Elche atiende este verano 330 consultas turísticas cada día

Elche recibe cada día una media de 330 consultas turísticas este verano, según ha dado a conocer este martes la empresa pública VisitElx, que cifra en más de 20.000 las personas que han pasado entre el 15 de junio y el 15 de agosto por las oficinas de Turismo y el centro de recepción de visitantes del Año Jubilar. Las oficinas abren doce horas al día y el centro de recepción, unas siete. Tampoco hay agobios más que algún día de forma puntual.

Según las mismas fuentes, "la ocupación hotelera ha superado el 95% durante la celebración de las fiestas patronales, del 7 al 15 de agosto". Según la edil de Turismo, Irene Ruíz, estas fiestas “se refuerzan como un reclamo y atractivo turístico para los ilicitanos y los turistas y visitantes que han venido estos días a nuestro municipio”.

Añaden en un comunicado que "la Marina Resort, uno de los complejos turísticos más importantes de la Costa Blanca y que ha ampliado significativamente su oferta de alojamiento y de ocio, mantiene en 2025 cifras de ocupación récord. Durante la temporada estival incluido el periodo de fiestas de Elche del 7 al 15 de agosto, ha registrado una ocupación técnica del 100%". Los datos los ha dado a conocer después de que AETE, la asociación de empresas del sector, haya asegurado que por séptimo mes consecutivo ha bajado la ocupación.

Turistas recorren las calles de Elche en el tren. / INFORMACIÓN

Origen de los turistas

La mayor parte de los turistas que han visitado Elche han sido de origen nacional, principalmente provenientes de Comunidad Valenciana, Madrid, Cataluña, Andalucía, Murcia y Castilla La Mancha. En cuanto a los visitantes extranjeros, han predominado, como viene siendo habitual, los de Francia, Reino Unido y Alemania, además de Bélgica y Holanda. Ruíz destacó el número de visitantes que han acudido a los diferentes puntos de información turística del municipio desde el mes de junio hasta el 15 de agosto. En concreto las oficinas de turismo, centro de recepción de visitantes del Año Jubilar en la Plaza de Baix o el punto de la Glorieta, que han recibido a más de 20.000 personas, lo que supone un aumento del 11% respecto al año 2024.