El documental sobre el Misteri, seleccionado para un Festival en Grecia

El documental La Festa, dirigido por Manuel Gutiérrez Aragón y Pablo Más Serrano, ha sido incluido en la Sección Oficial del International Documentary Festival of Ierapetra, que tiene lugar en Creta y está considerado como uno de los certámenes más relevantes del Mediterráneo dedicados a este tipo de cine. La noticia se conoció hace unos días mientras estaba teniendo lugar en Elche la representación del drama asuncionista.

A esta edición del certamen internacional han acudido más de 170 producciones internacionales, lo que consolidó su posición como un punto de encuentro entre cineastas, investigadores, artistas y público general. La Festa fue proyectada en espacios emblemáticos del certamen, compartiendo programación con obras de todo el mundo y contribuyendo a un diálogo global en torno al cine, la memoria y la identidad cultural.

La proyección en Santa Pola del documental sobre La Festa / INFORMACIÓN

En otro orden de cosas, tras el rotundo éxito de público en Elche y las dos primeras proyecciones con entradas agotadas en Santa Pola, el largometraje vuelve a los Cines Axion del Centro Comercial PolaMax los días viernes 22, martes 26 y jueves 28 de agosto a las 19:50 horas.

Cartelera

La Festa ha tenido una excelente respuesta en Elche, donde las salas llenas y la fuerte demanda de entradas marcaron su paso por la cartelera local. En Santa Pola, el entusiasmo se repitió: las funciones del lunes 4 y jueves 7 de agosto colgaron el cartel de “completo”, confirmando el interés del público por esta obra que recoge la esencia del Misteri d’Elx, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y contado a través de una mirada muy personal de los directores.

Las nuevas proyecciones en los Cines Axion contarán con la presencia de Pablo Más en la sesión del viernes 22 de agosto, donde presentará la película y compartirá con el público detalles y experiencias de la película.