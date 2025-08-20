Elche y Crevillent se unen por la música: llega el Festival de Habaneras a El Pinet

Un amor por la música que une a los pueblos. Cantores de Elche y Crevillent se concentrarán el próximo 29 de agosto en el tercer Festival de Habaneras en la playa de El Pinet para cumplir con una tradición centenaria por la que los vecinos salían a cantar y tocar la guitarra a la orilla del mar, frente a las ruinas de la Torre en la pedanía ilicitana de La Marina.

Más seguridad

El certamen, promovido por las concejalías de Cultura de Elche y Crevillent, será a partir de las 21 horas y la previsión es que incluso puedan superarse los 1.000 asistentes de la pasada edición, de ahí que incluso se haya potenciado la seguridad y los baños portátiles en la zona, teniendo en cuenta que además de las bases corales habrá multitud de aficionados que se traerán sus mesas y sillas para pasar la velada.

Entrada libre

La entrada al festival es libre y desde el área de Distritos se ha puesto a disposición de los vecinos un autobús gratuito desde La Marina hasta la playa del Pinet. Además, el Ayuntamiento ha habilitado un aparcamiento en la zona antigua del camping.

Participantes

Este año participará la Coral Dama de Elche con un repertorio de habaneras tradicionales, además del Coro Amistad de Crevillent y la Rondalla Crevillentina, que históricamente ponían la parte musical de las habaneras con sus guitarras y bandurrias.

Para cerrar el festival asistentes y participantes entonarán la popular habanera ilicitana ‘Aromas Ilicitanos’ de Francisco Ibarra y Francisco Mendiola. El año pasado los participantes fueron la Coral Ilicitana y el Coro Rabinos. La idea es que haya rotación para que todas las bases corales puedan tener su espacio en el certamen.

Vora de la mar

“A partir de una costumbre y una tradición como es el canto de habaneras a la luz de la luna y junto a la vora de la mar desde hace más de siglo hemos puesto en marcha este festival con gran éxito en las dos primeras ediciones”, refirió la edil de Cultura, Irene Ruíz, quien ha destacado la intención de “seguir potenciando y poniendo en valor esa costumbre de los vecinos al final de cada verano”.

El público siguiendo atentamente una de las actuaciones este viernes. / Áxel Álvarez

Su homónima crevillentina, Mónica San Emeterio, ha destacado la importancia de este certamen “muy singular y esperado cada verano, que surgió de manera espontánea para mantener una tradición centenaria de los vecinos del Pinet”.

"Hay que consolidar esta costumbre"

Señala que la idea es “consolidar y hacer crecer esta bonita costumbre popular, sin perder la espontaneidad y el impulso vecinal que la hizo nacer”. Asimismo, ha recordado la especial relación de Crevillent con El Pinet y sus recuerdos de infancia cantando habaneras.