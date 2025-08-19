Elche atiende este verano 330 consultas turísticas cada día
VisitElche destaca una ocupación hotelera superior al 95 % en Fiestas de Agosto y más de 20.000 consultas desde el 15 de junio sobre la ciudad y su Año Jubilar
Elche recibe cada día una media de 330 consultas turísticas este verano, según ha dado a conocer este martes la empresa pública VisitElx, que cifra en más de 20.000 las personas que han pasado entre el 15 de junio y el 15 de agosto por las oficinas de Turismo y el centro de recepción de visitantes del Año Jubilar. Las oficinas abren doce horas al día y el centro de recepción, unas siete. Tampoco hay agobios más que algún día de forma puntual.
Según las mismas fuentes, "la ocupación hotelera ha superado el 95% durante la celebración de las fiestas patronales, del 7 al 15 de agosto". Según la edil de Turismo, Irene Ruíz, estas fiestas “se refuerzan como un reclamo y atractivo turístico para los ilicitanos y los turistas y visitantes que han venido estos días a nuestro municipio”.
Añaden en un comunicado que "la Marina Resort, uno de los complejos turísticos más importantes de la Costa Blanca y que ha ampliado significativamente su oferta de alojamiento y de ocio, mantiene en 2025 cifras de ocupación récord. Durante la temporada estival incluido el periodo de fiestas de Elche del 7 al 15 de agosto, ha registrado una ocupación técnica del 100%". Los datos los ha dado a conocer después de que AETE, la asociación de empresas del sector, haya asegurado que por séptimo mes consecutivo ha bajado la ocupación.
Origen de los turistas
La mayor parte de los turistas que han visitado Elche han sido de origen nacional, principalmente provenientes de Comunidad Valenciana, Madrid, Cataluña, Andalucía, Murcia y Castilla La Mancha. En cuanto a los visitantes extranjeros, han predominado, como viene siendo habitual, los de Francia, Reino Unido y Alemania, además de Bélgica y Holanda. Ruíz destacó el número de visitantes que han acudido a los diferentes puntos de información turística del municipio desde el mes de junio hasta el 15 de agosto. En concreto las oficinas de turismo, centro de recepción de visitantes del Año Jubilar en la Plaza de Baix o el punto de la Glorieta, que han recibido a más de 20.000 personas, lo que supone un aumento del 11% respecto al año 2024.
Suscríbete para seguir leyendo
- La apertura de pilares del Mercado de Elche revela su debilidad para soportar la reforma
- Ocho meses de suspenso a una docente por ir ebria al instituto y abuso de poder
- La cara olvidada de Santa Pola del Este
- El público elige a Maite Sánchez Reina de las Fiestas de Santa Pola 2025
- Elche invertirá casi un millón de euros para poner a punto sus principales polígonos
- Alerta por el calor en Elche, el domingo será roja
- El turismo extranjero salva agosto en Elche y los negocios recortan días de vacaciones
- Calor abrasador en Elche con picos de hasta 43 grados: 'Hemos pasado una noche infernal