el que abre camino como la primera mujer trans en ostentar este cargo. La ovación del público fue máxima y había incluso quienes aprovecharon la cita para visibilizar al colectivo LGTBI con banderas arcoiris.
La regidora, que no hizo alusión durante la gala a la identidad de género de la proclamada, sí que quiso poner énfasis en que todos los presentes se debían felicitar "por ser diferentes y valientes, por ser capaces de defender lo que creemos”, y realizó un alegato por la igualdad y la diversidad en presencia de las ediles Gela Roche y Nely Baile.
La presentadora explicó, igualmente, que ser la Reina de la Tercera Edad es la representante de un colectivo de mujeres "con espíritu fresco y dinámico. Son mujeres que juegan un importante papel social en todos los aspectos, y forman parte activa de la vida cultural y festiva de Santa Pola”.
La candidata, que fue finalmente elegida por el azar tras alzar el abanico de la suerte, lleva Santa Pola consigo prácticamente desde que nació y está muy vinculada e involucrada en las tradiciones locales, como apuntaron desde el Ayuntamiento.
Damas de honor
Martínez compartirá esta experiencia junto a Cati Bonmatí Garri y María Loyola Cabrera, que conformarán la corte de honor como damas. Las tres estuvieron juntas en el escenario con la Reina de la Tercera Edad 2024, Teresa Baeza Sempere, y sus Damas de Honor María Garre Baños y Julia Luchoro Rico, finalizando así un año de reinado. Fueron ellas mismas quienes impusieron la banda a sus sucesoras, recibiendo el calor de los asistentes en su despedida.
Con esta última gala la villa marinera ya ha coronado a sus tres Reinas de las Fiestas 2025 en un fin de semana intenso. De esta manera, ya lucen su pañuelo dorado Maite Sánchez Maciá, Reina Mayor, Lucía Pomares Ruso, Reina Infantil, y Carla Martínez García, Reina de la Tercera Edad.En las tres elecciones se suspendió el habitual disparo del castillo de fuegos artificiales debido a la preemergencia por riesgo de incendios decretada para estos días.
Espectáculo
Pese a limitarse el espectáculo pirotécnico, si que tuvo lugar el espectáculo “Las canciones de tu vida, el guateque”, con un repertorio de música en directo de todos los estilos y para todos los gustos.
Suscríbete para seguir leyendo
- La apertura de pilares del Mercado de Elche revela su debilidad para soportar la reforma
- Ocho meses de suspenso a una docente por ir ebria al instituto y abuso de poder
- La cara olvidada de Santa Pola del Este
- El público elige a Maite Sánchez Reina de las Fiestas de Santa Pola 2025
- Elche invertirá casi un millón de euros para poner a punto sus principales polígonos
- Alerta por el calor en Elche, el domingo será roja
- El turismo extranjero salva agosto en Elche y los negocios recortan días de vacaciones
- Calor abrasador en Elche con picos de hasta 43 grados: 'Hemos pasado una noche infernal